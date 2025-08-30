НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 749мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Вернут льготный проезд
Пропал подросток
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Ярославский бренд покорил Россию
Приостановили работу теплохода. Причина
Какие обследования пройти осенью
Как родить в перинатальном центре
Что посмотреть в Армении
Переплыл Босфор
Построят новый медцентр
Здоровье А бокал вина можно? Что нельзя делать при беременности и другие глупые вопросы гинекологу — видео

А бокал вина можно? Что нельзя делать при беременности и другие глупые вопросы гинекологу — видео

Рассказываем про оральные контрацептивы и послеродовую депрессию

143
Написать комментарий
Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Наш организм — сложно устроенная штука. Особенно, если речь идет о женской репродуктивной системе. Но с этими сложными вопросами всегда можно пойти к гинекологу. А если вдруг что-то мешает вам делать это самой, то вам поможет наше видео, которое наши коллеги из 72.RU записали с гинекологом Натальей Кутеневой.

Наталья — акушер-гинеколог с 20-летним стажем, она специализируется на лечении нарушений менструального цикла, подборе заместительной терапии при менопаузе, диагностике и лечении бесплодия, а также подготовке к беременности. Наталья ответила на несколько самых распространенных вопросов о женском здоровье.

ПО ТЕМЕ
Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Послеродовая депрессия Гинеколог ВПЧ Рак шейки матки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление