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Здоровье Как живет мальчик, родившийся без ушей. Цена его слуха — 20 миллионов рублей

Как живет мальчик, родившийся без ушей. Цена его слуха — 20 миллионов рублей

Врачи не смогли объяснить причину патологии, а родителям лишь остается собирать космическую сумму на операцию

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В небольшом уральском поселке Алтынай живет двухлетний Егор Зюзиков. Этот малыш родился без ушей, и сейчас он носит слуховые аппараты костной проводимости.

У Егора есть шанс вернуть полноценный слух, если родители успеют накопить 20 миллионов рублей до июня 2025 года и отправить сына на операцию в Америку.

Мама мальчика Галина Зюзикова работает воспитателем в детском саду, но пока сидит в декрете. Ее муж трудится на железной дороге вахтами. У них многодетная семья: кроме Егора, есть еще два ребенка, они совершенно здоровы.

Чтобы слышать мир, ребенок носит слуховые аппараты

Во время беременности УЗИ не показало наличие патологии, ведь ультразвук не отражает мягкие ткани. Мальчик родился раньше срока, на 37-й неделе. О том, что у него нет ушек, Галине сказали на операционном столе: ей проводили кесарево сечение.

— У него ушки… вот как будто чуть-чуть им не хватило открыться. В полтора года мы ездили на КТ, нам уже сказали точно, что в кости нет слухового прохода — это надо сверлить кость, воссоздавать его, — рассказывала нашим коллегам из E1.RU Галина.

Аппараты, которые носит мальчик, очень хрупкие — их нельзя мочить, пачкать и ронять. Устройство воспринимает звуки и, вибрируя, передает их через кость в мозг.

Почему Егор родился без ушей, до сих пор остается загадкой. Родители сдали тесты на наличие генетических заболеваний — никаких отклонений не нашли.

Родителям нужно собрать 20 миллионов рублей на две операции для сына

Галина узнала, что ребенку могут вернуть слух в США, для этого заново создадут слуховой проход, а из медицинского пластика (медпора) слепят для мальчика новые ушки. Вот только стоимость операции для одного уха — 10 миллионов рублей, а проводят ее только малышам от трех до пяти лет.

Деньги на ушки для Егора собирают всем миром — сейчас набралось чуть больше миллиона рублей. К сожалению, благотворительные фонды взяться за сбор не готовы, основная причина отказа — место проведения операции.

Последняя надежда Галины — помощь неравнодушных людей. Семья оплатила депозит, это значит, что стоимость операции не изменится в ближайшие полтора года вне зависимости от курса доллара.

ПО ТЕМЕ
Уши Слух Сухой Лог Операция Америка США Родители
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Комментарии
2
Гость
2 минуты
Деньги есть только на милитаризм и содержание дотационых Заплати налоги, сборы , штрафы за то что здесь живёшь и собирай детям на лечение по Плану 👹 Типичная стабильная россия 🤕
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