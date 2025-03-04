Температура под 40, сыпь по всему телу и рвота с кровью. Российские туристы начали болеть лихорадкой Денге — что это за вирус

На коже заболевших лихорадкой Денге появляется характерная сыпь Источник: Плохие новости / Telegram











Российские туристы, которые отправились на отдых на Бали, в Таиланд и Вьетнам, начали замечать у себя симптомы лихорадки Денге. После сильных дождей в регионе активизировались комары, которые и переносят эту инфекцию. Многие попадают в больницы с высокой температурой и болями в теле.

— Кто болел Денге? Завтра пятый день, сутки лежу в больнице, лейкоциты и тромбоциты падают, температура 39. Я уже на панике, — рассказала в одном из балийских чатов Наталья.

— Сегодня вернулись с женой из местной больницы по страховке. Сдали кровь — положительный тест на лихорадку Денге, — написал Александр.

Источник: Плохие новости / Telegram











— Я сейчас в банк пришел, тут обычно очередь 2–3 часа, а сегодня пусто. Один сотрудник только, сказал: «Все остальные „вымерли“ от Денге: и клиенты и сотрудники», — добавил Иван.

Некоторые туристы, которые посещают Бали постоянно, отметили, что болеть лихорадкой Денге чаще не стали: инфекция всегда была очень распространена на острове.

— Не бойтесь, здесь ничего нового не произошло. Больше, чем раньше, Денге болеть не стали. Денге здесь всегда была, и в Таиланде тоже, — написала Юлия.

Что это за болезнь

Лихорадка Денге — это вирусная инфекция, которая относится к трансмиссивным заболеваниям: она передается через укус комара. Существует четыре штамма, поэтому переболеть ей можно несколько раз.

Денге распространена в странах с жарким влажным климатом. Инкубационный период болезни составляет от 3 до 14 дней. Переносится болезнь очень тяжело, рассказал MSK1.RU врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Человека лихорадит, температура повышается до 39, причем сопровождается резким учащением пульса до 100 ударов в минуту. Сильный озноб, боли в костях, суставах, мышцах, резкий упадок сил, тошнота, головокружение, бессонница, рвота кровью, понос, — перечислил симптомы Болибок.

Источник: Бали Чатик / Telegram











Кроме того, у заболевших сильно краснеют глаза и горло, а на коже и слизистых появляется характерная сыпь в виде мелких кровоизлияний.

— Сыпь настолько сильная, что со слизистых может быть даже кровотечение, — отметил эксперт.

Специфического лечения у лихорадки Денге нет. Обычно заболевшим дают противовирусные препараты. Нередко требуется госпитализация.

— Защититься можно с помощью вакцинации. Это актуально для тех, кто выезжает в местности, подверженные лихорадке, — уточнил Болибок.

Сообщения о заражении российских туристов лихорадкой Денге контролирует Роспотребнадзор. По данным ведомства, в России ежегодно регистрируются только завозные случаи инфекции, а летальных исходов и вовсе не зарегистрировано.