Взрослеть красиво. 7 привычек людей, которые с годами становятся лучше

Некоторые с годами расцветают

Одни с возрастом становятся ворчунами-мизантропами, другие заряжают энергией и выглядят моложе своих лет. Секрет таких метаморфоз в наличии или отсутствии простых ежедневных привычек, которые может заиметь каждый.

Мы все по-разному справляемся с мелкими неприятностями и серьезными трудностями, особенно когда становимся старше. Одни люди могут закатить скандал из-за заминки на кассе в магазине, другие не падают духом, даже столкнувшись с отключениями света посреди зимы.

У некоторых людей с годами характер становится тяжелее — всему виной накопившиеся обиды и разочарования, а другие остаются легкими в общении, будто обретают особый магнетизм, притягательный для окружающих. Психологи считают, что те, кто стареет с достоинством, не помня обид и не озлобившись, обладают определенными привычками и применяют их регулярно и последовательно. Таких привычек как минимум семь. Подробности — в материале «Доктора Питера».

1. Практиковать избирательное забывание

Одни воспоминания застревают, словно колючки, а другие улетают, как пух одуванчика. Счастливыми и легкими в старости остаются те, кто овладел искусством выбора тех воспоминаний, которые заслуживают места в памяти. Они не делают вид, что плохих вещей никогда не было, но отказываются навсегда застрять в прошлых обидах.

Вы ведь можете управлять своими мыслями, так позвольте себе помнить только хорошее — и будете двигаться вперед, а не ходить по кругу.

2. Оставаться в позиции ученика и сохранять любопытство

Люди, которые с возрастом становятся лучше, воспринимают жизнь как бесконечный урок, а себя в ней — учениками. Это самая безопасная позиция, ведь вы верите: жизнь ведет нужным путем, если есть желание получить ее руководство.

Оставайтесь открытыми новому: читайте книги, не бойтесь начать рисовать или играть на пианино, учить языки, пробуйте незнакомую еду, разбирайтесь в том, чего не понимаете. Это поддерживает гибкость ума, делает людей интересными собеседниками.

Без любопытства мы начинаем застывать, превращаясь в памятники собственным мнениям, в тех, кто без конца твердит: «А вот в мои времена…»

3. Сохранять чувство юмора

Люди, которые красиво стареют, умеют находить смешное даже в том, что других могло бы привести в ужас. Они знают, что большинство ошибок можно исправить, неловкости быстро забываются. И даже если сейчас кажется, что всё плохо, то потом об этом нередко вспоминается со смехом.

Это не значит, что нужно легкомысленно относиться к трагедии или боли — своей и других. Но слишком серьезное отношение к себе и жизни — плохой выбор. Все же помнят знаменитую фразу героя Янковского? Повторяйте ее почаще.

Я понял, в чём ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь… Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен» сатирик

4. Выстраивать значимые отношения

Люди, которые стареют с достоинством, вкладывают много сил в отношения, которые их наполняют, и отпускают те, что истощают. И помнят: важнее качество, а не количество. Они проводят время с теми, кто раскрывает их самые лучшие качества, искренне поддерживает их и ценит. И поступают так сами.

5. Адаптироваться к изменениям, не теряя при этом себя

«Единственная константа — это перемены», — считал философ Гераклит. Поэтому так важно не бороться с течением, в котором вы оказались и которому никак не можете противостоять, а мягко адаптироваться к нему. Но не отказывайтесь при этом от своих ценностей и не притворяйтесь тем, кем не являетесь.

Позади уже столько всего: падение политических режимов, интернет-революция, новые технологии, пандемия, смена культурных ценностей! Люди, которые успешно переживают эти перемены, остаются открытыми новым возможностям. Они осваивают мессенджеры и умеют записывать «кружочки», но могут и отправить родным письмо от руки. Они принимают неизбежное, но не отказываются от того, что всегда было для них важным.

6. Практиковать благодарность

Это вовсе не токсичный позитивизм или отрицание жизненных трудностей. Это сознательный выбор замечать хорошее, что существует наряду с трудностями: вкусный чай, тепло в трубах, солнце за окном, отсутствие боли, приятный разговор с близким.

Благодарите за всё, даже за самые простые мелочи, — это меняет вашу «оптику». Вы перестаете зацикливаться на том, чего вам не хватает, и замечаете то хорошее, что у вас есть.

7. Помогать другим

Пожалуй, самая прекрасная привычка тех, кто стареет с достоинством, — это их стремление приносить пользу другим при любой удобной возможности. Причем не из чувства долга или с желанием «заработать очки», а искренне, от души. Привычка помогать другим (но не поучать и не лезть с непрошеными советами) обогащает и нашу собственную жизнь, напоминает, что мы можем принести пользу независимо от возраста.

А вы знаете, что такое «мыслемешалка»? Это когда человек постоянно о чем-то думает и накручивает себя, особенно после стрессовой ситуации или конфликта. Психолог рассказывает, как остановить поток мыслей в голове, который забирает у нас массу энергии. Перестать думать иногда полезно, особенно если ваши мысли уводят в абсолютный негатив, и в голову приходят выводы: «Всё очень плохо», «Я с этим не справлюсь», «Больше ничего хорошего в моей жизни не случится».

Особенно сложно контролировать поток мыслей в стрессовых ситуациях, при переутомлении, когда необходимо решить непростую задачу. В голове творится хаос, вспоминаются прежние проблемы, всплывают негативные установки, появляется ощущение полной безнадежности и безысходности.

Мыслемешалка отнимает у нас массу энергии. Так что если вы задумываетесь, почему у вас нет сил, куда пропал «ресурс», стоит постараться остановить поток мыслей. Психолог Анна Рязанова объяснила, что будет, если слишком много думать о плохом, и как перестать это делать.

Анна Рязанова, психолог, руководитель Центра психологической поддержки в Москве

Как реагирует тело на негатив в голове

«К состоянию „слишком много думать“ можно подойти с двух сторон, — разъясняет психолог. — В первую очередь следует учесть такое понятие, как принудительное мышление. Это когда человек хочет остановиться и не думать о какой-то проблеме, которая ввергла его в шок или травматична, но не может сделать этого. Например, когда узнал о теракте, начале пандемии коронавируса и так далее. Всё вокруг заставляет думать о непростой ситуации».

В эти моменты в теле запускаются стрессовые процессы, в голове проигрываются различные варианты событий, чаще негативные.

«Оттого что мы постоянно думаем о плохом, в ответ даже на виртуальную опасность в организме повышается уровень определенных гормонов, которые вырабатывались бы в большем объеме, если бы нам реально что-то угрожало», — рассказывает Анна Рязанова.

Мыслемешалка делает нас «головастиками»

Не очень хорошо и когда человек без конца продуцирует мыслеформы, когда процесс обдумывания в мозге не останавливается. И необязательно в негативном контексте, считает психолог.

«Таких людей называют „головастиками“, у них голова перестает дружить с телом, — продолжает Анна Рязанова. — Происходит смещение фокуса внимания и ресурсов мышления на продуцирование каких-то мыслеформ, а способность замечать, что и как человек чувствует, что происходит с его психикой и телом, снижается».

Очень важно, чтобы процесс осознанности происходил на трех уровнях:

что мы думаем,

какую эмоцию испытываем,

что мы ощущаем в теле.

«Фокусировка только на мыслях уводит нас от других двух важных граней восприятия. Мы перестаем быть телесно-ориентированными — не чувствуем, не осознаём, что у нас холодные ноги, руки или даже что-то болит, не замечаем, что испытываем жажду или голод. Игнорируем мы эти сигналы тела, потому что находимся только „в голове“. Такие люди понимают свое тело только через критические ощущения, но не в моменте», — объясняет психолог.

Метод, как вернуться в чувства

«Есть очень простой прием — заводить будильник, — советует Анна Рязанова. — Если вы понимаете, что всё время находитесь „в голове“, следует ставить часы на звонок, например, каждый час или чаще. Будильник будет останавливать активный мыслительный процесс, и человеку в это время надо принудительно, целенаправленно попытаться ощутить потребности своего тела».

По звонку будильника важно не просто вернуться в тело, но и понять, какую эмоцию вы испытываете.