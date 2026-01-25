Тест на выявление синдрома Дауна стал бесплатным: будущие мамы сэкономят до 50 тысяч рублей

Процедура максимально безопасна Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ), позволяющий выявить у плода синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие хромосомные патологии, теперь можно сделать бесплатно по полису ОМС (обязательного медицинского страхования). Соответствующая норма содержится в утвержденной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год.

Кто сможет пройти тест бесплатно

В Министерстве здравоохранения пояснили, что право на бесплатный НИПТ по ОМС получат беременные, у которых по результатам стандартного скрининга выявлен средний или высокий риск хромосомных аномалий у плода, пишет ТАСС.

До сих пор НИПТ был преимущественно платной услугой. В последние годы некоторые регионы, включая Москву, запускали пилотные программы бесплатного тестирования для групп риска. В коммерческих клиниках стоимость комплексного НИПТ может достигать 50 тысяч рублей.

Преимущества метода

НИПТ — это современный метод диагностики, который проводится с 10-й недели беременности. Для анализа необходима лишь венозная кровь матери, что делает процедуру абсолютно безопасной в отличие от инвазивных методов (таких как амниоцентез), сопряженных с минимальным риском осложнений. Точность теста в выявлении основных трисомий достигает 99,9%.

Таким образом, включение неинвазивного теста в систему ОМС существенно расширит доступ российских женщин к высокоточной и безопасной дородовой диагностике.