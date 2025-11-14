«Холодина и плесень»: ярославна показала, в каких условиях лежат пациенты в одной из больниц города. Фото

Жительница Ярославля Мария Литвинова пожаловалась на условия в палатах гинекологического отделения Клинической больницы им. Семашко на улице Гагарина, 12. Пост она опубликовала в соцсетях 14 ноября 2025 года.
«Есть палаты хорошие, теплые. Но мне попалась
К своему посту Мария приложила фотографии из больницы. На снимках видно, что по стенам палаты распространяется грибок, а в ванной не работает душ.
Редакция 76.RU направила запрос в администрацию медучреждения с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что весной 2025 года из-за оттепели в помещениях больницы появились протечки и следы грибка на наружных стенах здания. Летом был проведен косметический ремонт: устранили проявившийся грибок и покрасили стены и потолок. Однако осенью проблема возникла снова.
«В сентябре этого года с наступлением осени и периода дождей повторно образовались протечки потолка и стен в помещении и выявлены дефекты, для устранения которых необходимо провести ремонт кровли. Он запланирован на весну 2026 года. Это позволит полностью решить проблему и с протечками, и с образованием грибка», — сообщили в гинекологическом отделении больницы им. Семашко.
Там также уточнили, что душевая кабина будет заменена на новую до 30 ноября 2025 года.
«Пациентка, разместившая пост в социальной сети, проходила лечение и была выписана с выздоровлением по его окончанию. Получила медицинскую помощь в полном объеме, о чем есть соответствующие записи в официальных медицинских документах. Дефицита лекарственных средств в стационаре нет. Администрация учреждения приносит искренние извинения за состояние палаты и душевой кабины», — передали в админимтрации больницы.