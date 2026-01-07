«Я ел лежа и не мог повернуться на бок»: сибиряк с неизлечимой болезнью исцелился, стоя на гвоздях и купаясь при -30 градусах

И даже пробегает марафоны Источник: Антон Суровцев / VK

Удар головой об лед стал спусковым крючком редкой генетической болезни, которая изменила жизнь Антона Суровцева из Красноярска навсегда. Потеря речи и движения обернулась многолетней реабилитацией и осознанным поиском способов заново управлять своим телом. История человека, который отказался быть жертвой диагноза и взял контроль над собственной жизнью, — в материале корреспондента NGS24.RU Татьяны Зарвы.

Событие, которое разделило жизнь на до и после

В народе Антон известен как Сибирский Маугли за то, что преодолевает трудности Источник: Антон Суровцев / VK

Антону Суровцеву 38 лет, и сейчас он живет обычной жизнью — пожалуй, даже более активной, чем любой среднестатистический человек. Каждой зимой Антон обязательно окунается в прорубь или обливается ледяной водой в -30 градусов, кроме этого, он может часами стоять на гвоздях. Однако так он жил не всегда. Всё изменилось в 2004 году, когда ему было всего 17 лет.

— Весной я пошел к другу в гости, упал и ударился головой об лед, на несколько секунд потемнело в глазах, пришел в себя и пошел домой. <…> В моей истории удар головой об лед — это не просто эпизод падения, а ключевое событие, которое разделило жизнь на до и после, активировав то, что тихо дремало в генах, — пишет Антон.

Речь идет о генетическом заболевании — болезни Вильсона — Коновалова, или гепатоцеребральной дистрофии. Это генетическое нарушение обмена меди, при котором она накапливается в организме, отравляя печень, почки и головной мозг, вызывая летальный исход. До травмы Антон даже не обследовался, поскольку к этому не было предпосылок, несмотря на то что с самого детства у него была II группа инвалидности.

— До травмы болезнь находилась в скрытой форме. Это как бомба с часовым механизмом, который еще не запустили. Я был абсолютно здоровым, активным ребенком и подростком. Никаких явных признаков (дрожание рук, проблемы с речью, желтуха) не было. Если бы не стечение обстоятельств, болезнь могла бы проявиться позже, а могла и нет или в более мягкой форме, — говорит наш герой.

После удара, по словам Антона, симптомы тоже проявились не сразу, потом у него всё же начались признаки проявления болезни: искажение речи, сильные головокружения, нарушение походки, мышечный спазм.

— Врачи (нейрохирурги, неврологи, генетики) объяснили это так: удар головой об лед стал триггером, спусковым крючком, который активировал генетическую программу болезни. Это редкий, но описанный в медицине случай. Так что до травмы я не проходил специальных обследований на эту болезнь, так как не было повода, — говорит Антон.

После того как диагноз стал ясен врачам, Антон начал свою реабилитацию длиною в жизнь.

«Внутри горела жажда жизни»

Одно из многочисленных награждений Антона Источник: Антон Суровцев / VK

Как и с любым другим заболеванием, сначала нужно было пройти консультацию врачей, обследования и другие медицинские процедуры. После началась буквально борьба за возможность жить как все.

— Мне пришлось научиться жить заново. Держать ручку и писать, глотать и пережевывать пищу из-за отсутствия глотательного рефлекса, я ел лежа и только протертую пищу, у меня не было сил в кровати с боку на бок перевернуться, не говоря уже о том, чтобы надеть носки. Это была ежедневная, монотонная работа, бесконечные капельницы, уколы, работа с психологом, занятия лечебной физкультурой, — делится он.

Антона поддерживала семья — мама и сестра. Отец не смог справиться с переживаниями по поводу болезни сына и вскоре скончался. Не выдержало сердце.

— Моя семья — мама и сестра. Они были моим тылом, моими сиделками, моими главными мотиваторами. Их вера в меня была непоколебима, даже когда я сам не верил. Также огромную роль сыграли несколько врачей-реабилитологов, которые увидели во мне бойца и работали не только с телом, но и с духом, — говорит Антон.

В первую очередь желание вернуться к нормальному ритму жизни должно быть у самого человека. Никакая мотивация не сработает, если нет этого желания. На Антона повлияло и желание не зависеть от родных.

— Внутри просто горела жажда жизни. Я видел боль в глазах мамы и дал себе слово, что они не будут за мной ухаживать всю жизнь. Мне хотелось вернуться к друзьям, к учебе, к простым радостям в жизни. Каждый микроскопический успех — сам завязал шнурок, надел носки — давал силы на следующий шаг. Мысль, чтобы сдаться и всё бросить, остаться «овощем», для меня была недопустима, — говорит он.

Источник: Антон Суровцев / VK

Кроме прочих процедур, шесть лет назад Антон начал закаляться. Он выделяет, что главное правило в этом — систематичность и подготовка, в которую входят разминка и правильное дыхание.

— Начинал с контрастного душа, потом с обливаний холодной водой дома. Теперь — купание в проруби зимой. Это лучшее лекарство для моей нервной системы. Шок от холода перезагружает организм, снимает напряжение в мышцах, выравнивает гормональный фон, дает колоссальный выброс эндорфинов. После проруби я чувствую невероятную легкость в теле и ясность в голове, как после самого качественного массажа и медитации, — говорит Антон.

Примерно в то же время он решил попробовать гвоздестояние, или, как еще оно называется, «стояние на доске Садху». К этому его привела боль в суставе голеностопа.

— Начинал с 30 секунд, теперь могу стоять часами. Важно правильное, ровное положение стоп и спокойное, глубокое дыхание. Это в первую очередь тренировка ментальной силы и контроля над болью. Боль острая, но не травмирующая. Чтобы стоять, нужно расслабиться, принять эту боль, отпустить страх. Это мощнейшая практика осознанности, которая учит управлять своими реакциями. Также это стимуляция рефлексогенных зон стоп, улучшающая кровообращение и связь «мозг — тело».

Источник: Антон Суровцев / VK

Рекорды и жизнь сейчас

Рекордсмен в 33 года Источник: Антон Суровцев / VK

Напомним, что сейчас Антону Суровцеву 38 лет, реабилитация от удара об лед заняла больше половины его жизни. За это время он успел отучиться, найти работу и получить несколько наград: он рекордсмен Книги рекордов России и мира.

— Рекорды не были самоцелью. Они стали естественным этапом моего пути. Когда ты каждый день борешься с собой, преодолеваешь боль и лень, твои личные «нормативы» растут. Моя главная мотивация — доказать себе и другим, что невозможное возможно. Что даже с самыми тяжелыми диагнозами можно не просто выживать, а жить полноценной, яркой жизнью. Мне хотелось, чтобы моя история стала примером и надеждой для тех, кто оказался в отчаянной ситуации.

Когда я ставил официальный рекорд, первой мыслью была не эйфория, а глубокое спокойствие и благодарность. Благодарность своим телу и духу, которые выдержали всё. Это был не пунктик, который я зачеркнул. Это была символическая точка в главе под названием «Жертва обстоятельств». И начало новой главы — «Человек, который управляет своей жизнью». Теперь рекорды — не самоцель, а инструмент, чтобы продолжать вдохновлять и двигаться вперед.

Рекорд он поставил именно в гвоздестоянии. Суровцев и его группа смогли простоять на досках Садху более полутора часа, еще Антон участник Книги рекордов России по массовому обливанию холодной водой. Обе эти награды он получил в 2020 году.

И это не единственные достижения Источник: Антон Суровцев / VK

Среди спортивных достижений: Антон не раз бежал марафоны. В начале декабря пробежал «Снежную семерку — 2025».

— Этот забег снова подарил невероятные эмоции. Казалось бы, всего семь километров, но какая атмосфера! Мороз свежий, трасса хрустит под ногами, участники улыбаются — и чувствуешь себя частью большого теплого бегового сообщества, — писал тогда Антон в соцсетях.

Но бежал и больше чем семь километров, и не раз. Спорт для Антона — ключ к «нормальной» жизни. Кроме этого, за время реабилитации Антон успел окончить техникум лесного хозяйства и выйти на работу.

— Это был вызов, ведь концентрация и память работали плохо. Пришлось всё записывать, учить по много раз. Но я успешно окончил техникум. Пять лет отработал в молодежном центре. Молодежь очень заряжает своим энергетическим потенциалом.

Сейчас же устроился на работу в сферу, где ценятся упорство и анализ. Там требуется скрупулезность и внимание к деталям, что отлично тренирует мой мозг. Коллеги отнеслись с пониманием, главное — я справляюсь с задачами. Но моя вторая «работа» — это ежедневная поддерживающая реабилитация и здоровый образ жизни. Это мой главный приоритет.

В -30 градусов под ледяную воду Источник: Антон Суровцев / VK Стоять одновременно на снегу и гвоздях Источник: Антон Суровцев / VK

Еще Антон учится в СФУ, он получает образование инженера в институте нефти и газа. Семьи — кроме мамы и сестры — у Антона нет, но он хотел бы встретить «близкого по духу человека».