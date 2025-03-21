НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +3

4 м/c,

с-з.

 757мм 61%
Подробнее
5 Пробки
USD 84,40
EUR 92,46
Глава центра — о проблемах жителей
Давка на остановке
Загрязнение воздуха
Пропали «Якарты»
Что с группой «Крем Сода» после трагедии
Крупный банк переедет в Ярославль
Отменили концерт на стадионе
Здоровье карточки Легкие издают звук попкорна, а лечения нет? В России выявили первый случай «болезни вейперов». Что это такое — отвечаем в карточках

Легкие издают звук попкорна, а лечения нет? В России выявили первый случай «болезни вейперов». Что это такое — отвечаем в карточках

Рассказываем, по каким симптомам выявляют EVALI и можно ли его вылечить

867
6 комментариев
Пока «болезнь вейперов» малоизученна, и врачи не знают, как полностью вылечить EVALI | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПока «болезнь вейперов» малоизученна, и врачи не знают, как полностью вылечить EVALI | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Пока «болезнь вейперов» малоизученна, и врачи не знают, как полностью вылечить EVALI

Источник:

В России выявили первый случай болезни EVALI, известной как «болезнь вейперов», или «попкорновая болезнь». Ее обнаружили у одного из подростков из Томска, которые попали в больницу из-за проблем с дыханием после использования электронных сигарет, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Болезнь вейперов» может привести к ужасным последствиям — вплоть до фиброза легких. Но еще опаснее то, что ее сложно диагностировать: симптомы EVALI схожи с симптомами коронавируса, которым по-прежнему заражаются люди.

Почему болезнь EVALI называют «попкорновой»? Какие у нее симптомы? Как она лечится? MSK1.RU собрал всю актуальную информацию в карточках.

  1. Что это за болезнь?
  2. Почему болезнь называют «попкорновой»?
  3. Какие у нее симптомы?
  4. Как это лечится?
  5. Вейпы и правда так опасны?
  6. Разве вейпы не безопаснее сигарет?
1

Что это за болезнь?

EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) с английского языка переводится как «повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет». Роспотребнадзор также называет это заболевание облитерирующим бронхиолитом.

Вызывает болезнь ароматизатор диацетил. Он безопасен, если употреблять его вместе с едой, но повреждает легкие, если регулярно его вдыхать.

Впервые о болезни заговорили в 2019 году в США. Тогда с этим диагнозом в больницы попали почти 3000 человек. В 2020 году изучение EVALI замедлили из-за пандемии коронавируса: симптомы «болезни вейперов» были схожи с признаками COVID-19, различать их не представлялось возможным.

2

Почему болезнь называют «попкорновой»?

Заболевание EVALI выявляют при прослушивании легких. Они издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна. Эта особенность перекочевала в народное название болезни.

3

Какие у нее симптомы?

— EVALI — это особого вида пневмония, которая тоже сопровождается высокой температурой, кашлем, болями в боку, выраженным интоксикационным синдромом. Поэтому есть даже смерти от этой болезни, их немало, — рассказал MSK1.RU профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Научно-образовательного института клинической медицины имени Н. А. Семашко Российского университета медицины Сергей Бабак.

По словам профессора, если COVID-19 развивается в результате заражения вирусом, то «болезнь вейперов» возникает из-за регулярного вдыхания дыма. Главное отличие EVALI от коронавируса — нарушение пищеварительной системы человека.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

У подростка из Томска врачи увидели все основные симптомы «попкорновой болезни»: кашель, одышку, боли в груди, температуру, озноб, тошноту, учащенный пульс.

4

Как это лечится?

Пока «болезнь вейперов» малоизученна, и врачи не знают, как полностью вылечить EVALI, отметил доцент кафедры госпитальной терапии МГМСУ имени Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман.

— Пока слишком мало информации для того, чтобы говорить об этом полноценно. Если в легкие попадает какая-то вредная, токсическая субстанция, она может вызвать тяжелейшее повреждение легких вплоть до реанимации и смертельного исхода, — объяснил MSK1.RU Пальман. — Даже если это достаточно нейтральные субстанции, они всё равно будут оказывать вред.

Но каков этот вред, мы сможем полноценно оценить только спустя продолжительное время, когда накопится статистика на этот счет.

В особо тяжелых случаях пациента могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

5

Вейпы и правда так опасны?

Да, в жидкостях для вейпов содержится много веществ, которые в целом не должны попадать в легкие: это глицерин, пропиленгликоль, ароматические масла, маслянистые стабилизаторы, отметил Сергей Бабак.

Глицерин является основным источников испарения — именно он создает густые облака пара при курении. Пропиленгликоль отвечает на насыщенность вкуса жидкости.

— Пропиленгликоль отвечает за так называемый «удар по горлу», или же ТХ в простонародье (TH — throat hit c английского). Чем больше пропилена, тем сильнее бьет по горлу при затяжке. И наоборот, — объяснял нашим коллегам из E1.RU эксперт по вейпам Александр.

Для вкуса в «жижи» добавляют самые обычные пищевые ароматизаторы, которые используются в еде и напитках (тот самый диацетил). И, конечно, там содержится никотин. Самые популярные его дозировки — 3 и 6 мг.

6

Разве вейпы не безопаснее сигарет?

По словам врачей, обычно болезни дыхательной системы, вызванные курением, развиваются у людей, которые живут с вредной привычкой более 10 лет. Однако EVALI чаще встречается у молодых людей с меньшим стажем курения, подчеркнул Сергей Бабак.

— Поэтому во всём мире бьют в колокола и запрещают курение вейпа, сберегая жизнь молодых людей, — говорит он.

Чтобы у человека возникли какие-либо отрицательные последствия от табака, он должен курить много-много лет, добавил Александр Пальман. Если же проводить аналогию с электронными сигаретами, то пока они не используются столь длительное время, чтобы можно было четко сформулировать отличия от последствий курения табака.

— Я не сомневаюсь, что последствия будут, потому что в легкие попадает очень большое количество того, чего туда попадать не должно. Но это не табачные дымы, это совершенно другие субстанции, и они будут оказывать другое вредоносное действие, — пояснил он.

Мы уже писали, что количество пользователей вейпов в России в 2023 году выросло на 3,8% и достигло 4,5 миллиона человек. Больше всего любителей вейпов и прочих средств нагревания табака сконцентрировано в Москве.

Тогда же депутаты Госдумы приняли законопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. За продажу электронных устройств для доставки никотина и безникотиновых жидкостей детям предполагается наказывать так же, как за продажу несовершеннолетним классических сигарет.

МSK1.RU поговорил с врачом и депутатом Госдумы о том, почему в России курит каждый пятый подросток.

ПО ТЕМЕ
Болезнь Вейп Evali Симптомы Лечение
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
-Митрич-
4 часа
Табачные олигархи пролоббируют любые законы, которые им нужны для восполнения потерянной ими прибыли и для приобретения ещё большей. ИМХО
Гость
4 часа
Главное квадроберов запретили!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление