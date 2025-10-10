Приближает инфаркт и деменцию. Всего одна ошибка гипертоников, которая приводит к страшному

Главное, всё время мерить давление Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Разберем, почему простое снижение давления — это лишь вершина айсберга и что на самом деле нужно делать, чтобы не просто контролировать гипертонию, а действительно жить полноценной и долгой жизнью, избежав инсульта, инфаркта и других серьезных осложнений. Поможет нам в этом кардиолог Валентина Байдина, которая ответила на вопросы «Доктора Питера».

Валентина Байдина, главный врач, кардиолог, кандидат медицинских наук, ведущий терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, личный сайт.

Важная ошибка

Гипертония — одна из главных угроз для здоровья человека в XXI веке. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году число людей с повышенным артериальным давлением в мире достигло 1,4 млрд человек. В России ситуация не менее тревожная: гипертонией в нашей стране страдает около 40% населения.

Течение болезни можно взять под контроль, но успех в этом деле зависит не только от врача, но и от самого пациента. Например, большое значение имеет образ жизни человека: питание, уровень физической активности, эмоциональное состояние и умение справляться со стрессом. Однако в ряду ошибок, которые чаще всего допускают пациенты, особенно ярко выделяется одна. Речь о ситуации, когда человек отказывается регулярно измерять артериальное давление и задействовать медикаментозную терапию.

Коварство гипертонии заключается в том, что заболевание долгое время способно протекать фактически бессимптомно. Человек может годами жить с повышенным давлением и даже не подозревать об этом. Есть и другой сценарий: симптомы присутствуют, но им просто не придают должного значения. Например, головную боль или усталость часто списывают на недосып или напряженную работу, а слабость — на изменения погоды.

Нередки случаи, когда человек в целом подозревает о своей проблеме, но не считает нужным измерять давление просто потому, что чувствует себя нормально. Урон сердцу и сосудам при этом может быть очень и очень серьезным.

Лекарства: пить обязательно

ВОЗ в своем последнем докладе по проблемам гипертонии отмечает, что около 20% пациентов в мире контролируют давление при помощи лекарственной терапии. Здесь важно разобраться, почему так происходит. Среди ключевых предпосылок на глобальном уровне эксперты отмечают недостаточное обеспечение населения лекарственными препаратами и нехваткой квалифицированной медицинской помощи. Перечисленные факторы в большей степени касаются стран с низким уровнем экономического развития. То есть в этом случае отсутствие контроля связано с проблемами на уровне национальных систем здравоохранения.

Другое дело — когда человек живет в развитом государстве, имеет свободный доступ к необходимым препаратам, но сознательно отказывается их принимать. Кто-то не считает медикаментозную терапию необходимой, кто-то боится побочных эффектов, а кому-то просто психологически тяжело смириться с мыслью о необходимости ежедневно пить таблетки. Например, молодые пациенты могут игнорировать терапию потому, что не верят в реальность угрозы или не хотят «быть как бабушка».

Есть и те, кто назначает себе лекарства самостоятельно, ориентируясь на советы знакомых или стоимость препаратов. Такой подход может быть очень опасным, так как терапию при гипертонии должен подбирать врач, исходя из особенностей и показателей здоровья конкретного пациента.

Опасные последствия

Халатное отношение к контролю артериального давления и лечению может обернуться весьма серьезными последствиями. Длительное повышение давления приводит к снижению тонуса сосудов и нарушению кровообращения. Первой принимает удар сердечная мышца, которой приходится постоянно перерабатывать, чтобы поддерживать нормальное кровоснабжение организма. У пациента возрастают риски сердечной недостаточности, инсульта и инфаркта миокарда.

Переход в хроническое состояние

Постепенно гипертония перерастает в хроническую форму. Здесь уже можно говорить о серьезном ухудшении качества жизни. Пациента начинают преследовать головные боли, головокружения, проблемы с памятью и работоспособностью. Помимо этого гипертония значительно повышает вероятность развития тяжелых заболеваний почек и сосудистой деменции.

Получается, что обычная небрежность («Не буду тратить время на измерение давления», «Выпью таблетку завтра», «Запишусь к врачу после праздников») в перспективе рискует обернуться инвалидностью или даже летальным исходом.

Так что важно четко понимать, что контроль давления и регулярный прием препаратов при гипертонии — это не проявление слабости и не лишняя трата времени, а осознанная забота о себе. И чем раньше человек примет это, тем выше будут шансы сохранить здоровье и активность в будущем.

Гипертония обостряется осенью: три причины

В межсезонье число пациентов, которые приходят к кардиологу, возрастает. И это связано с определенными факторами. Что такое «осенняя гипертония» и как не допустить ее осложнений, объяснила врач.

Главная причина — резкая смена погодных условий. Даже теплой осенью погода не часто балует нас стабильностью: столбик термометра неумолимо ползет вниз, атмосферное давление то и дело меняется, а световой день начинает убывать. Совокупность этих факторов увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему . Например, понижение температуры воздуха провоцирует сужение сосудов и активизирует симпатическую нервную систему, которая отвечает за регуляцию сосудистого тонуса;

другой немаловажный фактор — дефицит физической нагрузки . Чем короче световой день, тем сильнее соблазн проводить всё свободное время на диване. Недостаток физической активности негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и ухудшает эмоциональное состояние. Соответственно, возрастает риск повышенной тревожности, которая также способна провоцировать скачки давления;

свой вклад в обострение гипертонии вносят и корректировки в рационе. Осенью мы активнее налегаем на калорийную пищу, едим больше сладостей, жирного и соленого.

Так что следите за своим здоровьем: вместо насыщенных жиров лучше отдать предпочтение ненасыщенным, источником которых могут стать орехи, семечки, авокадо, лосось или скумбрия. Также важно ограничить кофе и крепкий чай и в целом следить за объемом потребляемой жидкости. Старайтесь искать в повседневной рутине источники положительных эмоций, минимизировать негатив и стрессовые триггеры. Не менее важно наладить адекватный режим работы и отдыха: спать не менее 7–8 часов, отходить ко сну и просыпаться примерно в одно и то же время.