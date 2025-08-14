Где и как можно заразиться лихорадкой чикунгунья: симптомы и меры защиты

За миграцией опасных комаров пристально следят Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Лихорадкой чикунгунья можно заразиться через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, которые обитают в странах Южной Америки, Азии и Африки. Об этом говорится в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

Лихорадка чикунгунья — это инфекционное заболевание, которое передается через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров. Чикунгунья нельзя заразиться воздушно-капельным путем, но можно — при контакте с кровью больного.

Эти же комары передают и другие опасные тропические инфекции, например лихорадку денге, желтую лихорадку и вирус Зика. Такие болезни называют природно-очаговыми, потому что они возникают только там, где живут эти комары, — в основном в жарких странах с тропическим климатом.

В этом году больше всего заболевших в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышку болезни зафиксировали в Китае.

При появлении симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу. Они проявляются через 4–8 дней после заражения и включают:

сильную боль в суставах и мышцах;

повышенную температуру;

отеки;

тошноту;

сыпь;

усталость и головную боль.

Наиболее тяжело заболевание могут переносить пожилые, младенцы и люди с иммунодефицитами.

Пока в России не обнаружили случаев заражения. Роспотребнадзор следит за ситуацией, проводит мониторинг циркуляции комаров-переносчиков. На границах и в аэропортах работает система «Периметр», которая помогает выявлять людей с признаками заболевания.

Если вы оказались в стране с высоким риском заражения, рекомендуется:

использовать репелленты;

ставить противомоскитные сетки на двери и окна;

носить закрытую одежду.