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Здоровье Как спастись от смертельной болезни, угрожающей всем дачникам, — ответ врача

Как спастись от смертельной болезни, угрожающей всем дачникам, — ответ врача

Болезнь может проникнуть в организм даже через маленькую царапину

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4 комментария
Работая на даче следует соблюдать ряд правил по безопасности, чтобы избежать заражения | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРаботая на даче следует соблюдать ряд правил по безопасности, чтобы избежать заражения | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Работая на даче следует соблюдать ряд правил по безопасности, чтобы избежать заражения

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Летом на даче можно легко заразиться столбняком. Многие не знают о том, что это смертельное заболевание, которое даже при хорошем исходе может нанести непоправимый вред организму человека. О том, как этого избежать и как обезопасить себя во время работы в огороде, рассказываем — в материале.

Что такое столбняк

Столбняк — серьезное и потенциально смертельное заболевание, которое вызывает бактерия Clostridium tetani, или, как ее чаще называют в обиходе, столбнячная палочка. Столбняк является острой микробно-токсической инфекцией, которая возникает в результате воздействия токсинов столбнячной палочки на нервную систему и мышцы с их поражением. Столбняк проявляется в тяжелых судорожных сокращениях поперечнополосатой и гладкой мускулатуры тела с принятием типичных столбнячных поз.

Сначала симптомы столбняка можно не заметить. Человек может ощущать легкую слабость, головную боль, раздражительность. Однако после этих симптомов состояние здоровья становится значительно хуже.

«Челюсти начинают сжиматься (это называется тризм), жевать все труднее, появляются судороги в лице, потом в шее, спине, ногах и руках. Спазмы могут быть такими сильными, что ломаются кости», — рассказала о симптомах «Доктору Питеру» врач-иммунолог Елена Парецкая.

Как заражаются столбняком

Заразиться этим заболеванием можно летом на даче, например, поранившись о ржавый гвоздь, валяющийся на земле. Однако опасность представляет вовсе не ржавый гвоздь, а бактерии, которые проникают в организм через открытую рану. Эти бактерии могут находиться на поверхности всех предметов, которые имели контакт с почвой.

Кроме того, заразиться можно не только через гвозди или штыри, но и через обычные щепки, садовый инвентарь или даже шампуры, на которых многие россияне любят готовить шашлык.

«Представьте себе крошечную бактерию Clostridium tetani. Она живет в почве, пыли, навозе — везде, где темно и не хватает кислорода, — объясняет медик. — Эта бактерия — настоящий враг, вызывающий столбняк. Она проникает в наше тело через любые повреждения кожи — как глубокие раны, так и мелкие царапины, ссадины, ожоги. Причем они могут быть даже незаметны глазу. Достаточно небольшой ранки, занесенной земли или пыли, чтобы опасная бактерия нашла свой путь внутрь».

Как обезопасить себя от заражения

Елена Парецкая отметила, что болезнь может привести к летальному исходу даже при лечении, поэтому есть единственный способ обезопасить себя — прививка. Вакцинация создает иммунитет к токсину, который выделяет бактерия. Эта вакцина аналогична вакцине АКДС, которую делают всем детям. Но не все знают, что даже взрослым необходимо делать прививку от столбняка каждые 10 лет.

АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина) — прививка для профилактики трёх опасных инфекций: коклюша, дифтерии и столбняка.

Даже при наличии прививки у человека нет 100% гарантии безопасности для своего здоровья. Поэтому Парецкая призывает граждан не пренебрегать гигиеной и уделять обработке ран достаточно внимания.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Заражение Столбняк Прививка от столбняка Дача
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Комментарии
4
Гость
1 час
Просто все раны надо обрабатывать.
Гость
1 час
Это страшно... Какие сейчас "вакцины" тоже большой вопрос...
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