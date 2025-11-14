«Холодина и плесень»: ярославна показала, в каких условиях лежат пациенты в одной из больниц города. Фото

Ярославна пожаловалась на условия в Клинической больнице им. Семашко Источник: Мария Литвинова / VK.com

Жительница Ярославля Мария Литвинова пожаловалась на условия в палатах гинекологического отделения Клинической больницы им. Семашко на улице Гагарина, 12. Пост она опубликовала в соцсетях 14 ноября 2025 года.

«Есть палаты хорошие, теплые. Но мне попалась " самая лучшая " . Холодина и плесень. На стенах черный мох. Единственное, что хорошо — медицинский персонал. Спасибо им за лечение. Правда, на второй день моего пребывания здесь закончился цефтриаксон. А сегодня и гентомицин. Лечить больше нечем. Выписка у меня должна быть в понедельник, но толку просто лежать больше нет. Женщины пишут бумаги по собственному желанию и уходят. Фото прикладываю. Больше я сюда ни ногой», — написала ярославна на личной странице во «ВКонтакте».

К своему посту Мария приложила фотографии из больницы. На снимках видно, что по стенам палаты распространяется грибок, а в ванной не работает душ.

Редакция 76.RU направила запрос в администрацию медучреждения с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что весной 2025 года из-за оттепели в помещениях больницы появились протечки и следы грибка на наружных стенах здания. Летом был проведен косметический ремонт: устранили проявившийся грибок и покрасили стены и потолок. Однако осенью проблема возникла снова.

«В сентябре этого года с наступлением осени и периода дождей повторно образовались протечки потолка и стен в помещении и выявлены дефекты, для устранения которых необходимо провести ремонт кровли. Он запланирован на весну 2026 года. Это позволит полностью решить проблему и с протечками, и с образованием грибка», — сообщили в гинекологическом отделении больницы им. Семашко.

Там также уточнили, что душевая кабина будет заменена на новую до 30 ноября 2025 года.