Грипп и ОРВИ: что стрем, а что норм. Врач — о главных ошибках россиян в сезон простуд

Осень и зима — это время повышенного риска, когда вирусы активизируются из-за охлаждения и попадания людей в закрытые помещения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сезон простуды, гриппа и ОРВИ традиционно начинается с осени, примерно с сентября–октября, и продолжается до весны, до марта-апреля. Пока эпидемиологическая ситуация стабильна, но с наступлением холодов следует обратить внимание на рост заболеваемости.

Что в это время стрем, а что норм — рассказал MSK1.RU лавный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы и главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

Андрей Тяжельников Источник: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Андрей Тяжельников родился 18 марта 1975 года в Красноярске. В 1999 году получил диплом врача в медакадемии, затем прошел ординатуру по неврологии. Позже освоил программы по организации здравоохранения (2005 г.) и менеджменту. Его карьера началась в 2001 году с должности врача-невролога в московской поликлинике. С 2011 года занимал пост заместителя главного врача, а с 2012 года возглавляет различные медицинские учреждения столицы. С октября 2023 года работает главврачом городской поликлиники № 220.

Пить противовирусные для профилактики — стрем

Любые лекарственные препараты стоит пить только после консультации с врачом. Для профилактики гриппа необходима вакцинация в комбинации с частым мытьем рук.

Чеснок и лимон в качестве защиты от простуд — стрем

В качестве продуктов, которые имеют в своем составе витамины, которые нужны нашему организму, в том числе для поддержки иммунитета, конечно, стоит включать их в рацион, при условии отсутствия индивидуальной непереносимости. Это полезные продукты, но от вирусов они никак не защищают.

Пить витамины в сезон простуд — норм (с оговоркой)

При правильном и сбалансированном питании польза приема витаминов из добавок сомнительна. Разнообразный рацион, который включает в себя овощи, фрукты, мясо и рыбу, должен покрывать суточную норму необходимых витаминов. Если есть дефициты, то прием добавок может помочь иммунитету, но важно проконсультироваться с врачом.

Делать прививку от гриппа в семье только взрослым — стрем

Дети находятся в группе риска, часто первыми подхватывают вирус в детских садах и школах. Лучше вакцинировать всех членов семьи — и маленьких с шести месяцев, и взрослых, и пожилых.

Делать прививку от гриппа в семье только детям — стрем

Взрослые болеют не реже, а осложнения у них могут быть тяжелее. Оптимально — вакцинировать всех.

Принимать антибиотики во время ОРВИ или гриппа — стрем

Антибиотики действуют на бактерии, а грипп и ОРВИ вызваны вирусами. Назначает антибиотики врач по показаниям и при осложнениях. Самостоятельно начав принимать такие серьезные препараты, вы не только не поможете себе, а скорее навредите — антибиотики действуют на микрофлору кишечника и тем самым могут ослабить иммунитет.

Сделать прививку от гриппа уже после того, как переболел — норм

Безусловно, после болезни можно и нужно привиться, чтобы защититься от других штаммов гриппа и снизить вероятность возникновения осложнений.

После болезни можно привиться, чтобы защититься от других штаммов гриппа. Главное — дождаться полного выздоровления. Если заболевание протекало в легкой форме, то ставить прививку можно после полного выздоровления, а если вы перенесли его тяжело, лучше подождать 2–4 недели. В любом случае перед вакцинацией вас осмотрит врач, который сделает заключение о возможности прививки.

Продолжать закаляться и заниматься активным спортом во время болезни — стрем

Организм во время болезни ослаблен, и для восстановления ему необходим покой. Нагрузки повышают риск осложнений. Поэтому, если вы заболели, соблюдайте постельный режим.

Вакцинироваться от гриппа в мобильном пункте — норм

Это быстро, удобно, безопасно. Вакцины хранятся по правилам, медицинский персонал работает по стандартам.