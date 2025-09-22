НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Здоровье Три привычки в паре, которые закладывают основу для крепкой любви

Об этом знают партнеры, которые вместе уже десятки лет

Здорово, когда вы разделяете интересы партнера, но психолог советует иметь и свое хобби

Здорово, когда вы разделяете интересы партнера, но психолог советует иметь и свое хобби

Источник:
Depositphotos.com

Если вы переживали болезненное расставание, то в каждых новых отношениях бессознательно будете искать тревожные сигналы, рассказывает «Доктор Питер». Любая мелочь может заставить вас переживать, накручивать себя, думать о том, что и в этот раз с партнером ничего не получится.

Наш мозг устроен таким образом, что мы обращаем внимание только на то, что идет не так, особенно в ситуациях, когда эмоции на пределе, говорит доктор философии, американский психолог Марк Трэверс. Однако стоит помнить, что простые действия могут выдать состояние человека с головой, даже когда всё в порядке.

По словам психолога, есть три вещи, которые делают эмоционально здоровые пары, зачастую даже не осознавая этого, именно они закладывают основу для крепкой любви. Это помогает не только укрепить связь, но еще и распрощаться со страхами, что всё может рухнуть в любой момент.

1. Решать споры здесь и сейчас

При этом нельзя допускать той стадии конфликта, когда кто-то из партнеров начинает кричать, плакать или бить посуду. Как только мужчина и женщина осознают, что обстановка накаляется, они тут же выдыхают и приступают к конструктивному диалогу.

Да, сначала это может быть сложно, особенно если вы эмоциональный человек. Но попробуйте говорить о проблеме сразу, не копить в себе обиду или злость. При этом преподносить ситуацию нужно без упрека, а с легкой улыбкой или в шутливой форме — так партнер поймет, что вы не хотите его обидеть.

2. Иметь свое хобби

Любовь — это постоянно быть вместе? На самом деле это ложная установка, которую заложили нам сценаристы и авторы любовных романов. Даже если у вас сильные чувства, всё равно не надо сливаться с партнером в единое целое — так вы получите только созависимость.

Партнеры должны иметь как общие, так и раздельные увлечения. Один может остаться дома, а второй — отправиться в кино. Это совершенно нормально! Пусть у каждого из вас будет свой островок интересов, куда вы будете допускать друзей или же вообще заниматься этим самостоятельно.

Кстати, учитесь проводить время вместе в тишине. Вы дома, один читает книгу, а другой готовит. Каждый занят своими мыслями, но при этом вы не в ссоре, а просто отдыхаете после тяжелого рабочего дня.

3. Рассказывать истории «про нас»

Сами того не осознавая, любящие пары говорят на своем собственном языке. Они произносят в компаниях что-то вроде: «Это так похоже на нас» или «Помнишь, как мы…» Они шутят между собой, повторяют любимые истории и используют метафоры, понятные только им двоим.

Смысл в такой привычке — усиление общей идентичности. Мужчина и женщина понимают всю ценность взаимоотношений, постоянно пытаются укрепить эмоциональную связь.

«Этот общий смысл служит надежной защитой в периоды острого стресса. Он укрепляет чувство общности, подтверждая, что партнеры не просто отдельные личности, у которых есть свой мир, а соавторы разворачивающейся истории», — поясняет психолог.

Попробуйте практиковать подобное. Чаще возвращайтесь к приятным моментам, хвалите друг друга, укрепляя таким образом смысл слова «мы».

Ранее журналистка рассказала, как она искала пару для крепких отношений на сайте знакомств и в том числе перечислила «красные флаги»:

  1. Современные мужчины массово занижают в анкетах свой возраст. По-другому я не могу объяснить, почему юноши, которые младше меня на 4–5 лет, так удручающе выглядят.

  2. Фотографии часто обработаны или полностью сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Это очень заметно. Бицухи больше головы, зубы цвета белорусского кафеля во рту, идеально гладкие щечки и пляж Монако за спиной.

  3. Фотографии с профессиональной фотосессии, отфотошопленные до скрипа, — тоже так себе знак. Особенно в комплекте с платным аккаунтом и пометкой «лайков не вижу, пишите». Нарцисс — это не тот цветочек, который может осчастливить в личной жизни.

  4. На фото не видно лица. Чтобы сохранить свою приватность, желающие познакомиться мужчины фотографируются в солнечных очках, балаклавах и мотоциклетных шлемах. Или ставят чужое фото. И их выбор порой пугает. Полностью текст читайте здесь.

Софья Хромова
Пара Отношения Психолог
