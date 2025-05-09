Не хотите рано умереть? Ученые объяснили, почему курицу опасно есть каждый день

Выглядит аппетитно, но лучше соблюдать меру Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Говядина, свинина и другое красное мясо в больших количествах вызывают рак, об этом врачи говорят уже не первый год. Это мясо нельзя есть постоянно, в отличие от курицы или утки. Однако исследователи опровергли это утверждение.

Группа исследователей в области здравоохранения Национального института гастроэнтерологии в Италии сделала неожиданное открытие. Эксперты обнаружили связь между регулярным употреблением в пищу птицы и ранней смертью от рака ЖКТ. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В современном мире мясо птицы, особенно курицы, считается самым популярным. Оно не такое дорогое, как говядина или свинина, более универсально в приготовлении и легче усваивается. Многие едят курицу практически каждый день. Ее жарят, запекают, делают из нее котлеты и пельмени. Однако эксперты заверяют, что в меню птица должна быть в умеренных количествах.

В исследовании приняли участие 4869 взрослых итальянцев. Все мужчины и женщины рассказывали ученым о своих пищевых привычках, а также заполняли специальные анкеты. Любопытно, что в выборку вошел исключительно медицинский персонал, то есть те люди, которые наслышаны о здоровом образе жизни.

За участниками наблюдали в течение 20 лет. Особое внимание ученые уделили следующим факторам:

как часто человек ел мясо и птицу;

выявили ли у него рак ЖКТ и как быстро он развивался;

какой был процент летальных исходов.

В результате исследователи обнаружили более высокую заболеваемость раком ЖКТ, а также раннюю смертность из-за опухоли среди людей, которые ели более 300 г птицы в неделю.

В одной куриной грудке примерно 150–200 г, в голени — 100–150 г, а в бедре — от 120 до 180 г. Это среднестатистический вес, всё зависит от породы птицы и ее размера.

Эксперты также сделали вывод, что если человек ел 300 г курицы в неделю, то риск смерти от рака был на 27% выше по сравнению с людьми, которые ели всего 100 г мяса птицы или меньше.

Ученые признают, что люди, которые ели красное мясо, также страдали от рака ЖКТ и других систем. Эксперты хотят провести дополнительные исследования, так как нет ясности, как именно люди готовили курицу: варили, жарили или запекали. Кроме того, они не учитывали количество масла и приправ, что также сильно влияет на итоговое блюдо.

Еще один нюанс: исследователи не знают, как часто люди занимались спортом и насколько были физически активны в целом. Это тоже важный пункт, от которого зависит состояние здоровья.

И всё же эксперты призывают не есть мясо каждый день. В идеале надо сочетать растительный и животный белок.

Что менее опасно — голень или грудка?

Если, несмотря на все увещевания врачей, продолжаете покупать и готовить курицу, то важно разобраться, что лучше — голень или грудка. Некоторые люди уверены, что нужно покупать только грудку, игнорируя ножки, крылышки или другие части курицы. Давайте разбираться, есть ли в этом смысл.

Белое мясо

Куриное белое мясо менее калорийно — это правда. В нём также меньше жира, нежели в куске темного мяса:

в 100 граммах куриного бедра с кожей примерно 197 калорий, 12,5 грамма жира, 19,8 грамма белка;

в 100 граммах куриного бедра без кожи примерно 152 калории, 6,93 грамма жира, 21 грамм белка;

в 100 граммах куриной грудки с кожей примерно 150 калорий, 8,05 грамма жира, 18 граммов белка;

в 100 граммах куриной грудки без кожи примерно 133 калории, 2,75 грамма жира, 27,3 грамма белка.

— Даже из этих примеров мы видим, что белое мясо менее калорийное. Однако жиры — это не всегда плохо! Если вы хотите сбросить вес, то упор и правда лучше делать на белое мясо. Оно полезное, в нём много белка, а вот калорий в нём меньше. Но надо учитывать, что грудку стоит варить или запекать, чтобы добиться максимального эффекта, — говорит диетолог Лорен Манакер.

Красное мясо

Или темное, кому как привычнее. В куриных бедрах и ножках много полезных веществ, так что их тоже не стоит исключать из своего рациона.

— В темном мясе больше железа, цинка, селена и витаминов группы В. Такой продукт точно стоит выбирать тем, у кого есть дефицит железа в организме. Не стоит забывать и про цинк — его больше в темном мясе, а это вещество крайне важно для здоровья и хорошей кожи, — говорит врач, эксперт по здоровому питанию Эмили Гудсон.

Важная деталь: когда человек ест грудку, где содержится белое мясо, то кожа с большой долей вероятности будет снята. Бедра, крылышки, ножки мы едим вместе с ней. Хотите, чтобы курица стала менее калорийной? Снимайте кожу, ешьте мясо без нее!