Сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы не заболеть раком простаты. Проверьте, входите ли вы в группу риска

Главврач из Тольятти, депутат и известный в регионе культурист Сергей Тетюшкин рассказал об эффективном способе профилактики опасного мужского заболевания. По его словам, проблемы с предстательной железой бывают примерно у 12% мужчин, а рак простаты — одно из самых распространённых онкологических заболеваний.

«Наука видит прямую связь между здоровьем этого органа и регулярной половой жизнью. Исследования подтверждают: чем чаще у мужчины происходит эякуляция, тем ниже риск развития рака предстательной железы. Это объясняется ее основной функцией — производством среды для спермы», — сказал Сергей Тетюшкин.

Он отметил, что при регулярной работе железа лучше справляется со своей задачей и меньше подвержена сбоям. Бонус — другие плюсы для здоровья.

«Цифры говорят сами за себя: у мужчин с частотой эякуляции 15–20 раз в месяц риск рака простаты на 30% ниже, чем у тех, кто делает это 4–7 раз. Этот процесс помогает „очищать“ протоки железы от потенциально вредных отложений, способных провоцировать опухоли, а также улучшает местный иммунитет и снижает воспаление. Обсудите эту информацию со своей партнершей. Если ваше здоровье для нее важно, совместная регулярная близость (те самые 15–20 раз в месяц) станет отличной и приятной профилактикой», — сообщил Сергей Тетюшкин.

Он добавил, что защитный эффект создает именно сам факт оргазма.

«Независимо от того, достигнут он в ходе секса или мастурбации. Разумеется, это не отменяет необходимости консультаций с врачом», — напомнил врач.