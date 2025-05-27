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Здоровье И до сосисок добрались! Врач рассказала, вызывает ли колбаса рак

И до сосисок добрались! Врач рассказала, вызывает ли колбаса рак

Стоит ли переживать любителям мясных деликатесов?

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5 комментариев

Врач рассказала, стоит ли есть колбасу и вредит ли она здоровью

Источник:

Дмитрий Крисковец / E1.RU

В соцсетях каждый день появляются новые страшилки. На этот раз досталось колбасе — куча блогеров в один голос утверждают, что этот продукт вызывает рак. Чтобы разобраться, правда ли это, наши коллеги из E1.RU пообщались с врачом лечебной физкультуры и диетологом Натальей Гусевой. Ее ответ можно посмотреть в видео выше.

«Здесь всегда нужно смотреть на состав: какие красители, какие консерванты применялись. Естественно, что два кусочка колбасы никогда не вызовут развитие онкологического заболевания. Но если регулярно человек будет питаться только колбасами, хлебом и газировкой, то, скорее всего, он получит определенные последствия», — считает врач.

Эксперты рекомендует отдавать предпочтение продуктам без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Еще лучше выбирать товары с коротким сроком годности — это значит, что в них меньше консервантов. Обратите внимание на процент мяса: чем он выше, тем лучше. Красное мясо считается более канцерогенным, чем птица, поэтому более безопасными будут изделия из курицы и индейки.

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Комментарии
5
Гость
27 мая, 20:42
Ясно, ..курятина с индюшатиной реализуются плохо - надо помогать. Если эта информация "бомба", то следует ею заниматься Надзорным службам, а не людей страхом питать..
Гость
27 мая, 19:57
А вакцинация?...
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