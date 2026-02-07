«Ощущение, что жизнь только началась». Истории мам, родивших в 40 лет

Женщин, которые решались на ребенка в 40 лет и старше, не так давно называли обидным словом «старородящие». Забавно, что этот статус от окружающих можно было получить и намного раньше — в 27, а то и в 25 лет.

Сейчас роды в 40, 45 и даже 50 — не такая уж редкость. Медицина шагнула далеко вперед, и мы видим, как женщины решаются на такой шаг уже без особого страха. Или всё-таки страшно? 72.RU собрали 3 реальные истории женщин, которые стали мамами в 40 лет.

Ольга, родила в 39 лет

10 лет нам не удавалось зачать второго ребенка. Врач предложила пропить курс таблеток, которые должны помочь забеременеть, но я не стала их принимать. Не верила в чудеса. Дочь на тот момент поступила в университет, и я решила: буду ждать внуков.

Раз не могла забеременеть, завела собаку. А через 2 месяца узнала, что снова буду мамой. Это был шок, но приятный. С гинекологом шутили, что после появления собаки пробудился материнский инстинкт — примерно как у женщин, которые усыновляют детей, а потом беременеют сами.

Наблюдалась в платной клинике, поэтому и отношение врачей, конечно же, было хорошее. Хотя тут не стану делить — в госклинике тоже всё было хорошо. Правда, вышел конфликт с генетиком. Ей не нравились мои анализы, хотя по скринингу не было никаких отклонений.

Надо было сделать прокол, чтобы получить дополнительный анализ, но я не согласилась, на что мне ответили: «Ты собираешься родить инвалида специально, чтобы получать деньги!» Позже я узнала: чтобы сдать такие анализы, надо было подготовиться заранее, отказаться от некоторых продуктов.

Наслушавшись про родовые травмы, что ребенок может родиться больным, я попросилась на кесарево. Потом очень пожалела, потому что шов долго болел. Зато сыну уже 12 лет. Собака, кстати, стала настоящей помощницей для меня. Видела, что многие после рождения детей отдают домашних животных. Не понимаю, как так можно.

И нисколько не тяжело мне было бегать за малышом! Родить ребенка в 40 и старше — это как большой стимул в жизни. Он в 6-м классе, и я участвую во всех мероприятиях ребенка, чего не скажешь про молодых мамочек.

Был период в жизни, когда дочь выросла, мама не так стала нужна. Иногда опускались руки, что никому не нужна, муж постоянно пропадал на работе. С появлением ребенка в позднем возрасте появляется другой настрой! Многие могут сказать, что надо пожить для себя, но я так не умею. Я стала намного активнее и начала внимательнее следить за здоровьем.

Ирина (имя изменено), родила в 40 лет

Для меня это была третья беременность. Когда узнала, была в шоке — это было 1 апреля, кстати! Отрицание, торг, принятие. Но мыслей не оставить беременность вообще не было. Муж очень поддержал и очень обрадовался!

Наблюдалась в перинатальном центре в Тюмени, рожала там же. Очень довольна врачом и акушеркой, которые меня вели. Да и вся команда просто отличная. Мне делали кесарево, и в операционной они шутили, отвлекали меня, вели себя непринужденно, делали всё, чтобы я не боялась. Всё прошло на высшем уровне.

Но стоит признаться: беременность и кесарево в 40 лет — совсем не то же самое, что в 30. Было 9 часов реанимации, прежде чем я смогла хоть как-то начать шевелиться.

Потом лежала в платной палате с душем и туалетом, чайником и холодильником. После кесарева это не роскошь, а необходимость. Стоимость суток — 3000 рублей. Зато там разрешены посещения, муж оставался на ночь и помогал.

Родилась дочка, и у нас всё хорошо! Счастливы до луны и обратно. Во многом всё благодаря врачам.

Слава богу, что мы в 40 лет еще и можем себе позволить третьего ребенка, когда старшему 15, а среднему 10 лет, оба занимаются английским, спортом и музыкой, а старший еще и к экзаменам готовится.

Наталья, родила в 40 лет

В 40 лет стала мамой в третий раз. Первого родила в 22 года, второго — в 26 лет. Третья беременность стала для меня сюрпризом. Из-за своего возраста я не переживала — молодая, здоровая. Больше тревога была из-за дочерей, им тогда было 18 и 13 лет — большая разница.

Зато муж поддержал не раздумывая. То же самое сказала и гинеколог, мол, всё будет хорошо. А вот другие врачи, когда ставили на учет, задавались вопросом: «Наталья, как ты решилась? Возраст ведь всё-таки».

Конечно, ко мне было особое внимание, я была в категории риска — и из-за возраста, и потому, что прошло много времени с прошлых родов. Но в роддоме я чувствовала себя наравне со всеми, мне никто и не давал 40 лет. Роды прошли спокойно. На свет появился мальчик, сейчас ему полтора годика, уже ходит в детский сад.

Я считаю, что не надо слушать никого, если забеременела, — только себя и свое сердце. Сейчас есть много возможностей для воспитания и развития ребенка, много служб, которые помогают.