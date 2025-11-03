НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Не только кофе с корицей. Ингредиенты, которые превратят эспрессо или американо в ароматный шедевр

Не только кофе с корицей. Ингредиенты, которые превратят эспрессо или американо в ароматный шедевр

Что добавить в любимый напиток, чтобы сделать его ароматным и полезным

192
Рассказываем, как приготовить кофе с добавками

Рассказываем, как приготовить кофе с добавками

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Классическое сочетание кофе с грецким орехом и корицей — это взрыв вкуса и аромата. Грецкий орех придает напитку насыщенность и приятную маслянистую текстуру, корица добавляет теплоту и сладковатые нотки, а кофе выступает в роли мощного бодрящего аккорда. Но возможности не ограничиваются этим дуэтом. «Доктор Питер» и диетолог Елена Парецкая рассказывают, какие еще ингредиенты можно добавить, чтобы создать свой уникальный, неповторимый вкус.

Елена Парецкая — аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог, диетолог, нутрициолог Личный сайт

Экспериментируем с добавками

Пряности

Мускатный орех добавит нотки пикантности и тепла, кардамон — свежий, цитрусовый акцент, имбирь — остроту и яркость. Экспериментируйте с различными сочетаниями, начиная с небольшого количества, чтобы не перебить вкус кофе. Можно попробовать смесь молотой корицы, имбиря и кардамона, это придаст напитку восточный колорит.

Сладость

Вместо сахара можно использовать мед, кленовый сироп или стевию. Мед не только добавит сладости, но и обогатит напиток полезными веществами. Кленовый сироп придаст более насыщенный и сложный вкус. Стевия — натуральный подсластитель с низким гликемическим индексом, идеальный вариант для диабетиков.

Молочные продукты

Добавление молока или сливок смягчит вкус кофе, сделает его более нежным и кремовым. Для любителей оригинальности можно попробовать кокосовое молоко или миндальное молоко, они добавят экзотическую нотку.

Другие орехи

Не только грецкие орехи, но и другие — фундук, миндаль, пекан — могут стать отличным дополнением к вашему кофе. Можно измельчить орехи в блендере до состояния пасты или добавить цельные орехи в уже готовый напиток.

Шоколад

Несколько кусочков темного шоколада (70% какао и выше) добавят кофе горьковато-сладкий вкус и антиоксиданты.

Грецкие орехи придадут кофе своеобразный вкус и аромат

Грецкие орехи придадут кофе своеобразный вкус и аромат

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как приготовить идеальный кофе с добавками:

  • способ первый (с измельченными орехами и специями). Заварите кофе любым удобным способом (турка, кофемашина, френч-пресс). Перед завариванием добавьте в кофе молотый грецкий орех, корицу и другие специи по вкусу. После заваривания процедите напиток через ситечко;

  • способ второй (с молотыми орехами и специями). Измельчите грецкие орехи и специи в кофемолке до состояния мелкой крошки. Добавьте эту смесь в кофе непосредственно перед завариванием. Этот способ позволяет получить более насыщенные вкус и аромат;

  • способ третий (с цельными орехами и специями). Добавьте цельные грецкие орехи и палочки корицы в уже готовый кофе, дайте настояться 5–10 минут. Затем удалите орехи и палочки корицы.

Польза

Кофе сам по себе источник антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, но добавление орехов и специй только усиливает этот эффект. Грецкие орехи богаты ненасыщенными жирными кислотами, витаминами и минералами. Корица способствует нормализации уровня сахара в крови. Однако, несмотря на пользу, есть нюансы.

Противопоказания

Людям с аллергией на орехи или специи следует воздержаться от такого кофе. При проблемах с желудком не стоит злоупотреблять напитком, особенно если добавить много молотых орехов, которые могут раздражать слизистую. Беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться с врачом перед употреблением кофе с добавками.

Рекомендованная норма кофе варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей организма. В среднем для большинства взрослых безопасной считается доза до 400 мг кофеина в день. Это примерно 3-4 чашки кофе средней крепости. Однако это всего лишь рекомендация, и индивидуальная норма может быть как выше, так и ниже.

Ранее мы рассказывали, что исследователи из больницы Brigham and Women's Hospital (США) провели масштабный эксперимент с участием более 21 тысячи добровольцев старше 60 лет. В течение 3–6 лет часть из них получала добавки с какао, а другие — плацебо. Авторы обнаружили, что добавление экстракта какао в рацион снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. Сколько чашек этого напитка нужно пить в день, чтобы был эффект, читайте в материале.

Елена Мишина
