Какие виды рака чаще всего встречаются у жителей Ярославской области — инфографика

Публикуем название самых распространенных видов рака среди жителей Ярославской области Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В последние годы во всём мире, в том числе в Ярославской области, отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. Как отметил главный онколог Ярославской области Павел Нестеров, это связано в том числе и с улучшением выявляемости рака на ранних стадиях. Ежегодно в регионе выявляется порядка 6,7–6,9 тысячи случаев злокачественных новообразований.

При этом смертность от злокачественных новообразований в нашей стране имеет четкую тенденцию к снижению. В то же время этот показатель занимает второе место в структуре смертности, уступая лишь смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Павел Нестеров главный онколог Ярославской области

По словам главного онколога, среди мужчин в Ярославской области наиболее распространены следующие виды рака (в порядке убывания):

рак легких;

рак желудка;

рак ободочной и прямой кишки;

рак предстательной железы.

У женщин чаще всего диагностируют:

рак молочной железы;

рак легких;

рак ободочной и прямой кишки;

рак шейки матки;

рак желудка.

Рак кожи встречается одинаково часто как у мужчин, так и у женщин.

У детей в большинстве случаев выявляют онкологические заболевания крови и кроветворной системы.

Ранее в интервью 76.RU Павел Нестеров рассказывал про один из опаснейших видов онкологии — колоректальный рак. Специалист объяснил, при каких симптомах стоит насторожиться и почему нужно пройти бесплатное обследование, даже если жалоб на здоровье нет.