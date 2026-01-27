Не просто дефицит витаминов: врачи назвали причины судорог в ногах — они могут быть симптомом серьезных болезней

Невролог Вера Семашко считает, что судороги в конечностях могут быть связаны с дефицитом кальция, железа и только в третью очередь — магния Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Иногда возникают такие ситуации, при которых ноги сводит судорогой, и, если речь не идет о нахождении в холодной воде, то причин может быть много. Журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала у новосибирских врачей, как это связано с дефицитом витаминов в нашем организме, как отличить такие судороги от эпилептических и какое лечение может быть.

Отличие от судорог при эпилепсии

По словам невролога, врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Демьяновской, внезапные болезненные сокращения икроножных мышц, которые часто называют судорогами, представляют собой локальный преходящий гипертонус мышц и к эпилепсии отношения не имеют. Эти состояния принципиально различны по механизму возникновения.

Эпилепсия — это результат своеобразного «короткого замыкания» в коре головного мозга, когда множество нервных клеток активируются одновременно. Это может привести к потере или снижению уровня сознания с сокращением мышц определенного отдела (например, шеи или руки) или генерализованному сокращению скелетных мышц.

А сокращение икроножной мышцы — это нарушение на уровне периферической нервной системы или в самой мышечной ткани без изменения уровня сознания. Причин может быть несколько: сбой в передаче сигнала от нерва к мышце, нарушение работы мышечных клеток, дисбаланс веществ, которые необходимы для правильного сокращения и расслабления волокон.

Причины судорог

Основной причиной болезненных непроизвольных сокращений икроножных мышц (они называются крампи) считается дисбаланс электролитов: дефицит магния, калия, кальция или витамина D.

Эти микроэлементы критически важны для процесса мышечного сокращения и расслабления.

«Магний выступает естественным миорелаксантом и стабилизатором нервной возбудимости. Его нехватка приводит к тому, что мышца не может полноценно расслабиться, — пояснила Екатерина Демьяновская. — Значительные потери магния возможны при повышенной потливости, приеме диуретиков, беременности или несбалансированном питании».

Врач-невролог высшей категории клиники «Смитра» Вера Семашко также добавила, что судороги могут быть симптомом заболеваний эндокринной системы, а именно паращитовидных желез, в том числе после операции на щитовидной железе. Иногда бывают судороги и психосоматической природы.

Еще один значимый фактор — перегрузка мышц. Когда мышцы долго и активно работают, например, во время длительной прогулки, непривычной тренировки или стоячей работы, в них накапливаются продукты метаболизма, в том числе молочная кислота.

Причиной судорог может стать перегрузка мышц, в том числе при стоячей работе Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Кроме того, отметила Екатерина Демьяновская, в мышцах истощаются энергетические ресурсы в виде молекул АТФ, необходимых для расслабления, поскольку это тоже энергозатратный процесс. Из-за этого мышца может остаться в сжатом, напряженном состоянии, что и ощущается как судорога.

Важную роль играет и состояние периферических нервов. Например, при полиневропатии, которая бывает у людей с сахарным диабетом, нарушается передача нервных импульсов к мышцам, что может проявляться болезненными спазмами.

Екатерина Демьяновская подчеркнула, что нельзя сбрасывать со счетов и состояние сосудов. Хроническая венозная недостаточность или атеросклероз брюшного отдела аорты, ее ветвей, артерий нижних конечностей ухудшают венозный отток и кровоснабжение мышц ног, что, соответственно, приводит к накоплению продуктов обмена и снижению кровоснабжения. Это провоцирует болезненный спазм, особенно в состоянии покоя.

При некоторых неврологических заболеваниях, например, рассеянном склерозе или повреждении нервных корешков в поясничном отделе, нормальная связь между моторными нейронами и мышцами нарушается. Нервные сигналы, которые управляют мышцами, идут с перебоями. Из-за этого сбивается отлаженный цикл сокращения и расслабления мышц, что может привести к внезапному болезненному сокращению икроножных мышц.

«Важно отличать простые крампи от симптомов более серьезных состояний. Например, болезнь Паркинсона, боковой амиотрофический склероз или дистонические синдромы также могут включать мышечные спазмы, но они будут сопровождаться и другими характерными неврологическими симптомами: тремором, мышечной слабостью, изменением походки», — сказала Екатерина Демьяновская.

Она также отметила, что относительно известные и более частые причины крампи — варикозная болезнь, недостаток магния, нарушения углеводного обмена — могут прогрессировать и приводить к серьезным осложнениям. Поэтому, если болезненные сокращения икроножных мышц становятся частыми, не снимаются простым растяжением мышцы или начинают затрагивать другие мышечные группы, это веский повод проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить причину.

Что делать

Если вас беспокоят судороги, то в первую очередь необходимо обратиться к терапевту. Доктор проведет осмотр пациента, соберет анамнез, выяснит, как часто возникают судороги, с чем связано: испытывает ли пациент высокие физнагрузки, какая у него обувь, было ли резкое изменение веса, какие еще симптомы присутствуют.

Врач назначит первичную диагностику на уровень железа, гормоны щитовидной железы и паратгормон, по результатам которой выпишет лечение или направит к профильному специалисту — неврологу или эндокринологу.

«Самостоятельно сдавать анализы на витамины, особенно на витамин D, не нужно», — подчеркнула Вера Семашко.