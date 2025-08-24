«Крабик» смертельно опасен: снимайте эту заколку перед тем, как сесть за руль

Только не «крабик»! Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Уже не раз твердили миру о том, что делать макияж за рулем опасно. Взять хотя бы тушь для ресниц. При резком торможении щеточкой легко повредить себе глаз, не говоря уже о том, что недолго и в аварию попасть. Проводить манипуляции с волосами тоже рискованно. Особенно если вы их убираете с помощью, казалось бы, невинного «крабика». «Доктор Питер» рассказывает о том, почему, если вы на водительском месте, эта заколка опасна.

— Во время аварии, даже на небольшой скорости, тело человека по инерции продолжает движение. При фронтальном столкновении оно сначала резко движется вперед, а затем откидывается назад. Если на голове закреплен «крабик», он становится жесткой преградой между черепом и подголовником. Поэтому он может врезаться в затылок, вызвать гематому, ссадину, рассечение кожи и даже черепно-мозговую травму, — предупреждает врач-гинеколог Дарья Дьяченко.

Дарья Дьяченко — акушер-гинеколог, сексолог, специалист УЗ-диагностики.

К слову, по этой же причине стоит снимать, когда садитесь в машину, другие твердые заколки, а также острые шпильки. Если волосы мешают, безопаснее будет собрать их в обычный хвост.

Между тем длинные волосы — это красиво, и не стоит обрезать их ради безопасности.

Ранее мы рассказывали о том, как их отрастить.

— Вот такой длины были волосы моей прабабушки в 60 лет, — бьюти-блогер Мелоди Яслан показывает в TikTok старую фотографию женщины с блестящими черными локонами ниже пояса. — Такие же волосы у моей 80-летней бабушки.

Мелоди и сама может похвастаться роскошными волосами. А всё потому, что она использует один простой секрет по уходу, который позаимствовала у своих славянских бабушек. Все они мыли голову, используя отвар крапивы двудомной, она же — обычная крапива, которая растет в любом дворе, на любом огороде и вообще считается сорняком.

— Это растение блокирует фермент, вызывающий выпадение волос, выводит токсины из кожи головы и укрепляет волосяные фолликулы, — уверяет Мелоди. — С помощью натурального шампуня с крапивой я смогла за год отрастить длинные волосы из стрижки боб.

По словам Мелоди, современные шампуни содержат силиконы, благодаря чему волосы выглядят гладкими, но это дает лишь временный эффект. Натуральные же средства для волос не приукрашивают, а действительно делают волосы сильнее.

— Я не использую кондиционер после шампуня. Заметила, что мои волосы выглядят куда объемнее без него. Но чтобы волосы не были сухими, за час до мытья я наношу аргановое масло. И после мытья волосы всегда очень мягкие, — рассказывает Мелоди.

Советы блогера подтверждают и научные исследования. В одном из них эффективность крапивы проверили на мышах. Одним грызунам на выбритую кожу наносили экстракт крапивы, а другим для сравнения — экстракт бузины. За мышками наблюдали в течение трех недель. В результате у тех, кого обрабатывали крапивой, шерстка выросла на 10,02 мм. Мыши с бузиной показали чуть более скромный результат — 8,94 мм.

Как оказалось, экстракт крапивы усиливает рост клеток дермального сосочка — части волосяного фолликула, расположенной в корне волоса. Именно от состояния дермального сосочка зависит рост волоса. Если же он погибает, отмирает луковица и весь волосяной стержень.

О том, какими еще чудодейственными свойствами обладает крапива и откуда о них стало известно, читайте тут.

И чаще мойте свою машину летом

По словам врача-терапевта Кристины Заплавновой, состояние водителей на жаре может стать похожим на легкое опьянение, особенно в пробках. У них может снижаться концентрация, реакция, появляется состояние укачивания или беспричинная агрессия.

Кристина Заплавнова — врач-терапевт, помогает вести дневники питания.

Врач напоминает автомобилистам о некоторых правилах, которые помогут улучшить самочувствие и повысить безопасность за рулем в жару.