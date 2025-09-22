«Что уж тут хорошего?»: Маргарита Симоньян честно рассказала о своем диагнозе

Пару недель назад Маргарита Симоньян пережила серьезную операцию, а теперь рассказала, чем она болеет Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

С начала этого года глава RT Маргарита Симоньян переживает тяжелые времена. Началось всё с того, что в январе Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть, а пару недель назад журналиста рассказала, как борется со «страшной» болезнью. Вот только что именно это за болезнь, она распространяться не стала. Раскрыла только, что пережила операцию на груди.

Но, когда подписчики в телеграм-канале попросили ее написать, что у нее всё хорошо, Маргарита Симоньян перестала скрывать свой диагноз.

Источник: Маргарита Симоньян из дома / T.me

— Написала бы с удовольствием, что у меня всё хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака, — призналась Симоньян. — Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит.

Операцию из-за «страшной тяжелой болезни» Маргарите Симоньян провели в начале сентября. Придя в себя после наркоза, она поблагодарила подписчиков, с которыми поддерживает теплые отношения, и рассказала, что «всё дальнейшее — исключительно в руках Господа». Позже она заявила, что всерьез задумалась о смерти.

— В руках Господа я и есть, и была. И вы. И все. Как решит, так и будет, — отметила Симоньян. — А страха никакого нет. Чего бояться? Смерти? Смерть — это встреча с Ним. Разве это страшно?