Врач рассказал, какие 6 витаминов лучше не пить женщинам старше 40

По поводу витаминов или БАДов лучше проконсультируйтесь с врачом Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Всем, а представительницам прекрасного пола в особенности, хочется найти «волшебную таблетку», которая поможет поправить здоровье и сохранить молодость и красоту. И тут на помощь приходят витамины и биодобавки. Их огромное количество. На любой вкус и кошелек. И вот уже горы баночек громоздятся на полках дома. Но все ли эти чудо-средства полезны, особенно если вам за 40? «Доктор Питер» узнал об этом у врача.

Гинеколог-эндокринолог Екатерина Волкова на своей странице в VK предупреждает: перед тем, как пить любые витамины и биодобавки, лучше посоветоваться с врачом.

Екатерина Волкова — гинеколог-эндокринолог. Окончила Первый Московский государственный медуниверситет имени Сеченова и Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования (РМАНПО).

«Больше» — не всегда значит «лучше»

Эксперт отмечает: добавок и витаминных комплексов на рынке очень много. Одни работают как профилактические средства, в других содержатся вещества в активных нормах.

Иногда в капсулах и таблетках содержится по 200–300% веществ от суточной нормы. Если принимать такие витамины бездумно в таких дозах, есть риск заработать профицит, а это вредно.

Самые опасные витамины

Витамин Е. Ежедневная доза выше 1000 мг может увеличить риск кровотечения, гипертонии, снижения выработки половых гормонов и гормонов щитовидной железы.

Витамин С. Возможно, вы не слышали об этом, но безобидная на первый взгляд аскорбиновая кислота может навредить при мочекаменной болезни, а также тем, кто к этому недугу предрасположен. В день врачи советуют употреблять не более 500 г аскорбинки и курсом не дольше месяца.

Витамин А. Особенно осторожными нужно быть курильщикам. Сигареты в сочетании с ретинолом могут повысить риск рака легких.

Железо. Да, дефицит железа — проблема распространенная. Однако Волкова напоминает: решить ее не получится, пока у вас есть очаги воспаления. Так что без назначения врача экспериментировать с железом не стоит, лучше пройти обследование и вылечить первопричину проблемы.

Кальций. Этот полезный минерал хорошо работает в сочетании с витамином D. А вот без него кальций всё равно останется низким. Да и передозировка этого вещества может навредить вашей нервной системе.

Омега. Слишком большое количество омеги-3 может снизить свертываемость крови и спровоцировать анемию.

Они не подружатся

Кроме того, перед тем, как начать правильный прием добавок, стоит проверить, не сочетаете ли вы друг с другом следующие витамины и лекарства:

большие дозировки омеги и препараты-антикоагулянты — такое сочетание может спровоцировать кровотечения;

витамин К и лекарства, которые разжижают кровь;

витамин С и медь, а также витамины В1 и В12;

витамин Е не сочетается с витамином Д, магнием, цинком и медью;

железо не дружит с цинком, магнием, хромом, кальцием, витаминами Е и В12;

цинк не стоит смешивать с фолиевой кислотой.

Мультивитамины не продлят жизнь

Ранее мы рассказывали о том, что мультивитамины не так полезны, как принято считать.

Ученые из Национального института здравоохранения США (NIH) объединили данные трех крупных исследований. В них участвовало более 390 тысяч взрослых здоровых людей. За ними наблюдали двадцать лет. Научные сотрудники анализировали, как прием поливитаминов влияет на смертность.

Национальный институт здравоохранения (NIH) входит в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США, является национальным агентством медицинских исследований.

Исследователи разделили участников эксперимента на три группы: не употреблявшие поливитамины, принимавшие время от времени и те, кто пьет ежедневно.

Вывод оказался неожиданным: ежедневный прием поливитаминов не способен продлить жизнь. Это никак не спасает от рака, болезней сердца или атеросклероза. Даже наоборот: риск смерти по любой причине у тех, кто принимал поливитамины, был немного выше, чем у тех, кто их не употреблял вовсе.

Этому может быть несколько причин, отмечают ученые. Возможно, чаще, чем «крепыши», покупают и пьют поливитамины люди с пошатнувшимся здоровьем.

— Важно пересмотреть привычки в питании, а не пить витамины, именно это может продлить жизнь, — написали ученые. — В регионах, где живут долгожители, едят много овощей, фруктов и бобовых. Например, исследование 2023 года показало, что переход на более здоровую пищу может добавить до 10 лет жизни.