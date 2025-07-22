Как снизить уровень холестерина без лекарств: 6 правил, которые реально работают

Холестерин может нанести сокрушительный удар по вашему здоровью в самый неподходящий момент Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Высокий холестерин — это не просто цифры в анализе, а реальный риск для сердца и сосудов. Он годами накапливается в организме, не подавая явных сигналов, а потом внезапно выстреливает инфарктом или инсультом. Хорошая новость в том, что уровень холестерина можно держать под контролем — без резких диет и таблеток, если начать с простых, но системных шагов. Узнали у врачей, что нужно сделать, чтобы снизить уровень холестерина в крови.

Норма холестерина у мужчин и женщин

Уровень холестерина зависит от возраста, он не стоит на месте в течение жизни. У детей нормальным считается показатель до 4,71 ммоль/л, а у подростков он может доходить до 5,77 ммоль/л.

Для взрослых мужчин тревожным сигналом становится отметка выше 5,18 ммоль/л. У женщин нормы шире — от 3,2 до 7,9 ммоль/л. Важно учитывать: с возрастом уровень холестерина, как правило, растет, и это естественный процесс.

— Нормальные значения общего холестерина обычно составляют менее 5,2 ммоль/л (200 мг/дл). Однако это значение может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов, таких как возраст и наличие других заболеваний, — объясняет терапевт Ирина Смирнова.

Почему повышается холестерин

Считается, что холестерин повышается из-за «вредной» еды. Однако он может зашкаливать не только из-за жирной еды и фастфуда. На его уровень влияют гормоны, хронический стресс, недостаток сна и даже малоподвижный образ жизни. Генетика тоже играет роль: если в семье были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, риск повышается. Иногда скачок холестерина вызывают заболевания щитовидки, печени или побочные эффекты от лекарств.

— Ранние подъемы без полноценного завтрака, высокий темп дневных нагрузок, отсутствие полноценного питания утром и в дневные рабочие часы, позднее возвращение домой и очень обильный ужин и, как следствие этого, поздний и неполноценный сон, — добавляет кардиолог Наталья Гуляева. — Из-за этого формируются нарушения пищеварения и усвоения питательных веществ, что приводит к замедленной эвакуации холестерина из организма и его отложению в сосудах. Обмен веществ происходит в то время, когда человек должен отдыхать, — ночью.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Как проверить уровень холестерина

О том, что уровень холестерина повышается, можно узнать по внешним признакам. Один из самых заметных — ксантомы — плотные желтоватые образования на коже, чаще всего на веках, локтях, коленях или стопах. Иногда появляются жировики и бляшки в области глаз, что говорит о нарушениях липидного обмена. Еще один тревожный знак — побледневшие, ломкие ногти и быстрая утомляемость без явной причины. Также обратите внимание на следующие симптомы:

боль в груди, которая может проявляться во время физической активности или в состоянии покоя;

кратковременная мышечная слабость в одной части тела;

потеря силы, слабость и усталость;

затрудненное дыхание и одышка;

проблемы с пищеварением и желудком;

потеря памяти и проблемы с концентрацией;

замедленное заживление ран и синяки на коже.

Однако не спешите ставить себе диагноз по одному только внешнему виду. Можно измерить уровень холестерина в домашних условиях, а лучше всего обратиться в лабораторию и сдать анализы:

на общий холестерин;

на триглицериды;

на липопротеины высокой плотности;

на липопротеины низкой плотности;

на коэффициент атерогенности.

Также может потребоваться УЗИ крупных сосудов.

Как снизить уровень холестерина

Снижение уровня холестерина — важный аспект поддержания здоровья. Если показатели в лабораторных анализах превышают норму для вашего возраста, то в первую очередь необходимо поработать с питанием.

— Уменьшите количество животных жиров в рационе — это сметана, свинина, жирные сыры, копчености. Лучше делать акцент на растительные жиры: различные масла, орехи, семечки, рыбу. Также стоит убрать из рациона пищевой мусор, различные сладости, потому что они тоже могут косвенно влиять на подъем холестерина, — советует фельдшер-акушер и нутрициолог Наталья Чаевская.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Одного изменения привычной тарелки недостаточно, для снижения холестерина нужно поработать с привычками:

Ограничьте насыщенные и трансжиры — избегайте жареной пищи, фастфуда и обработанных продуктов. Регулярные физические упражнения (не менее 150 минут умеренной активности в неделю) могут помочь повысить уровень HDL (хорошего холестерина) и снизить LDL (плохой холестерин). Забудьте о сигаретах, в том числе и электронных, так как курение снижает уровень HDL, и не злоупотребляйте алкоголем. Регулярная сдача крови поможет отслеживать уровень холестерина и принимать меры при необходимости.

— Если у вас есть конкретные медицинские диагнозы или вы принимаете лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед внесением изменений в образ жизни, — предупреждает терапевт Ирина Смирнова.