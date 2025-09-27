Неожиданная эпидемия: половина россиян столкнется с ожирением уже через пять лет. Новости 27 сентября

В зону риска попадает каждый второй взрослый гражданин Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 27 сентября.

От отравления алкоголем в Ленинградской области погибли 25 человек

Количество погибших от суррогатного алкоголя в Сланцевском и Волосовском районах выросло до 25 человек. Об этом стало известно «Фонтанке».

Полиция нашла и конфисковала больше 1000 литров опасного подпольного алкоголя, написала в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержали пятерых человек, которые, предположительно, были крупными поставщиками. Спиртное проверят в лаборатории.

Кроме того, трагический список районов, затронутых отравлениями со смертельным исходом, пополнился Кингисеппским, добавила Волк. Результаты экспертиз по факту смерти нескольких местных жителей, умерших с 10 по 17 сентября, запросили после массового отравления алкоголем в Сланцевском районе. Как заключили специалисты, причиной смерти граждан стало опасное содержание метилового спирта в крови.

В Таиланде девушку из России похитили торговцы людьми

В Таиланде россиянку обманули и вывезли ее в Мьянму, где, предположительно, заставили работать в мошеннических call-центрах. Об этом рассказал посол России в Таиланде Евгений Томихин. Теперь дипломаты работают над освобождением девушки.

У посольства есть достоверная информация о том, что она находится в Мьянме, в городе Мьявадди. Россиянке обещали работу моделью в Таиланде, предложение она получила в одном из неизвестных Telegram-каналов и решила ехать.

«К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму», — сказал Томихин в беседе с ТАСС.

Такие call-центры существует нелегально. В них в рабских условиях работают более 100 тысяч человек. Их продают туда торговцы людьми. Подробнее о ситуации рассказали в отдельном материале.

В России планируют маркировать животных

Власти хотят законодательно ввести учет и маркировку домашних питомцев. Документ с такими нормами разработало Минприроды России, поручение исходило от президента.

В первую очередь новые нормы коснутся собак. Предполагается, что животное будут маркировать, а информацию о нем и его владельце — вносить в федеральную информационную систему. Для хозяев животных это будет бесплатным.

Предполагается, что хозяин вправе выбрать способ: электронный, то есть чипирование, или визуальный, например специальный ошейник, содержащий информацию о животном и его владельце. Маркировка поможет быстро найти владельца, если питомец потерялся или от него попытались избавиться.

В России вырастут пособия и выплаты

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем на 20% с 2026 года приведет к увеличению многих выплат для россиян. Чего ожидать, рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам за полный месяц работы. Региональный МРОТ устанавливается отдельно. Он может быть выше федерального, но не ниже.

МРОТ влияет на различные аспекты, в том числе:

на заработную плату;

отпускные;

командировочные;

пособие по временной нетрудоспособности;

пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Помимо этого, МРОТ повлияет на будущую пенсию, поскольку растут отчисления работников в Социальный фонд. Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, а они напрямую зависят от размера зарплаты. Однако на уже назначенной пенсии повышение МРОТ не отразится, пишет ТАСС.

В России предложили ввести компенсацию за отключение связи

В России предложили ввести компенсацию для россиян при отключении мобильной связи и интернета. С такой инициативой к министру цифрового развития Максуту Шадаеву обратились депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду».

Компенсация может быть разной. Например, продление срока действия подключенных пакетов, уменьшение размера ежемесячной платы или зачисление суммы, которую можно использовать при следующей оплате услуг оператора связи, уточнил депутат в беседе с РИА Новости.

Согласно предложению, средства должны возвращаться автоматически, никаких заявлений не потребуется.

Спортсмены смогут выступить на международных играх за Россию впервые с 2014 года

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Также ограничения будут сняты с Белоруссии. Это позволит спортсменам вновь выступать под национальными флагом и гимном на соревнованиях.

Голосование прошло 26 сентября в Сеуле. За восстановление статуса выступил 91 делегат, против — 77.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Членство ПКР было приостановлено в 2023 году, спортсмены из России могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе. Последний раз россияне приняли участие в Паралимпиаде под своим флагом в 2014 году.

SHAMAN и Мизулина заявили о начале работы собственной партии

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявили о начале работы своей партии «Мы». Об этом стало известно во время торжества, которое они устроили в Коломне для местных жителей в честь дня рождения возлюбленной исполнителя.

«Партия „Мы“ существует. Это не шутка», — сказал SHAMAN.

SHAMAN подарил Мизулиной собственную партию на ее день рождения. Певец преподнес подарок в лесу. Он оформил стенд с логотипом «Мы» в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России. Подробнее о том, как прошел день рождения Екатерины с жителями Коломны, — в материале.

Умерла заслуженная артистка России Людмила Гаврилова

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова умерла в возрасте 73 лет. О смерти актрисы сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты Длинныйчулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — поделился теплыми словами Газиев.

Гаврилова снялась более чем в 120 проектах Источник: Kino-teatr.ru

Прощание с Гавриловой состоится 29 сентября в 11:00 (мск) по адресу: Балашиха, Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий)». Ее кремируют по решению близких.

Фильмография Гавриловой насчитывает 126 проектов. Она сыграла главную роль в фильме «Северная рапсодия», снималась в картине «Тимур и его команда». Также актриса принимала участие в создании таких фильмов и телесериалов, как «Мимино», «Салон красоты», «Кулагин и партнеры», «Солдаты», «Я остаюсь», «Глухарь», «Жаркий лед», «Ласковый май», «Любовь-морковь — 3», «Земский доктор», «Пенелопа», «Склифосовский», «Закон и порядок», «Петровы в гриппе» и многих других.

В России хотят привлечь к ответственности «раздолжнителей»

Банк России совместно с Генпрокуратурой думают над тем, каким образом можно было бы организовать привлечение к ответственности так называемых «раздолжнителей». Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

По его словам, это многочисленные компании, которые предлагают гражданам помощь в списании долгов, но это ложь. Законные методы установлены законодательством для всех — это банкротство, если действительно нет имущества, а договариваться о реструктуризации долга в любом случае нужно с кредитором, пояснил он.

«Мы с этим пытаемся бороться, в том числе принят закон, который запрещает рекламу деятельности такого рода — прямое обещание того, что мы решим ваши проблемы, приходите к нам, заплатите деньги», — сказал Мамута.

Семье Брюса Уиллиса предстоит борьба за многомиллионное наследство

Близким голливудского актера Брюса Уиллиса придется бороться за наследство артиста, оцениваемое в 250 миллионов долларов. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на источник, близкий к семье знаменитости.

По словам инсайдера, 47-летняя жена актера Эмма Хеминг испытывает огромное давление со стороны старших дочерей звезды. Она уже получила право распоряжаться его огромным состоянием.

«Все чувствуют, что может разразиться битва за деньги, даже если никто открыто этого не признает», — уточнил источник.

Источник добавил, что Уиллис всегда отвечал за финансы до своей болезни. Теперь эту роль взяла на себя Эмма. Данное решение уже привело к разногласиям. Его бывшая жена Деми Мур и старшие дочери в равной степени заинтересованы в его наследстве.

В феврале 2023 года семья звезды сообщила, что у него развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис уже перестал узнавать некоторых близких.

Половине россиян грозит ожирение

Без изменения подхода к образу жизни к 2030 году каждый второй взрослый рискует столкнуться с избыточным весом. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на федеральном марафоне Общества «Знание».

По его словам, избыточный вес приведет к росту случаев сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных проблем со здоровьем.