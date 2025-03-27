В Ярославле перенесли дату продажи здания поликлиники на Московском проспекте

Продают здание поликлиники на Московском проспекте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле перенесли аукцион по продаже здания закрывшейся взрослой поликлиники № 1 на Московском проспекте. Торги были запланированы на 27 марта. Но согласно обновленным данным на сайте Российского аукционного дома, который занимается продажей объекта, аукцион пройдет 24 апреля.

Как сообщил 76.RU менеджер по продаже объекта РАД, торги были перенесены по распоряжению регионального Министерства имущественных отношений.

«Были инвесторы из других регионов, которые звонили, спрашивали, уточняли информацию о документах. Всё-таки это объект культурного наследия, и надо понимать, что на собственника будет накладываться ответственность за сохранение объекта», — уточнили в РАД.

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Здание поликлиники было выставлено на продажу в феврале 2025 года. В Российском аукционном доме подчеркнули, что для успешной реализации объекта нужно больше времени.

«По большому счету, еще немного времени мы его продаем, чтобы был какой-то интерес. Обычно месяца три где-то надо для того, чтобы появились конкретные покупатели», — добавили в РАД.

Начальная цена объекта оценивается в 96 219 500 рублей. Шаг в аукционе — 4,8 млн.

Вместе с основным особняком бывшей поликлиники продается двухэтажное здание флюорографии площадью 118,5 квадратных метра, гараж — 47,6 квадратных метра и сарай — 57,2 квадратных метра.

Здание бывшей поликлиники на Московском проспекте было построено в 1858 году. Ранее там располагался детский Николаевский приют. Там же находилась домовая церковь, а звонница храма располагалась под крышей. Под поликлинику его отдали в ранние советские годы, а на месте церкви тогда поместили лабораторию.

Напомним, что поликлинику на Московском проспекте экстренно закрыли в июле 2023 года. Тогда власти сообщили, что здание находится в аварийном состоянии.