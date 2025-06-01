Можно ли пить кефир утром на пустой желудок? Ответ врача

Терапевт рассказала, можно ли пить кефир на пустой желудок Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Мечта многих — начинать утро с полезных продуктов. Отличный выбор — кефир, который, благодаря своим пробиотическим свойствам и питательному составу, улучшает пищеварение. Стакан этого полезного белого напитка поможет зарядиться энергией и улучшить пищеварение. Однако важно знать, как правильно пить кефир. «Доктор Питер» разбирается в этом вопросе с терапевтом Сергеем Исковских.

Сергей Исковских — терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Кефир получают путем ферментации молока с помощью специальных бактерий и дрожжей. Этот процесс делает напиток богатым пробиотиками, которые полезны для нашего пищеварения. Они помогают поддерживать баланс микрофлоры в кишечнике, что способствует лучшему усвоению пищи и укреплению иммунной системы.

Считается, что утро — идеальное время для кефира. Этот кисломолочный напиток содержит уникальный комплекс полезных веществ, которые особенно хорошо усваиваются на пустой желудок.

Утренний кефир: плюсы

После ночного перерыва наш пищеварительный тракт особенно восприимчив к полезным бактериям. Кефир содержит:

пробиотики (Lactobacillus kefiri, Bifidobacterium);

легкоусвояемый белок;

витамины группы B;

кальций и фосфор.

— Исследования показывают, что употребление кефира натощак улучшает микрофлору кишечника на 25–30% уже через две недели (Journal of Dairy Science, 2023), снижает уровень воспаления в организме (Nutrients, 2022) и помогает нормализовать уровень глюкозы в крови, — говорит врач.

В числе полезных свойств, которыми обладает кефир, следующие:

Улучшение пищеварения . Кефир содержит живые бактерии, которые могут помочь восстановить нормальную работу кишечника. Если вы страдаете от проблем с пищеварением, например от запоров или вздутия живота, кефир может помочь наладить работу желудка;

снижение чувства голода . Кефир — это продукт, который содержит белки и полезные жиры. Употребление напитка натощак может помочь дольше чувствовать себя сытым, что особенно полезно, если следите за весом;

поддержка иммунной системы . Как уже упоминалось, пробиотики в кефире укрепляют иммунитет. Утренний прием кефира поможет организму лучше справляться с инфекциями и болезнями;

улучшение состояния кожи. Кефир богат витаминами и минералами, которые полезны для кожи. Употребление кефира может помочь улучшить ее состояние, сделать более упругой и здоровой.

Как правильно пить

Для максимальной пользы следуйте простым правилам:

Выбирайте свежий кефир (1–2 дня от даты производства), в нем больше живых бактерий. Подогревайте до комнатной температуры. Холодный напиток может замедлить пищеварение . Пейте медленно, небольшими глотками. Оптимальный объем — 150–200 мл. Завтракайте через 20–30 минут.

Кому стоит быть осторожным

Хотя кефир — один из самых безопасных кисломолочных продуктов, некоторым людям нужно употреблять его с осторожностью:

при гастрите с повышенной кислотностью;

во время обострения язвенной болезни.

Также стоит помнить и о некоторых нюансах. Врачи предупреждают, что кефир не всем подходит. Например, людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные продукты следует быть осторожными. Употребление кефира может вызвать дискомфорт, вздутие живота или даже аллергические реакции.

Также не стоит забывать, что кефир — это кисломолочный продукт, его употребление натощак может вызвать изжогу. Если вы заметили, что после употребления кефира у вас появляются неприятные симптомы, лучше проконсультироваться с врачом.

В целом, если нет противопоказаний, пить кефир утром натощак вполне допустимо и полезно для здоровья. Главное — следить за реакцией организма и не забывать о разнообразии в питании. Кефир можно сочетать с фруктами, медом или орехами, что сделает завтрак не только полезным, но и вкусным. Если после употребления кефира вы чувствуете дискомфорт, попробуйте:

разбавить кефир теплой водой 1:1;

пить его после легкого завтрака;

выбирать менее кислые варианты (кефир однодневной выдержки).

Рецепт идеального утреннего коктейля

200 мл свежего кефира;

1 ч. л. молотых семян льна;

1/2 ч. л. корицы;

3–4 листика мяты.

Смешайте все ингредиенты и дайте настояться 5 минут. Такой коктейль не только насытит организм полезными веществами, но и поможет мягко запустить пищеварение.

Важно: если у вас есть хронические заболевания ЖКТ, перед регулярным употреблением кефира натощак проконсультируйтесь с врачом.

— Кефир — это не только вкусный, но и полезный продукт, который может стать отличным началом вашего дня. Главное — слушать свое тело и выбирать то, что подходит именно вам, — говорит эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, что стакан кефира полезен и на ночь. Вам, вероятно, не раз попадался рецепт народного слабительного: стакан кефира с семенами льна на ночь.

Пить кефир перед сном — давняя народная привычка, и в ней есть смысл: легкий белковый перекус без сахара не мешает засыпанию, не нагружает пищеварение.

По словам нутрициолога Ирины Филатовой, семена льна — это клетчатка, омега-3 и растительные гормоны (фитоэстрогены). Они богаты слизью — вязким веществом, которое покрывает стенки кишечника, защищая и смазывая его, что помогает при запорах, вздутии и вялом пищеварении. А вместе это дуэт, который работает мягко, но эффективно: запускает пищеварение, дает сытость, помогает кишечнику очиститься без насилия.

Ирина Филатова — нутрициолог, консультант по питанию.

Такой стакан кефира на ночь помогает убрать живот, особенно после 40 лет. Те, кто следят за фигурой, замечают, что избавиться от него особенно сложно. Даже если там уже кубики. Чаще всего это связано с тем, что необходимо улучшить пищеварение и «почистить» организм.

Клетчатка изо льна работает как натуральный веник, без спазмов и слабительных. Это полезно, если есть склонность к запорам, тяжести и вздутию. Женщины после 40 лет часто сталкиваются с этим, если пьют мало воды и едят рафинированные продукты. Кефир со льном помогает наладить ритм без боли и срочных забегов в туалет.

Как готовить и пить

1 стакан кефира (200 мл). Берите 1% или 2,5%, более жирный не надо;

1 чайная (можно взять и столовую) ложка цельных или молотых семян льна;

дать настояться 10–15 минут, чтобы семена разбухли;

пить за 1–2 часа до сна, но не сразу после ужина. Если хочется густого напитка, можно заранее залить семена и подождать полчаса. Кому-то больше понравится молоть семена в кофемолке: так они лучше усваиваются. Но цельные дают больше слизи, что важно для кишечника.