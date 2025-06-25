«За пару часов можно впасть в бессознательное состояние»: профессор предупредил о смертельной опасности ранних арбузов

Профессор Стаценко рассказал, почему арбуз может стать последней пищей, что вы ели в жизни Источник: Дмитрий Емельянов / V1.RU











Отравление ранними арбузами — то, чего больше всего боятся многие из нас, увидев на рыночных прилавках этот полосато-зеленый плод. Заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор Михаил Стаценко предупреждает, что найти спелый, сочный и вкусный арбуз сейчас можно практически в любое время года. И также в любое время года им можно крайне тяжело отравиться, вплоть до реанимации и морга. Подробности узнали наши коллеги из V1.RU.

Почему арбузом можно отравиться?

Куда я после этого попаду? В гастрономический оргазм или в больницу? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Как говорит профессор Стаценко, появившиеся в продаже арбузы точно не стоит считать российскими. Чаще всего они привезены из южных регионов, а то и стран: Турции, севера Африки и Средней Азии. Отечественные же арбузы из Крыма, Кубани, Астрахани, Волгограда — появятся только в августе. Но в целом сейчас арбузы на рынке есть круглый год и на выбор: импортные, из теплиц, а также выведенные агрономами и селекционерами скороспелые сорта. Каждый из них по-своему хорош, и каждый может быть смертельно опасен.

Профессор Стаценко не понаслышке знает, что чаще всего проблемы со здоровьем возникают у тех, кто покупал арбузы у дороги, на стихийных рынках и в непроверенных местах.

— Стоит начать с того, что спелый арбуз никогда не берет в себя никакого лишнего нитрата. Нитраты — это соль, часть азотной кислоты. Они накапливаются в основном в кожуре. Поэтому и срезать надо под белую корку — в ней как раз и будет наибольшее количество солей, — уверяет профессор Стаценко. — В красной мякоти, наоборот, нитраты если и будут, то в минимальном количестве.

При этом, по словам профессора Стаценко, с пестицидами, гербицидами и их аналогами, наблюдается ровно противоположная ситуация.

— Необходимо выждать срок, когда они осядут. Для каждого средства существует своя инструкция, образно «употреблять можно через месяц после нанесения», — напоминает профессор. — То есть должна быть сохранена агрокультура внесения удобрений и пестицидов. Если производителем всё сохраняется и делается правильно — то проблем не будет. Но проверить качество продукта может только лаборатория, которая имеет соответствующий сертификат и оборудование на определение того или иного вещества, будь то пестициды, удобрения или даже нитраты. Поэтому обычному человеку при покупке арбуза советую делать это только в проверенных местах, а нарезая арбуз, подрезать мякоть немного выше белой полосы кожуры.

С гнильцой может быть не только человек

Покупать надрезанные или треснутые арбузы профессор категорически не рекомендует Источник: Кирилл Башинский / V1.RU











Самая частая проблема, с которой потом сталкиваются врачи — это когда люди покупают арбуз с гнильцой или с трещиной.

— Арбуз — сладкий. За короткий промежуток времени, особенно в теплое время, он обильно заселяется микроорганизмами, — напоминает Михаил Стаценко. — Поэтому нельзя покупать такой арбуз или даже половинку арбуза. Было несколько случаев, когда люди купили половинку арбуза «под пленкой», а потом жаловались на тошноту, рвоту и температуру. Сколько он был под этой пленкой и где лежал до этого? Каким ножом он резался? Какими руками? Конечно, за время под «пленкой» микроорганизмы образовали колонии и выделили токсины. Соответственно, потребитель по факту съел зараженный продукт.

Михаил Стаценко напоминает, что надо быть особенно внимательным к тому, где вы берете продукт.

— Любой продукт должен быть проверен специальными лабораториями. К примеру, мясо: оно должно быть проверено на наличие гельминтов, специальных антибиотиков и болезни животного, — уверен доктор наук. — У ягод такого нет. Но существуют документы, которые подтверждают, к примеру, дату последнего удобрения, последней обработки пестицидами и содержание химии, в том числе нитратов. Таким образом, гнилые или треснутые арбузы, а уж тем более половинки лучше не покупать. Даже грязные руки и грязная корка могут привести к отравлению и появлению прочих нежелательных явлений.

От поноса и рвоты — до галлюцинаций и судорог

Вы точно решили, что стоит загадать загадку врачам: какой именно микроб вызвал ваше отравление? Источник: Ирина Шарова / V1.RU











Симптоматика отравления арбузом, по мнению профессора, зависит от того, какой микроорганизм является причиной этого недуга.

— Чаще всего, если мы говорим о микробном отравлении, всё зависит от того, какой именно микроб вызвал отравление, — максимально упрощает Михаил Стаценко. — Это могут быть вейлонеллы или стафилококки или кто-то другой. Поэтому и лечение зависит от того, кто вызвал это поражение организма. Общие симптомы у отравления арбузом — это тошнота. На следующий день появляются рвота, общее недомогание и, конечно, диарея. Всегда присутствует боль в области живота, появляется температура, лихорадка. Крайние случаи интоксикации могут вызвать галлюцинации и судороги, а также непереносимость определенного арбуза. У ребенка отравление проявляется немного иначе: резко нарушается общее состояние, нарушается активность, появляется вялость, сонливость, дети могут отказываться от еды. На проявление симптомов также влияют индивидуальные особенности организма человека и количество съеденного «яда». Кто-то съел 3–4 кусочка, и через полчаса у него появилась тошнота. А кто-то, съев то же количество арбуза, может лишь через 10 часов столкнуться с диареей. То есть симптомы могут проявляться как сразу, так через сутки или даже двое.

Профессор Стаценко напоминает, что, отравившись арбузом, в первую очередь необходимо позаботиться о безопасности детей.

— Думая, что «ребенок же не съест целый арбуз», родители покупают на рынке ту самую опасную половинку, как уже упоминалось, «под пленкой», — рассказывает профессор. — В группу риска, кстати, входят также беременные и те, у кого есть хронические проблемы с желудком. А потом последствия этой половинки становятся уже заботой медиков. Иногда врачам легко понять, какое именно отравление произошло. А иногда приходится анализировать рвоту пациента, выясняя, что послужило причиной отравления. Ведь это может быть даже возбудитель ботулизма, хоть и очень редкий случай, но размножающийся при отсутствии кислорода. Впрочем, чаще всего мы имеем дело со стафилококком.

Что делать, если отравился арбузом?

Половинка арбуза, особенно накрытая пленкой, становится раем для микроорганизмов Источник: Наталья Лапцевич / V1.RU











Как говорит профессор Стаценко, при любом отравлении необходимо соблюдать определенный порядок действий, вне зависимости от того, вызвано отравление ранним арбузом или несвежим печеньем.

— В первую очередь необходимо промыть желудок, если после отравления прошло небольшое количество времени. Самый простой способ «ресторанный» — два пальца в рот, — уверяет Михаил Стаценко. — В случае с диареей необходимо начать прием препаратов, которые связывают токсины и способствуют их выведению из организма. Это активированный уголь, энтеросгель, смекта и прочие их аналоги. Можно принимать препараты, снижающие симптомы интоксикации. Но ни в коем случае не затягивайте с обращением к скорой медицинской помощи. Особенно это касается детей. Отравление может очень быстро привести к серьезным осложнениям. За пару часов ребенок в возрасте 3–4 лет может впасть в бессознательное состояние, которое будет требовать реанимационной помощи. Поэтому перед тем, как купить ранний арбуз, подумайте — вы серьезно относитесь к своему здоровью и особенно к здоровью детей?