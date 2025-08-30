А бокал вина можно? Что нельзя делать при беременности и другие глупые вопросы гинекологу — видео

Наш организм — сложно устроенная штука. Особенно, если речь идет о женской репродуктивной системе. Но с этими сложными вопросами всегда можно пойти к гинекологу. А если вдруг что-то мешает вам делать это самой, то вам поможет наше видео, которое наши коллеги из 72.RU записали с гинекологом Натальей Кутеневой.
Наталья — акушер-гинеколог с 20-летним стажем, она специализируется на лечении нарушений менструального цикла, подборе заместительной терапии при менопаузе, диагностике и лечении бесплодия, а также подготовке к беременности. Наталья ответила на несколько самых распространенных вопросов о женском здоровье.