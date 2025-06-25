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Здоровье «За пару часов можно впасть в бессознательное состояние»: профессор предупредил о смертельной опасности ранних арбузов

«За пару часов можно впасть в бессознательное состояние»: профессор предупредил о смертельной опасности ранних арбузов

Михаил Стаценко рассказал, какие арбузы быстрее всех приведут к больничной палате

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6 комментариев
Профессор Стаценко рассказал, почему арбуз может стать последней пищей, что вы ели в жизни | Источник: Дмитрий Емельянов / V1.RUПрофессор Стаценко рассказал, почему арбуз может стать последней пищей, что вы ели в жизни | Источник: Дмитрий Емельянов / V1.RU

Профессор Стаценко рассказал, почему арбуз может стать последней пищей, что вы ели в жизни

Источник:

Дмитрий Емельянов / V1.RU

Отравление ранними арбузами — то, чего больше всего боятся многие из нас, увидев на рыночных прилавках этот полосато-зеленый плод. Заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко предупреждает, что найти спелый, сочный и вкусный арбуз сейчас можно практически в любое время года. И также в любое время года им можно крайне тяжело отравиться, вплоть до реанимации и морга. Подробности узнали наши коллеги из V1.RU.

Почему арбузом можно отравиться?

Куда я после этого попаду? В гастрономический оргазм или в больницу? | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКуда я после этого попаду? В гастрономический оргазм или в больницу? | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Куда я после этого попаду? В гастрономический оргазм или в больницу?

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Как говорит профессор Стаценко, появившиеся в продаже арбузы точно не стоит считать российскими. Чаще всего они привезены из южных регионов, а то и стран: Турции, севера Африки и Средней Азии. Отечественные же арбузы из Крыма, Кубани, Астрахани, Волгограда — появятся только в августе. Но в целом сейчас арбузы на рынке есть круглый год и на выбор: импортные, из теплиц, а также выведенные агрономами и селекционерами скороспелые сорта. Каждый из них по-своему хорош, и каждый может быть смертельно опасен.

Профессор Стаценко не понаслышке знает, что чаще всего проблемы со здоровьем возникают у тех, кто покупал арбузы у дороги, на стихийных рынках и в непроверенных местах.

— Стоит начать с того, что спелый арбуз никогда не берет в себя никакого лишнего нитрата. Нитраты — это соль, часть азотной кислоты. Они накапливаются в основном в кожуре. Поэтому и срезать надо под белую корку — в ней как раз и будет наибольшее количество солей, — уверяет профессор Стаценко. — В красной мякоти, наоборот, нитраты если и будут, то в минимальном количестве.

При этом, по словам профессора Стаценко, с пестицидами, гербицидами и их аналогами, наблюдается ровно противоположная ситуация.

— Необходимо выждать срок, когда они осядут. Для каждого средства существует своя инструкция, образно «употреблять можно через месяц после нанесения», — напоминает профессор. — То есть должна быть сохранена агрокультура внесения удобрений и пестицидов. Если производителем всё сохраняется и делается правильно — то проблем не будет. Но проверить качество продукта может только лаборатория, которая имеет соответствующий сертификат и оборудование на определение того или иного вещества, будь то пестициды, удобрения или даже нитраты. Поэтому обычному человеку при покупке арбуза советую делать это только в проверенных местах, а нарезая арбуз, подрезать мякоть немного выше белой полосы кожуры.

С гнильцой может быть не только человек

Покупать надрезанные или треснутые арбузы профессор категорически не рекомендует | Источник: Кирилл Башинский / V1.RUПокупать надрезанные или треснутые арбузы профессор категорически не рекомендует | Источник: Кирилл Башинский / V1.RU

Покупать надрезанные или треснутые арбузы профессор категорически не рекомендует

Источник:

Кирилл Башинский / V1.RU

Самая частая проблема, с которой потом сталкиваются врачи — это когда люди покупают арбуз с гнильцой или с трещиной.

— Арбуз — сладкий. За короткий промежуток времени, особенно в теплое время, он обильно заселяется микроорганизмами, — напоминает Михаил Стаценко. — Поэтому нельзя покупать такой арбуз или даже половинку арбуза. Было несколько случаев, когда люди купили половинку арбуза «под пленкой», а потом жаловались на тошноту, рвоту и температуру. Сколько он был под этой пленкой и где лежал до этого? Каким ножом он резался? Какими руками? Конечно, за время под «пленкой» микроорганизмы образовали колонии и выделили токсины. Соответственно, потребитель по факту съел зараженный продукт.

Михаил Стаценко напоминает, что надо быть особенно внимательным к тому, где вы берете продукт.

— Любой продукт должен быть проверен специальными лабораториями. К примеру, мясо: оно должно быть проверено на наличие гельминтов, специальных антибиотиков и болезни животного, — уверен доктор наук. — У ягод такого нет. Но существуют документы, которые подтверждают, к примеру, дату последнего удобрения, последней обработки пестицидами и содержание химии, в том числе нитратов. Таким образом, гнилые или треснутые арбузы, а уж тем более половинки лучше не покупать. Даже грязные руки и грязная корка могут привести к отравлению и появлению прочих нежелательных явлений.

От поноса и рвоты — до галлюцинаций и судорог

Вы точно решили, что стоит загадать загадку врачам: какой именно микроб вызвал ваше отравление? | Источник: Ирина Шарова / V1.RUВы точно решили, что стоит загадать загадку врачам: какой именно микроб вызвал ваше отравление? | Источник: Ирина Шарова / V1.RU

Вы точно решили, что стоит загадать загадку врачам: какой именно микроб вызвал ваше отравление?

Источник:

Ирина Шарова / V1.RU

Симптоматика отравления арбузом, по мнению профессора, зависит от того, какой микроорганизм является причиной этого недуга.

— Чаще всего, если мы говорим о микробном отравлении, всё зависит от того, какой именно микроб вызвал отравление, — максимально упрощает Михаил Стаценко. — Это могут быть вейлонеллы или стафилококки или кто-то другой. Поэтому и лечение зависит от того, кто вызвал это поражение организма. Общие симптомы у отравления арбузом — это тошнота. На следующий день появляются рвота, общее недомогание и, конечно, диарея. Всегда присутствует боль в области живота, появляется температура, лихорадка. Крайние случаи интоксикации могут вызвать галлюцинации и судороги, а также непереносимость определенного арбуза. У ребенка отравление проявляется немного иначе: резко нарушается общее состояние, нарушается активность, появляется вялость, сонливость, дети могут отказываться от еды. На проявление симптомов также влияют индивидуальные особенности организма человека и количество съеденного «яда». Кто-то съел 3–4 кусочка, и через полчаса у него появилась тошнота. А кто-то, съев то же количество арбуза, может лишь через 10 часов столкнуться с диареей. То есть симптомы могут проявляться как сразу, так через сутки или даже двое.

Профессор Стаценко напоминает, что, отравившись арбузом, в первую очередь необходимо позаботиться о безопасности детей.

— Думая, что «ребенок же не съест целый арбуз», родители покупают на рынке ту самую опасную половинку, как уже упоминалось, «под пленкой», — рассказывает профессор. — В группу риска, кстати, входят также беременные и те, у кого есть хронические проблемы с желудком. А потом последствия этой половинки становятся уже заботой медиков. Иногда врачам легко понять, какое именно отравление произошло. А иногда приходится анализировать рвоту пациента, выясняя, что послужило причиной отравления. Ведь это может быть даже возбудитель ботулизма, хоть и очень редкий случай, но размножающийся при отсутствии кислорода. Впрочем, чаще всего мы имеем дело со стафилококком.

Что делать, если отравился арбузом?

Половинка арбуза, особенно накрытая пленкой, становится раем для микроорганизмов | Источник: Наталья Лапцевич / V1.RUПоловинка арбуза, особенно накрытая пленкой, становится раем для микроорганизмов | Источник: Наталья Лапцевич / V1.RU

Половинка арбуза, особенно накрытая пленкой, становится раем для микроорганизмов

Источник:

Наталья Лапцевич / V1.RU

Как говорит профессор Стаценко, при любом отравлении необходимо соблюдать определенный порядок действий, вне зависимости от того, вызвано отравление ранним арбузом или несвежим печеньем.

— В первую очередь необходимо промыть желудок, если после отравления прошло небольшое количество времени. Самый простой способ «ресторанный» — два пальца в рот, — уверяет Михаил Стаценко. — В случае с диареей необходимо начать прием препаратов, которые связывают токсины и способствуют их выведению из организма. Это активированный уголь, энтеросгель, смекта и прочие их аналоги. Можно принимать препараты, снижающие симптомы интоксикации. Но ни в коем случае не затягивайте с обращением к скорой медицинской помощи. Особенно это касается детей. Отравление может очень быстро привести к серьезным осложнениям. За пару часов ребенок в возрасте 3–4 лет может впасть в бессознательное состояние, которое будет требовать реанимационной помощи. Поэтому перед тем, как купить ранний арбуз, подумайте — вы серьезно относитесь к своему здоровью и особенно к здоровью детей?

Впрочем, есть и другие мнения насчет ранних арбузов, о чем мы рассказывали.

ПО ТЕМЕ
Тимофей КрыловТимофей Крылов
Тимофей Крылов
Арбуз Отравление Отравление арбузом Профессор ВолгГМУ
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Комментарии
6
Гость
4 часа
купил недавно пол-арбуза наелись гости все от пуза был сладким к сожаленью только центр а корку догрызали мы с песочком
Гость
3 часа
Профессор арбузных наук
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