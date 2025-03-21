Легкие издают звук попкорна, а лечения нет? В России выявили первый случай «болезни вейперов». Что это такое — отвечаем в карточках

В России выявили первый случай болезни EVALI, известной как «болезнь вейперов», или «попкорновая болезнь». Ее обнаружили у одного из подростков из Томска, которые попали в больницу из-за проблем с дыханием после использования электронных сигарет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Болезнь вейперов» может привести к ужасным последствиям — вплоть до фиброза легких. Но еще опаснее то, что ее сложно диагностировать: симптомы EVALI схожи с симптомами коронавируса, которым по-прежнему заражаются люди.
Почему болезнь EVALI называют «попкорновой»? Какие у нее симптомы? Как она лечится? MSK1.RU собрал всю актуальную информацию в карточках.
- Что это за болезнь?
- Почему болезнь называют «попкорновой»?
- Какие у нее симптомы?
- Как это лечится?
- Вейпы и правда так опасны?
- Разве вейпы не безопаснее сигарет?
Что это за болезнь?
EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) с английского языка переводится как «повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет». Роспотребнадзор также называет это заболевание облитерирующим бронхиолитом.
Вызывает болезнь ароматизатор диацетил. Он безопасен, если употреблять его вместе с едой, но повреждает легкие, если регулярно его вдыхать.
Впервые о болезни заговорили в 2019 году в США. Тогда с этим диагнозом в больницы попали почти 3000 человек. В 2020 году изучение EVALI замедлили из-за пандемии коронавируса: симптомы «болезни вейперов» были схожи с признаками COVID-19, различать их не представлялось возможным.
Почему болезнь называют «попкорновой»?
Заболевание EVALI выявляют при прослушивании легких. Они издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна. Эта особенность перекочевала в народное название болезни.
Какие у нее симптомы?
— EVALI — это особого вида пневмония, которая тоже сопровождается высокой температурой, кашлем, болями в боку, выраженным интоксикационным синдромом. Поэтому есть даже смерти от этой болезни, их немало, — рассказал MSK1.RU профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Научно-образовательного института клинической медицины имени Н. А. Семашко Российского университета медицины Сергей Бабак.
По словам профессора, если COVID-19 развивается в результате заражения вирусом, то «болезнь вейперов» возникает из-за регулярного вдыхания дыма. Главное отличие EVALI от коронавируса — нарушение пищеварительной системы человека.
У подростка из Томска врачи увидели все основные симптомы «попкорновой болезни»: кашель, одышку, боли в груди, температуру, озноб, тошноту, учащенный пульс.
Как это лечится?
Пока «болезнь вейперов» малоизученна, и врачи не знают, как полностью вылечить EVALI, отметил доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.
— Пока слишком мало информации для того, чтобы говорить об этом полноценно. Если в легкие попадает какая-то вредная, токсическая субстанция, она может вызвать тяжелейшее повреждение легких вплоть до реанимации и смертельного исхода, — объяснил MSK1.RU Пальман. — Даже если это достаточно нейтральные субстанции, они всё равно будут оказывать вред.
Но каков этот вред, мы сможем полноценно оценить только спустя продолжительное время, когда накопится статистика на этот счет.
В особо тяжелых случаях пациента могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Вейпы и правда так опасны?
Да, в жидкостях для вейпов содержится много веществ, которые в целом не должны попадать в легкие: это глицерин, пропиленгликоль, ароматические масла, маслянистые стабилизаторы, отметил Сергей Бабак.
Глицерин является основным источников испарения — именно он создает густые облака пара при курении. Пропиленгликоль отвечает на насыщенность вкуса жидкости.
— Пропиленгликоль отвечает за так называемый «удар по горлу», или же ТХ в простонародье (TH — throat hit c английского). Чем больше пропилена, тем сильнее бьет по горлу при затяжке. И наоборот, — объяснял нашим коллегам из E1.RU эксперт по вейпам Александр.
Для вкуса в «жижи» добавляют самые обычные пищевые ароматизаторы, которые используются в еде и напитках (тот самый диацетил). И, конечно, там содержится никотин. Самые популярные его дозировки — 3 и 6 мг.
Разве вейпы не безопаснее сигарет?
По словам врачей, обычно болезни дыхательной системы, вызванные курением, развиваются у людей, которые живут с вредной привычкой более 10 лет. Однако EVALI чаще встречается у молодых людей с меньшим стажем курения, подчеркнул Сергей Бабак.
— Поэтому во всём мире бьют в колокола и запрещают курение вейпа, сберегая жизнь молодых людей, — говорит он.
Чтобы у человека возникли какие-либо отрицательные последствия от табака, он должен курить много-много лет, добавил Александр Пальман. Если же проводить аналогию с электронными сигаретами, то пока они не используются столь длительное время, чтобы можно было четко сформулировать отличия от последствий курения табака.
— Я не сомневаюсь, что последствия будут, потому что в легкие попадает очень большое количество того, чего туда попадать не должно. Но это не табачные дымы, это совершенно другие субстанции, и они будут оказывать другое вредоносное действие, — пояснил он.
Мы уже писали, что количество пользователей вейпов в России в 2023 году выросло на 3,8% и достигло 4,5 миллиона человек. Больше всего любителей вейпов и прочих средств нагревания табака сконцентрировано в Москве.
Тогда же депутаты Госдумы приняли законопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. За продажу электронных устройств для доставки никотина и безникотиновых жидкостей детям предполагается наказывать так же, как за продажу несовершеннолетним классических сигарет.
МSK1.RU поговорил с врачом и депутатом Госдумы о том, почему в России курит каждый пятый подросток.