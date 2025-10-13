«До сих пор не могут поставить диагноз»: актриса Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости. Как она теперь выглядит

В последние годы в актрисе Анастасии Мельниковой с трудом можно узнать миниатюрную дознавательницу Абдулову из сериала «Улица разбитых фонарей» (16+). Она почти не появляется на экране и редко делится подробностями своей жизни. Исключение она сделала лишь на шоу Леры Кудрявцевой. Там она рассказала, что перемены во внешности связаны с болезнью, с которой ей приходится бороться уже много лет.
Анастасия Мельникова не называет свой диагноз, но признается, что болезнь серьезная и то, что она смогла с ней жить так долго, огромная удача.
— Есть люди, которые и два дня не прожили, а у меня уже 10 лет, — ответила актриса на расспросы Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» (16+)
Долгие годы актриса не раскрывала, что вообще чем-то болеет. На шоу Бориса Корчевникова в 2022 году она призналась, что после ковида и операции на ноге ее состояние ухудшилось. Ей приходилось учиться жить в инвалидном кресле с постоянной мыслью, что она может совсем никогда не встать на ноги. При этом врачи не могли ее ничем обнадежить.
— До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить, — рассказала несколько лет назад Мельникова.
Перемены коснулись не только образа жизни, но и внешности. Из-за лечения актриса сильно набрала вес, но Анастасия не планирует делать пластическую операцию и считает, что внешность лишь малая цена за то, что она жива.
— Это гормонотерапия — я становлюсь бегемотиком, потом другая терапия, когда становлюсь балериной. Это данность. Но больше я на эту тему, если можно, разговаривать не буду. Зато живая, — поделилась Мельникова.
Однако если сама актриса не хотела, чтобы ее здоровье стало предметом обсуждений, поклонники и ненавистники не могли молчать. Как рассказала Анастасия в «Секрете на миллион», после признания в нее полетели не только слова поддержки, но и оскорбления.
— Уже раз сделала ошибку: в одной из передач я вкратце сказала, что было. После этого начался такой шквал пакостей, гадостей в мою сторону, причем еще больше, чем до. То есть я не хотела бы больше об этом говорить. Люди не сочувствуют, их это раздражает. Ну да, есть данность, есть проблема, но у любого человека в какой-то момент жизни возникает проблема, — признается Анастасия.
Сейчас у актрисы период ремиссии, но она не может оставить свою болезнь в прошлом. Актрисе приходится следить за своим здоровьем и регулярно наблюдаться у врачей.