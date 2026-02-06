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Здоровье Какие виды рака чаще всего встречаются у жителей Ярославской области — инфографика

Какие виды рака чаще всего встречаются у жителей Ярославской области — инфографика

Публикуем официальные данные Минздрава

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Публикуем название самых распространенных видов рака среди жителей Ярославской области | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПубликуем название самых распространенных видов рака среди жителей Ярославской области | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Публикуем название самых распространенных видов рака среди жителей Ярославской области

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В последние годы во всём мире, в том числе в Ярославской области, отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. Как отметил главный онколог Ярославской области Павел Нестеров, это связано в том числе и с улучшением выявляемости рака на ранних стадиях. Ежегодно в регионе выявляется порядка 6,7–6,9 тысячи случаев злокачественных новообразований.

<p>Павел Нестеров</p><p>Павел Нестеров</p>

При этом смертность от злокачественных новообразований в нашей стране имеет четкую тенденцию к снижению. В то же время этот показатель занимает второе место в структуре смертности, уступая лишь смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Павел Нестеров

главный онколог Ярославской области

По словам главного онколога, среди мужчин в Ярославской области наиболее распространены следующие виды рака (в порядке убывания):

  • рак легких;

  • рак желудка;

  • рак ободочной и прямой кишки;

  • рак предстательной железы.

У женщин чаще всего диагностируют:

  • рак молочной железы;

  • рак легких;

  • рак ободочной и прямой кишки;

  • рак шейки матки;

  • рак желудка.

Рак кожи встречается одинаково часто как у мужчин, так и у женщин.

У детей в большинстве случаев выявляют онкологические заболевания крови и кроветворной системы.

Онколог отмечает, чем выше иммунитет, тем меньше риск развития злокачественных новообразований | Источник: Городские медиаОнколог отмечает, чем выше иммунитет, тем меньше риск развития злокачественных новообразований | Источник: Городские медиа
Укрепить защитные барьеры организма можно, придерживаясь здорового образа жизни: не курить, ограничивать алкоголь, заниматься физической активностью и правильно питаться. Также важно защищать кожу от солнца и отказаться от солярия, чтобы снизить риск рака кожи | Источник: Городские медиаУкрепить защитные барьеры организма можно, придерживаясь здорового образа жизни: не курить, ограничивать алкоголь, заниматься физической активностью и правильно питаться. Также важно защищать кожу от солнца и отказаться от солярия, чтобы снизить риск рака кожи | Источник: Городские медиа
У детей наиболее часто встречаются онкологические заболевания крови и кроветворной системы | Источник: Городские медиаУ детей наиболее часто встречаются онкологические заболевания крови и кроветворной системы | Источник: Городские медиа

Ранее в интервью 76.RU Павел Нестеров рассказывал про один из опаснейших видов онкологии — колоректальный рак. Специалист объяснил, при каких симптомах стоит насторожиться и почему нужно пройти бесплатное обследование, даже если жалоб на здоровье нет.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Рак Онкология
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Комментарии
14
Гость
8 февраля, 11:34
Прослеживается зависимость от грязного воздуха , химии в питании и нездорового образа жизни. Иэто все на фоне резкого снижения доступности медицины для народа вследствии явного перевода ее из здравоохранения населения в коммерческий вид деятельности.
Гость
7 февраля, 09:37
Я по врачам не хожу. Мне хватает того что по врачам ходит жена и потом рассказывает мне что и как было В моём представлении каждый её поход к врачам равносилен походу на фильм ужасов
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Гость
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