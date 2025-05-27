И до сосисок добрались! Врач рассказала, вызывает ли колбаса рак

Врач рассказала, стоит ли есть колбасу и вредит ли она здоровью Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

В соцсетях каждый день появляются новые страшилки. На этот раз досталось колбасе — куча блогеров в один голос утверждают, что этот продукт вызывает рак. Чтобы разобраться, правда ли это, наши коллеги из E1.RU пообщались с врачом лечебной физкультуры и диетологом Натальей Гусевой. Ее ответ можно посмотреть в видео выше .

«Здесь всегда нужно смотреть на состав: какие красители, какие консерванты применялись. Естественно, что два кусочка колбасы никогда не вызовут развитие онкологического заболевания. Но если регулярно человек будет питаться только колбасами, хлебом и газировкой, то, скорее всего, он получит определенные последствия», — считает врач.