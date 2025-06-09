«Вакцины нет, распространяется с самолетами»: профессор из США рассказала про жуткую угрозу нового штамма ковида

Источник: Юрий Скулыбердин / V1.RU











В Китае обнаружен новый штамм коронавируса, получивший наименование NB.1.8.1. Вирус быстро распространился по миру. Первые случаи заражения уже выявлены в России. Что ждать от нового штамма и способны ли уже имеющиеся вакцины защитить от заражения? Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова полагает, что скачок заболеваемости всё же будет, а с вакцинацией возникают вопросы. В первую очередь, из-за отсутствия самой вакцины. Об этом она рассказала нашим коллегам из V1.RU.

«Вспышка придется на лето»

— Не люблю каркать, но у нас, скорее всего, будет летняя волна, — размышляет профессор. — Ковид не особо связан с сезонностью, и это наше обычное «летом мы ничем не заболеем» может быть неправильно. Во многих местах сейчас уже жарко, а в некоторых — всегда жарко. Например, в Сингапуре и Гонконге. Это прекрасные места, куда люди достаточно часто летают. Сингапур — огромный хаб, через него летают в Японию и из Японии, Гонконг — одни из мировых входных ворот в Китай. И вот у нас в Вирджинии, в международном аэропорту Далласа, недалеко от меня, и в некоторых других портах остается система: если прилетевшие пассажиры плохо себя чувствуют, то у них берут образцы из носоглотки. И точно определяют, что они привезли. Из этих определений мы точно знаем, что коронавирус, который ходит сейчас в Китае, — это NB 1.8.1 — уже здесь. Он прилетел к нам в Вирджинию, а также влетел и в другие крупные города США. Распространение у нас будет. Правда, штамм пока встречается редко, а потому долю, занимаемую этим штаммом по сравнению с другими вирусными вариантами, в настоящий момент определить невозможно.

Штамм NB 1.8.1 пока минорный, редко встречающийся, но гарантий не дает никто Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Профессор предупреждает: говорить о вспышке нового варианта коронавируса — NB 1.8.1 — говорить пока рано. Но и совсем списывать со счетов распространение нового штамма точно не стоит.

— Так что, граждане, если вы куда-то летаете летом, в любое место юга, правила остаются прежними: старайтесь ничего не подцепить в самолете, — определяет профессор наиболее вероятное место заражения.

Если у вас серьезное заболевание, которое помешает без особых проблем нормально перенести коронавирус, пользуйтесь маской, хотя лично мне это не помогло. Анча Баранова доктор биологических наук, профессор

По словам Анчи Барановой, несмотря на то что она была весь полет в маске, пассажир, сидевший в соседнем кресле, всё же начихал на нее, заразив коронавирусом. Однако при этом Анча уверяет, что если больной человек будет сидеть в трех-четырех рядах от вас, маска может спасти.

— Кроме того, есть прекрасный раствор йота-карриган, который можно и самим сделать. Мы его называем канадским бетадином. Он помогает создать пленку на слизистых. Ее можно обновлять, подбрызгивая, если у вас далекий перелет, — советует Анча.

Концерт? Лучше игнорировать

В целом же, по мнению профессора, наиболее эффективным способом профилактики заражения на данный момент является уклонение от заражения. В том числе путем избегания мероприятий с большим скоплением людей.

— Взять, например, огромный концерт на стадионе. Шакира выступала на стадионе в Нью-Джерси и Стразерфорде. Огромные толпы людей пришли посмотреть на певицу, а вместе с людьми пришла и корь. Она ну никак не могла пропустить подобное мероприятие, — объясняет профессор Баранова. — А после концерта вышло предупреждение, что невакцинированные от кори, кто был на концертах, могли заразиться. В плане коронавируса опасность гораздо больше, чем от кори. Несмотря на то что у нас нет никакого пика, всегда есть какая-то базовая заболеваемость популяции, которая больше, чем по кори. А шанс подхватить заразу пропорционален количеству людей, с которыми вы сталкиваетесь. Я-то сама на такие огромные мероприятия не ходок, мне больше по душе концерты маленькие, камерные, или театр — там людей всё же меньше.

Поможет ли уже разработанная вакцина от нового штамма — тоже пока вопрос открытый Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











А вот что касается вакцины от нового штамма, то, по мнению профессора, ждать ее появления в обозримом будущем не стоит.

— Стало сюрпризом, когда Novavax подал документы на перерегистрацию их вакцины в постоянный вариант, то она была одобрена только для лиц старше 65 лет либо для людей, страдающих заболеваниями, определенными регулятором как фактор высокого риска тяжелого течения коронавируса. К таким заболеваниям отнесли сахарный диабет II типа и ожирение. Мне не 65 лет, диабета у меня нет, ожирением не страдаю, так что, выходит, это национальная индейская изба, а не прививка, — шутит Анча Баранова. — Но не могу сказать, чтобы я уже бежала эти прививки делать. Новый штамм, завезенный из Азии, пока что на низком уровне. А из FDA только что пришло разъяснение, на какой штамм коронавируса будет выпущено обновление вакцины на осень. Из разъяснений понятно, что вариант другой. Может быть, осенью выяснится, что «в вариант» совсем «не попали». Так что будем сидеть и ждать.

И «Пфайзеру», и «Модерне» предстоит пройти через это же: всем будут выдавать обновление нового варианта для лиц 65+ или страдающих серьезными заболеваниями. Собственно, по «Модерне» такое же решение, как по «Новаваксу» уже пришло. Остальные, кто не болен и кому 65 еще нет, справляйтесь самостоятельно.

Проще говоря, даже если вы захотите провакцинироваться, получить вакцину будет невозможно. К слову, в России то же самое: я пока еще ничего не слышала про обновленный «Спутник». Да и из Европы тишина. Анча Баранова доктор биологических наук, профессор

Выгоднее продавать аспирин и целебную «жувачку»

По мнению профессора, обновление, позволяющее применять вакцину пациентам всех возрастных групп, можно получить только после того, как будут предоставлены доказательства, что вакцина реально защищает и снижает заболеваемость в той группе, в которой ее планируете применять.

— А как ее показать? Вакцину нужно подготовить к сентябрю, а испытания должны быть летом. Если будет волна и вакцина попадет в штамм, то результаты еще можно будет получить. А если волна отложится до осени или окажется, что в штамм мы не попали, то и получение результатов тоже будет под большим вопросом. У нас не проводятся эксперименты по заражению людей ковидом, потому что компания, которая будет проводить эти испытания, должна будет взять на себя полную ответственность за лечение и за возможный ущерб для здоровья, — уверена профессор. — Ничего не запрещает человеку через 20 лет прийти с претензиями и сказать: «У меня нашли болезнь Альцгеймера из-за того, что вы меня 20 лет назад заразили ковидом, а я был в контрольной, незащищенной группе». Перспектива для компании нерадужная, и я думаю, что это в первую очередь запретительный шаг. Все мы видим ролики, когда котики перепрыгивают через высокие препятствия. Некоторые могут перепрыгнуть даже через дверь. Но через пятиэтажный дом не перепрыгнет ни один котик. То же самое и здесь: фармкомпании могут потратить миллиард долларов на то, чтобы убедить в качестве их продукта. Но уже пять миллиардов однозначно не потратят, предпочтя продавать аспирин и какую-нибудь лечебную «жувачку».

Еще один гвоздь в крышку гроба вакцин от ковида вбили новые требования о маркировке препарата, что вакцина увеличивает риск миокардита.