В Минздраве проанализировали загруженность ярославских врачей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области назвали самых перегруженных и недозагруженных врачей. Информацию 15 апреля на заседании комитета региональной думы по здравоохранению озвучила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

Судя по приведенным данным, недозагружены в Ярославской области врачи всех специальностей в круглосуточных стационарах. Меньше всего пациентов в таких отделениях приходится на неврологов, акушеров-гинекологов, кардиологов, нейрохирургов и сердечно-сосудистых хирургов.

«По итогам 2025 года, в стационарах койка недозагружена. Койка или простаивает или количество пациентов недостаточно», — констатировала Мария Можейко.

В поликлиниках ситуация неоднородная. Есть как перегруженные, так и недозагруженные специалисты. К тем, кто принимает больше нормы относятся трамватологи-ортопеды, урологи, наркологи, хирурги, фтизиатры, пульмонологи и врачи общей практики. Сильно меньше нормы принимают пациентов стоматологи, кардиологи, гастроэнтерологи, педиатры.

«В поликлинике есть перегруженные специалисты, остальные очень мало принимают в час. Это говорит о том, что доступность снижена», — пояснила и. о. министра.

Мария Можейко отметила, что сейчас министерство пересматривает нормативы.

«Это не время, это организация приема, — пояснила она. — Мы в этот норматив впишемся и тогда доступность узких специалистов будет больше».

В качестве положительного примера чиновница привела ситуацию с лучевой диагностикой в больницах региона. Мария Можейко рассказала, что раньше пациенты жаловались на то, что после шести вечера было не записаться, не сделать снимки. Министерство выпустило приказ об продлении времени приема пациентов до 24 часов.

«Что нам это дало? 900 дополнительных явочек и ни одного человека в очереди на самое проблематичное исследование — КТ с контрастом. Проблема снята. Снимок описывает референсный центр, который работает круглые сутки и получает эти снимки по цифре», — добавила она.

Насколько недозагружены врачи в стационарах:

неврологи — 81 врач (пролечено пациентов на одного врача в год — 187, норматив — 480, отклонение -61%);

акушеры-гинекологи (3 уровень) — 36 врачей (пролечено пациентов на одного врача в год — 211, норматив — 540, отклонение -60,8%);

кардиологи — 50 врачей (пролечено пациентов на одного врача — 221, норматив — 470, отклонение -53%);

акушеры-гинекологи (2 уровень) — 81 врач (пролечено пациентов на одного врача в год — 217, норматив — 450, отклонение -51,8%);

нейрохирурги -30 врачей (пролечено пациентов на одного врача в год — 158, норматив — 309, отклонение -48,9%);

хирурги сердечно-сосудистые — 24 врача (пролечено пациентов на одного врача в год — 193, норматив — 335, отклонение -42,4%);

терапевты — 85 врачей (пролечено пациентов на одного врача в год — 298, норматив — 495, отклонение -39,8%);

онкологи — 52 врача (пролечено пациентов на одного врача в год — 231, норматив — 373, отклонение -38,1%);

урологи — 23 врача (пролечено пациентов на одного врача в год — 256, норматив — 389, отклонение -34,2%);

травматологи-ортопеды — 84 врача (пролечено пациентов на одного врача в год — 208, норматив — 367, отклонение -43,3%);

пульмонологи — 8 врачей (пролечено пациентов на одного врача в год — 320, норматив — 445, отклонение -28,1%);

гастроэнтерологи — 4 врача (пролечено пациентов на одного врача в год — 374, норматив — 465, отклонение -19,6%);

хирургия — 86 врачей (пролечено пациентов на одного врача в год — 319, норматив — 365, отклонение -12,6%).

В поликлиниках самые перегруженные врачи:

травматологи-ортопеды — 51 врач (6766,6 посещений на одного врача в год, норматив — 4500, отклонение +50,4%)

урологи — 14 врачей (8434,6 посещений на одного врача в год, норматив — 5928, отклонение +42,3%)

наркологи — 33 врача (7705,5 посещений на одного врача в год, норматив — 5722, отклонение +42,3%)

хирурги — 57 врачей (5695,4 посещений на одного врача в год, норматив — 4716, отклонение +20,8%)

фтизиатры — 30 врачей (4678,4 посещений на одного врача в год, норматив — 3964, отклонение +18%)

пульмонологи — 6 врачей (4065,8 посещений на одного врача в год, норматив — 3644, отклонение +11,6%)

общей практики (семейные врачи) — 67 врачей (6976,3 посещений на одного врача в год, норматив — 6317, отклонение +10,4%).

Самые недозагруженные

стоматологи — 74 врача (1570,6 посещений на одного врача в год, норматив — 3571, отклонение -56%)

детские кардиологи — 8 врачей (2506,1 посещений на одного врача в год, норматив — 3942, отклонение -36,4%)

кардиологи — 45 врачей (2847,6 посещений на одного врача в год, норматив — 3942, отклонение -27,8%)

гастроэнтерологи — 17 врачей (2941,4 посещений на одного врача в год, норматив — 3948, отклонение -25,5%)

педиатры участковые — 290 врачей (4929 посещений на одного врача в год, норматив — 6317, отклонение -22%).