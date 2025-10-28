«Среди людей, имеющих два заболевания, риск смерти выше»: эксперт рассказал об опасном старении пациентов с ВИЧ

Умереть пораженный ВИЧ человек может от самой простой болезни Источник: Мария Романова / Городские медиа

Врачи России всё чаще выявляют ВИЧ у людей среднего, а порой уже и пожилого возраста. Болезнь, наблюдавшаяся раньше только среди социально неблагонадежной молодежи, теперь поражает взрослых и вполне благополучных граждан. О причинах старения ВИЧ и особенностях протекания болезней и их лечения нашим коллегам из V1.RU рассказала участник проекта «ФактЧек: здоровье без мифов», заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного ордена Почета медицинского университета Ольга Чернявская.

«Больше всего заражаются взрослые»

Среди ВИЧ-инфицированных всё больше людей среднего возраста Источник: Мария Романова / Городские медиа

— Популяция людей, живущих с ВИЧ, значительно постарела, — говорит Ольга Чернявская. — Поскольку ВИЧ-инфекция — это хроническое, на сегодняшний день неизлечимое заболевание, с каждым годом доля людей старшего возраста увеличивается. И выявляется эта инфекция в настоящее время в более старших возрастных группах, чем раньше. Если, скажем, лет 10–20 назад она выявлялась в основном в группе до 29 лет, то сейчас — в основном в группе 29–49 лет и более.

Врачи затрудняются ответить, с чем связано старение ВИЧ. Одной из возможных причин доктора называют более высокую грамотность молодежи в сфере профилактики заражения ВИЧ:

— Благодаря активному использованию сети Интернет молодые люди гораздо больше знают о путях распространения инфекции и способах предотвращения заражения, — считает доктор Чернявская. — Хотя некоторые исследователи связывают это с тем, что молодые люди сейчас дольше остаются под контролем родителей, зависимы от них, а когда уходят в самостоятельную жизнь, более подвержены рискованному поведению.

Как говорит врач, в последние годы отмечаются и другие изменения эпидемического процесса ВИЧ-инфекции:

— Сейчас в стране эпидемиологическая ситуация характеризуется преобладанием гетеросексуального полового пути передачи инфекции, тогда как ранее преобладал путь, связанный с внутривенным введением наркотических средств.

От чего умирают люди с ВИЧ?

С низким иммунитетом человек больше подвержен онкологическим болезням Источник: Мария Романова / Городские медиа

— Лидером среди основных причин смерти от ВИЧ-инфекции в нашей стране в 2023 году была болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлением микобактериальной инфекции, на которую приходилась почти треть умерших, — говорит Ольга Чернявская. — Среди основных причин летальных исходов у больных ВИЧ-инфекцией, не связанных с ВИЧ, в России в 2023-м, по данным отечественных ученых, были болезни системы кровообращения, на которые приходилось более 20% смертей от соматических болезней, на втором месте — болезни органов пищеварения (более 17%), далее следовали травмы (почти 17%).

Как объясняет Ольга Чернявская, болезни сердца и сосудов вообще входят в тройку лидеров во всём мире как причина смерти, особенно среди лиц старших возрастных групп.

— А что касается ВИЧ-инфицированных, доля сердечно-сосудистых заболеваний у данной категории пациентов за последние годы возросла, — говорит врач-инфекционист Чернявская.

Также доктор отмечает, что у пациентов с иммунодефицитом чаще других развиваются злокачественные онкологические процессы.

«В поликлинике не знают о ВИЧ-статусе, а в центре СПИД не лечат соматику»

Часто пациенты лгут о своем диагнозе лечащим врачам Источник: Мария Романова / Городские медиа

Как объясняет врач, коморбидность — это одновременное существование нескольких заболеваний у одного пациента. Ведение таких больных сложнее, чем тех, у кого только одна патология. Среди людей, имеющих два заболевания, риск смерти, например, в два раза выше, чем у людей, имеющих только одно. Еще большие сложности возникают в случае развития коморбидных состояний на фоне ВИЧ-инфекции.

— Серьезная проблема в том, что, как правило, врач, занимающийся лечением неинфекционной патологии, не знает ВИЧ-статус пациента, который пришел на прием, — считает Ольга Чернявская. — Все неинфекционные заболевания у людей, живущих с ВИЧ, выявляются, лечатся, наблюдаются в обычных лечебных учреждениях — поликлиниках, стационарах. Пациент не обязан сообщать врачу, что инфицирован ВИЧ. Но информация об этом может быть очень важна — например, для того, чтобы учесть возможные нежелательные взаимодействия назначаемых лекарственных средств с антиретровирусными препаратами, которые получает пациент.

Есть ли жизнь после диагноза «ВИЧ»?

Профилактика ВИЧ возможна, и жизнь после него есть Источник: Мария Романова / Городские медиа

Часто люди, узнав о своем положительном ВИЧ-статусе, тяжело переживают это известие, думая, что их дни уже сочтены. Специалисты уверяют: это не так.

— Если пациент принимает антиретровирусные препараты, вирусная нагрузка (количество вирусных частиц в крови) у него снижается, улучшаются показатели иммунного статуса, риск возникновения вторичных заболеваний снижается. Чем раньше начато лечение, тем больше шансов, что иммунологические показатели быстро придут к норме, — объясняет Ольга Чернявская. — В этом случае пациент может жить столько же, сколько человек без ВИЧ. У него хорошее качество жизни, у него нет вторичных заболеваний, и он становится не опасен для окружающих. Но при условии, что человек регулярно принимает назначенные ему препараты.

Доктор предупреждает, что пациенту ни в коем случае нельзя прерывать лечение, пропускать прием препаратов, иначе последствия будут ужасными не только для него самого, но и для тех, кого он заразит.

— Если у человека низкая приверженность к терапии, он систематически нарушает прием препаратов, то вирусы начнут активно размножаться и могут приобрести резистентность к принимаемым лекарствам. Проблема в том, что эта резистентность может быть первичной, то есть если пациент, который пропускает, бросает прием лекарств, заразит другого человека резистентным штаммом, то тот, другой, еще не лечившийся, уже будет иметь резистентность к препаратам, которые принимал заразивший его человек. А если пациент принимал много разных препаратов, у него может быть полирезистентность, а это уже практически лишает шансов и его, и того, кого он заразит. Резистентность — очень серьезная проблема, — считает доктор.

Для предотвращения болезни и всех ее возможных тяжелых последствий врач рекомендует больше внимания уделять вопросам профилактики.