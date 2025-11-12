Минералка, вид на Эльбрус и заоблачные цены: как встретить Новый год на курортах Кавказских минеральных вод

Курортный бульвар в Кисловодске Источник: Анастасия Барышникова

Кавказские Минеральные Воды — место, куда приезжают туристы из разных регионов страны, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье. Здесь невероятное количество санаториев, специализирующихся на самых разных проблемах. Наличие источников целебной воды, многие из которых даже бесплатны, мягкий климат и большой выбор локаций привлекают россиян всех возрастов. Впереди нас ждут длинные праздничные каникулы, которые можно провести на КМВ. Редакция 26.RU собрала варианты для отдыха на любой кошелек.

Отметим, что санаторий — это место для спокойного оздоровительного отдыха, поэтому новогодние вечеринки здесь могут быть скучнее, чем семейное застолье с оливьешкой и заливной рыбой под «Голубой огонек». Поэтому если вы хотите как следует повеселиться, то уточняйте программу праздничной ночи до того, как забронируете номер и билеты.

«Дон»

Классический санаторий на аллее фонтанов у подножия Машука в Пятигорске. У здравницы несколько корпусов: обычное многоэтажное здание, исторический особняк, современное строение, зал физкультуры, бассейн и лечебный корпус, а также сауна и спортивные площадки на улице. У санатория есть собственный бювет.

За территорией здравницы начинается Эммануэлевский парк со скульптурами персонажей «Героя нашего времени» Лермонтова, подъем к беседке «Эолова арфа», построенной братьями Джузеппе и Джованни Бернардацци, откуда открывается панорамный вид на Пятигорск и окрестности.

Лермонтовская галерея в Пятигорске Источник: Виктория Чулюкина

В рамках базовой программы гости могут вместе с лечащим врачом подобрать процедуры для лечения одного заболевания или пройти медицинское обследование. Здесь решают проблемы опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы и соединительной ткани, лечат болезни нервной системы, сердечно-сосудистые патологии, проблемы с мочеполовой системой, органами пищеварения и дыхания.

Цены

Самый дешевый — это стандартный двухместный номер. Если заселиться в даты 29 декабря — 11 января, то нужно заплатить 5350 за одно место в номере. За недельный отдых придется отдать от 37,5 тысячи рублей.

Часть процедур входит в стоимость путевки, но что-то нужно оплачивать отдельно — цены от 300 до 17 000 рублей за процедуру.

«Санаторий им. М. Ю. Лермонтова»

Расположен в центре курортной части Пятигорска, в шаговой доступности от Верхней Радоновой лечебницы, питьевых бюветов и основных достопримечательностей. На всей территории есть беседки, скамейки, клумбы с малыми архитектурными формами, фонтаны.

Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии в Пятигорске Источник: Виктория Чулюкина Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея Источник: Виктория Чулюкина

Здесь специализируются на лечении болезней органов пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной, мочеполовой систем, нарушений обмена веществ и проблем с эндокринной системой, а также аллергических и кожных заболеваний.

В санатории проводят концерты, творческие вечера, литературные встречи, лекции, организован показ кинофильмов, три раза в неделю — танцевальные вечера.

Цены

Самая дешевая — оздоровительная путевка с проживанием в двухместном номере. Если приехать на отдых с 30 декабря по 6 января, то стоимость будет от 4800 рублей за человека в день. Нужно сказать, что цена зависит от выбранной программы, но минимально придется отдать за недельный отдых от 33 600. Однако процедуры оплачиваются отдельно.

«Виктория»

Расположен в центре курортной зоны Ессентуков, напротив зеленого парка Победы. На территории санатория есть крупнейшая питьевая галерея в Европе — «Пятитысячник». Сюда напрямую из скважины поступает минеральная вода «Ессентуки-17», «Ессентуки-4», «Ессентуки Новая». Этот медицинский центр специализируется на лечении и реабилитации отдыхающих, есть собственная бальнео- и грязелечебницы, радоновое отделение, центр по лечению заболеваний органов дыхания и слуха.

Также в санатории проводится диагностика и санаторно-курортное лечение детей в возрасте от 4 до 18 лет.

Цены

Стоимость номеров зависит от корпуса. Минимальная цена за одну ночь — от 3700. То есть за неделю придется отдать минимум 25 900 рублей. За лечение придется доплатить.

«Буковая роща»

Санаторий располагается в семиэтажном корпусе в Железноводске, недалеко от Лечебного парка с озером. Южная сторона выходит на Бештаугорский заповедник. Здесь есть собственный бювет с минеральной водой (углекислая, сульфатно-гидрокарбонатная, кальциево-натриевая).

Основной лечебный профиль — заболевания органов пищеварения, мочеполовой системы, урологическая патология, кардиологические и гинекологические проблемы, нарушения обмена веществ, в том числе избыточная масса тела, заболевания опорно-двигательного аппарата и другие.

Но здесь детей в возрасте до 4 лет не принимают.

Цены

Если приехать сюда на новогодние праздники, то стоимость будет начинаться от 13 600 рублей за одного взрослого в день. За недельный отдых придется заплатить от 95 200. Если заселяться вдвоем в номер, то цена на одного человека немного ниже — от 10 200 за сутки.

«Машук Аква-Терм»

Располагается эта здравница вблизи города Железноводска. Лечебные корпуса соединены холлами со спальными, на территории есть коттеджи и бассейны, здание для занятий спортом и детские площадки, а также собственный парк, сосновый бор и родниковое озеро.

Профиль здравницы определяет собственная скважина целительного Славяновского источника «Легенда Кавказа». Также санаторий пользуется собственным хранилищем природных Тамбуканских грязей.

Предусмотрены 24 программы лечения. Специализируется на заболеваниях органов пищеварения, костно-мышечной системы, урологии и гинекологии.

Цены

Если выбрать отдых с 30 декабря по 6 января, то доступными окажутся несколько номеров. Самый дешевый из них — от 222 тысяч рублей за одного взрослого гостя на неделю. Самый дорогой на вилле — от 645 тысяч за 7 дней.

«Истокъ»

А теперь мы переносимся в Ессентуки. Именно здесь расположен 5-звездочный санаторий. В здравнице лечат заболевания органов пищеварения, сахарный диабет 1-го и 2-го типов, ожирение, артрозы, остеохондрозы, бурситы, заболевания мочеполовой системы, лор-органов, нервной системы. Есть разные программы: «Гастроэнтерология», «Кардиологическая реабилитация», «Детокс», «Свободное движение», «Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Антистресс».

Санаторий «Истокъ» Источник: Виктория Чулюкина

Цены

Посмотрим стоимость отдыха с 30 декабря по 6 января. Самый дешевый номер из предложенных — «Делюкс». Цена начинается от 15 800 рублей за ночь. Дороже всего «Гранд Сюит» и «Сюит Истокъ» — от 28 200.

В итоге за номер на неделю в санатории придется отдать от 110 до 197 тысяч рублей. Однако есть нюанс: стоимость не фиксированная, а зависит от выбранной программы лечения. То есть при разном виде отдыха за одну и ту же комнату можно отдать разную сумму. Также нужно доплачивать за некоторые процедуры.

MAYRVEDA

Пятизвездочный санаторий находится в Кисловодске. Здесь объединили австрийскую майер-терапию, индийскую аюрведу и природные ресурсы. Оздоровительных программ три: Classic (указано, что она подходит для знакомства с концепцией MAYRVEDA), Advanced, которая, по информации на сайте, позволяет в полной мере раскрыть потенциал санатория, и Discovery для индивидуального подхода к выздоровлению. Также предлагается проверка здоровья: кардио, легкие, эндокринологический статус, персональное питание и нарушения сна.

Нарзанные ванны в Кисловодске Источник: Анастасия Барышникова

Ресторан предлагает блюда, приготовленные в рамках концепции оздоровления. Питание учитывает рекомендации майер- и аюрведа-терапевтов.

На сайте санатория есть одно предупреждение: напротив здания ведутся ремонтные работы, поэтому в дневное время возможны посторонние звуки. Еще один нюанс — в санатории могут отдыхать только люди старше 18 лет.

Цены

Стоимость 7 дней в этом санатории с 30 декабря до 6 января начинается от 365 тысяч рублей. Это цена стандартного одноместного номера. Улучшенный стоит дороже — в эти же даты придется отдать от 410 тысяч рублей. Однако, если забронировать номер заранее, можно получить небольшую скидку.

Не все входит в стоимость путевки — многие процедуры оплачиваются дополнительно. В зависимости от услуги цена варьируется от нескольких до сотни тысяч рублей.

«Плаза СПА»

Еще один пятизвездочный санаторий в Кисловодске. В этом месте все начинается с приема терапевта, который порекомендует сдать необходимые анализы и запишет к нужным врачам узких специальностей. Судя по информации с сайта, каждый день гость будет получать от 3 до 7 процедур в зависимости от потребностей, а распорядок дня прост: завтрак, процедуры, обед, отдых, прогулка, бассейн, ужин, вечерние мероприятия.

Колоннада в Кисловодске Источник: Анастасия Барышникова Здание на Курортном бульваре Источник: Анастасия Барышникова

Лечат здесь разными способами: минеральной водой, массажем, карбокси-, климато-, бальнео-, спелео-, озоно- и криотерапией, а также грязелечением и ИМАГО-технологиями. Основные направления специализации: лечение сердечно-сосудистой системы, восстановление опорно-двигательного аппарата, терапия заболеваний ЖКТ и нервной системы.

Цены

Стоимость может ощутимо ударить по кошельку. Если выбрать те же даты, с 30 декабря по 6 января, то нам предлагают несколько номеров. Видов много, но большая часть забронирована на указанный период. Сейчас доступен «Делюкс» — от 356 тысяч рублей за неделю на одного взрослого. Следующий по цене идет «Люкс Премиум» от 465 тысяч рублей. Самые дорогие — президентские апартаменты «Африка» и «Европа». Это два разных номера, цена на которые начинается от 1 209 000 рублей.

«Парк Шафран»

Санаторий расположен в Ессентуках. Как пишут на сайте учреждения, отсюда открывается вид на Эльбрус и Курортный парк. Здесь представлено несколько программ: «‎Оздоровление»‎, детокс, «‎Формула Здоровья»‎, программа инсулинорезистентности, «Здоровые суставы — Flex».

После консультации с врачом-терапевтом гостю подберут индивидуальный набор восстановительных и профилактических процедур. Однако за прием доктора нужно дополнительно платить от 600 рублей, то же самое и с процедурами.

Цены

В санатории представлено 5 видов номеров. Самый дешевый, «Джуниор Сюит», — от 245 тысяч за одного взрослого на неделю, если выбирать даты 30 декабря — 6 января. «Супериор» уже дороже — от 294 тысяч. Больше всего придется заплатить за «Президентский Сюит». Тут стоимость начинается от 735 тысяч рублей.

Здесь есть отдельный раздел для тех, кто хочет встретить Новый год в санатории. Для таких гостей предусмотрены скидки, проживание возможно с заездом с 30 декабря по 15 января. На сайте указано, что банкет в новогоднюю ночь включен в стоимость путевок.

Как добраться?

Города КМВ расположены недалеко друг от друга, примерно в 200 км от Ставрополя в зависимости от конечной точки. Можно доехать на машине, дорога займет около 2,5–3 часов.

Из Москвы лучше лететь на самолете до Минеральных Вод. Сейчас билеты без пересадок стоят от 19 тысяч рублей в одну сторону. Конечно, на новогодние праздники ценник увеличивается, поэтому кому-то он покажется высоким. Однако стоимость может меняться каждый день — есть шанс урвать более дешевый вариант.

Аэропорт Минеральные Воды Источник: Виктория Чулюкина

От аэропорта можно поехать на машине, каршеринге или отельном трансфере. Некоторые санатории за дополнительную плату могут доставить вас до места.

Если самолет не для вас, то доступен поезд. Из Москвы в конце декабря можно уехать от 5000 рублей. Но билеты быстро раскупают, поэтому приобретать их нужно сильно заранее.

Можно ли приехать в санаторий с детьми?

Во многих здравницах есть возможность посещения вместе с детьми. Часто количество и возраст гостей указывается при бронировании номера. В некоторых санаториях есть детские площадки, на которых можно проводить время, а также программы для маленьких отдыхающих. Однако есть места, куда пускают только с 18 лет.

Посещение санатория с детьми — сложный процесс. В здравницу люди приезжают, чтобы поправить здоровье, поэтому брать с собой детей лучше в том случае, если вы хотите и для них полезный отдых с лечением и восстановлением.