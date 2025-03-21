Легкие издают звук попкорна, а лечения нет? В России выявили первый случай «болезни вейперов». Что это такое — отвечаем в карточках

EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) с английского языка переводится как «повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет». Роспотребнадзор также называет это заболевание облитерирующим бронхиолитом.

Вызывает болезнь ароматизатор диацетил. Он безопасен, если употреблять его вместе с едой, но повреждает легкие, если регулярно его вдыхать.

Впервые о болезни заговорили в 2019 году в США. Тогда с этим диагнозом в больницы попали почти 3000 человек. В 2020 году изучение EVALI замедлили из-за пандемии коронавируса: симптомы «болезни вейперов» были схожи с признаками COVID-19, различать их не представлялось возможным.