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Здоровье Закрыли поликлинику подробности В Ярославле перенесли дату продажи здания поликлиники на Московском проспекте

В Ярославле перенесли дату продажи здания поликлиники на Московском проспекте

В чем причина

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23 комментария
Продают здание поликлиники на Московском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПродают здание поликлиники на Московском проспекте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продают здание поликлиники на Московском проспекте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле перенесли аукцион по продаже здания закрывшейся взрослой поликлиники № 1 на Московском проспекте. Торги были запланированы на 27 марта. Но согласно обновленным данным на сайте Российского аукционного дома, который занимается продажей объекта, аукцион пройдет 24 апреля.

Как сообщил 76.RU менеджер по продаже объекта РАД, торги были перенесены по распоряжению регионального Министерства имущественных отношений.

«Были инвесторы из других регионов, которые звонили, спрашивали, уточняли информацию о документах. Всё-таки это объект культурного наследия, и надо понимать, что на собственника будет накладываться ответственность за сохранение объекта», — уточнили в РАД.

Здание находится на Московском проспекте, 43/10 | Источник: РАДЗдание находится на Московском проспекте, 43/10 | Источник: РАД
Помимо самой поликлиники, продается двухэтажное здание флюорографии площадью, гараж и сарай&nbsp; | Источник: РАДПомимо самой поликлиники, продается двухэтажное здание флюорографии площадью, гараж и сарай&nbsp; | Источник: РАД
Так выглядит поликлиника внутри | Источник: РАДТак выглядит поликлиника внутри | Источник: РАД
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Поликлиника перестала работать в июле 2023 года | Источник: РАДПоликлиника перестала работать в июле 2023 года | Источник: РАД

Здание поликлиники было выставлено на продажу в феврале 2025 года. В Российском аукционном доме подчеркнули, что для успешной реализации объекта нужно больше времени.

«По большому счету, еще немного времени мы его продаем, чтобы был какой-то интерес. Обычно месяца три где-то надо для того, чтобы появились конкретные покупатели», — добавили в РАД.

Начальная цена объекта оценивается в 96 219 500 рублей. Шаг в аукционе — 4,8 млн.

Вместе с основным особняком бывшей поликлиники продается двухэтажное здание флюорографии площадью 118,5 квадратных метра, гараж — 47,6 квадратных метра и сарай — 57,2 квадратных метра.

Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте было построено в 1858 году. Ранее там располагался детский Николаевский приют. Там же находилась домовая церковь, а звонница храма располагалась под крышей. Под поликлинику его отдали в ранние советские годы, а на месте церкви тогда поместили лабораторию.

Напомним, что поликлинику на Московском проспекте экстренно закрыли в июле 2023 года. Тогда власти сообщили, что здание находится в аварийном состоянии.

Тогда губернатор Михаил Евраев отметил, что вкладываться в разваливающийся объект нет смысла. Поэтому глава региона пообещал построить новые поликлиники. Одним из них должен стать объект на улице Гоголя. Там строят модульную поликлинику. Кроме того, обсуждалось, что новая амбулатория должна появиться на улице Мельничной. Пока о ее строительстве ничего неизвестно.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Поликлиника Продают поликлинику Аварийное здание Продажа Аукцион
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Комментарии
23
Гость
6 часов
Уж отремонтировали бы здание и вернули туда поликлиннику. Не жмотились бы на жителей. Неужели уж совсем совести не осталось? А так хоть бы чем-то люди хорошим вспомнили губернатора. Мэр , видно, ничего не решает. А так все равно деньги профукают на всякую ерунду, неважную для жителей города.
Гость
5 часов
Старую закрыли и продают, а новую (модульную) не построили. Подход очевиден ... На людей наплевать - пока мы здесь успеть продать. Все что можно и нельзя Мы же здесь друзья не зря!
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