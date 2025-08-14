Где и как можно заразиться лихорадкой чикунгунья: симптомы и меры защиты

Лихорадкой чикунгунья можно заразиться через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, которые обитают в странах Южной Америки, Азии и Африки. Об этом говорится в Telegram-канале «Объясняем.РФ».
Лихорадка чикунгунья — это инфекционное заболевание, которое передается через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров. Чикунгунья нельзя заразиться воздушно-капельным путем, но можно — при контакте с кровью больного.
Эти же комары передают и другие опасные тропические инфекции, например лихорадку денге, желтую лихорадку и вирус Зика. Такие болезни называют природно-очаговыми, потому что они возникают только там, где живут эти комары, — в основном в жарких странах с тропическим климатом.
В этом году больше всего заболевших в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышку болезни зафиксировали в Китае.
При появлении симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу. Они проявляются через 4–8 дней после заражения и включают:
сильную боль в суставах и мышцах;
повышенную температуру;
отеки;
тошноту;
сыпь;
усталость и головную боль.
Наиболее тяжело заболевание могут переносить пожилые, младенцы и люди с иммунодефицитами.
Пока в России не обнаружили случаев заражения. Роспотребнадзор следит за ситуацией, проводит мониторинг циркуляции комаров-переносчиков. На границах и в аэропортах работает система «Периметр», которая помогает выявлять людей с признаками заболевания.
Если вы оказались в стране с высоким риском заражения, рекомендуется:
использовать репелленты;
ставить противомоскитные сетки на двери и окна;
носить закрытую одежду.
Вирус переносят комары, которые живут только в тропическом и субтропическом регионах и у нас в России — только на черноморском побережье. До Китая оттуда — почти 10 тысяч километров, так что китайские комары в Россию не долетят, успокоил россиян вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.