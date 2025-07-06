Оливковое масло не так уж и полезно? Удивляемся мнению ученых

Олеиновая кислота, которая содержится в этом масле, коварна Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Без растительных масел на любой кухне, понятное дело, никуда. Благо, что выбор поражает воображение. И привычное подсолнечное, и льняное, и тыквенное, и то, что из грецкого ореха, и с виноградной косточкой. Но, конечно, король — оливковое. Казалось бы, полезное дальше некуда. Однако последние исследования заставляют взглянуть на него по-новому. «Доктор Питер» рассказывает о том, почему оливковое масло не такое уж полезное.

Разумеется, оливковое масло благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Причем полезно оно как для молодых, так и для пожилых. Ученые выяснили, что сосуды станут крепче, снизится риск образования холестериновых бляшек, а сердце будет работать лучше. Этот вид масла защищает от деменции, обладает заживляющим и противовоспалительным действием. Однако во всем надо знать меру, считают специалисты из Медицинского колледжа Университета Оклахомы в США.

Эксперты провели исследование, после которого пришли к выводу: употребление в пищу продуктов с высоким содержанием олеиновой кислоты (тип жирной кислоты, которой много в оливковом масле) может способствовать ожирению в большей степени, чем другие типы пищевых жиров. Результаты работы опубликованы в журнале Cell Reports.

Эксперимент проводили на мышах. Все грызуны были здоровы, не имели хронических заболеваний и проблем с весом. Мышей разделили на несколько групп — каждую посадили на диету, в составе которой были продукты, обогащенные определенными жирными кислотами, включая те, что содержатся в кокосовом, оливковом, арахисовом масле, молоке, сале, а также в соевом масле.

В результате оказалось, что олеиновая кислота заставляет организм производить больше всего жировых клеток. Повышая сигнальный белок AKT2 и снижая активность регулирующего белка LXR, высокие уровни олеиновой кислоты приводили к более быстрому росту клеток-предшественников, которые формируют новые жировые клетки.

— Вы можете представить себе жировые клетки как армию солдат. Когда в организме много олеиновой кислоты, то этих солдат становится больше. Они создают большую емкость для хранения избыточных питательных веществ. И если эти вещества превышают количество жировых клеток, может возникнуть ожирение, патологии сердечно-сосудистой системы или сахарный диабет, — объясняет ученый Майкл Рудольф.

Майкл Рудольф — доктор философии, доцент кафедры биохимии и физиологии Медицинского колледжа Университета Оклахомы

Олеиновая кислота в больших количествах есть в следующих продуктах:

оливковом масле;

масле фундука;

миндальном масле;

подсолнечном масле;

масле авокадо и арахисовом;

фундуке, кешью, арахисе;

утином, свином и другом животном жире;

сале;

кунжуте;

майонезе.

Значит ли это, что надо отказаться от оливкового масла, орехов, сала? Вовсе нет, говорят ученые. Главное — помнить о мере. В жирных продуктах содержатся полезные нутриенты, которые необходимы нашему организму.

Вы можете так составлять рацион, чтобы он приносил минимум вреда, но максимум пользы. Например, салаты можно заправлять не только маслом, но еще и сметаной или нежирным йогуртом. А с кусочком сала отлично сочетаются овощи или крупы, в которых совсем нет жира.

Ранее мы рассказывали о том, что сало не так вредно, как можно подумать. Из него, как и из оливкового масла, организм может взять те жиры, которые ему нужны.

— Регулярное употребление сала в адекватных количествах может создать пул качественных жиров, крайне необходимых для организма, — рассказывает Татьяна Мещерякова. — Жиры важны для построения новых клеточных структур. Например, клеточной мембраны (оболочки клетки), состоящей из двух липидных слоев: за счет жиров клетка восстанавливает свою структуру при делении, а оно, как известно, происходит регулярно.

Татьяна Мещерякова — врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию

Жиры также играют ключевую роль в функции дыхания, обеспечивая качественное формирование мембраны альвеол. Об этом много говорилось во время пандемии коронавируса.

— Сурфактант, тончайший жировой слой, выстилая альвеолу, придает ей объемную структуру надутого воздушного шарика, за счет чего легкие производят полноценный газообмен, обеспечивая поступление кислорода и удаление углекислого газа, — поясняет эксперт.

Именно жиры в питании хорошо стимулируют желчеотток, обеспечивая выведение желчи и запуск процесса расщепления и усвоения питательных веществ.