НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

зап.

 752мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Сбили 5-месячную девочку
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Вынесли приговор эксгибиционисту
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Переезд Минобра
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Где остались места в 10-е классы
Здоровье Где и как можно заразиться лихорадкой чикунгунья: симптомы и меры защиты

Где и как можно заразиться лихорадкой чикунгунья: симптомы и меры защиты

В зоне риска самые уязвимые люди

202
3 комментария
За миграцией опасных комаров пристально следят | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЗа миграцией опасных комаров пристально следят | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

За миграцией опасных комаров пристально следят

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Лихорадкой чикунгунья можно заразиться через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, которые обитают в странах Южной Америки, Азии и Африки. Об этом говорится в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

Лихорадка чикунгунья — это инфекционное заболевание, которое передается через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров. Чикунгунья нельзя заразиться воздушно-капельным путем, но можно — при контакте с кровью больного. 

Эти же комары передают и другие опасные тропические инфекции, например лихорадку денге, желтую лихорадку и вирус Зика. Такие болезни называют природно-очаговыми, потому что они возникают только там, где живут эти комары, — в основном в жарких странах с тропическим климатом.

В этом году больше всего заболевших в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышку болезни зафиксировали в Китае.

При появлении симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу. Они проявляются через 4–8 дней после заражения и включают: 

  • сильную боль в суставах и мышцах;

  • повышенную температуру;

  • отеки;

  • тошноту;

  • сыпь; 

  • усталость и головную боль.

Наиболее тяжело заболевание могут переносить пожилые, младенцы и люди с иммунодефицитами. 

Пока в России не обнаружили случаев заражения. Роспотребнадзор следит за ситуацией, проводит мониторинг циркуляции комаров-переносчиков. На границах и в аэропортах работает система «Периметр», которая помогает выявлять людей с признаками заболевания.

Если вы оказались в стране с высоким риском заражения, рекомендуется:

  • использовать репелленты; 

  • ставить противомоскитные сетки на двери и окна; 

  • носить закрытую одежду. 

Вирус переносят комары, которые живут только в тропическом и субтропическом регионах и у нас в России — только на черноморском побережье. До Китая оттуда — почти 10 тысяч километров, так что китайские комары в Россию не долетят, успокоил россиян вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Лихорадка чикунгунья Симптомы болезни Комар Профилактика
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Знаменитые боевые комары над которыми все так смеялись?
Гость
45 минут
Сейчас она мутирует и к нам приедет.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление