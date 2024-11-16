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Здоровье эксперт «Это высочайший риск»: в моде роды по азиатской методике — так появилась на свет дочка у Сати Казановой. Врачи против

«Это высочайший риск»: в моде роды по азиатской методике — так появилась на свет дочка у Сати Казановой. Врачи против

Акушер-гинеколог рассказала о рисках лотосовых родов, по которым все сходят с ума

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1 комментарий

Что такое лотосовые роды и чем они опасны — объясняет врач

Все чаще в социальных сетях появляются эмоциональные истории о лотосовых родах. Мамы откровенно делятся опытом, в красках рассказывают о том, что превращается в тренд. NGS.RU обратился к эксперту — врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева рассказала, что такое лотосовые роды и чем они могут быть опасны для матери и ребенка.

Лотосовые роды — тема далеко не новая, но в соцсетях все чаще встречаются предложения присоединиться к соответствующему онлайн-курсу и провернуть такую авантюру дома, и дискуссии разгорелись с новой силой.

Сторонники лотосовой практики уверены, что такой способ снижает агрессию у детей и даже укрепляет их сакральную связь с космосом. Лотосовые роды могут предложить в частной клинике: их стоимость составляет около 200 тысяч рублей, а в регионах услугу предлагают домашние акушерки.

«Мечтала о лотосовых родах»

Экс-участница группы «Фабрика» впервые стала мамой в 42 года

В начале ноября певица Сати Казанова поделилась в соцсетях новостью: она родила девочку и роды были лотосовыми.

— Я всегда мечтала о домашних «лотосовых» родах. Но понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды, — написала певица в личном блоге.

Желая насладиться материнством, звезда отменила выступления как минимум до апреля 2025 года.

Что такое лотосовые роды

Лотосовые роды появились в Азии в XX веке и стали особенно популярны в Индонезии. Их суть заключается в том, что после рождения ребенка врач-акушер или сами родители не перерезают пуповину, а оставляют ее связанной с малышом и плацентой до момента, пока она сама не отпадет естественным путем.

Евгения Пекарева — доктор медицинских наук, врач ультразвуковой диагностики, акушер-гинеколог. Работает в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова» Минздрава РФ.

— Плацента после рождения остается с ребенком сутки или до полного отсыхания пуповины. Пуповина обычно отсыхает на 3–5–7-е сутки, после полного отмирания она отходит сама. Вместе с пуповинным жгутом отмирает и послед. Иногда пуповина может отойти на 9–12-е сутки. Если послед начинает быстро гнить, пуповину отрезают раньше, — объясняет врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева.

В роддомах нетрадиционную методику не предлагают

Эксперт отмечает, что лотосовые роды не нашли одобрения среди акушеров-гинекологов, неонатологов и педиатров. С точки зрения современной медицины такие роды несут только неудобства и риски.

— Неудобство будет во время ухода за грудничком и висящей на пуповине плацентой, из-за необходимости в непрерывном промывании последа плюс перемещения его (не менее 500 грамм весом) вместе с малышом. Ну а самое главное — это высочайший риск инфицирования крови грудничка, высокая вероятность развития сепсиса, — объясняет врач.

Плацента после родов не дает никаких питательных веществ — она является уже отмирающей тканью. Клетки крови в ней разрушаются, за счет оседающих бактерий она начинает гнить.

Врач отметила, что после рождения у младенца происходит адаптация, его иммунитет снижен. При связи с последом малышу нужно много сил, чтобы справиться с инфекционными агентами и некротическими элементами, которые поступают от нее в его кровь.

— Из всей методики можно использовать только последнюю пульсацию сразу после рождения — она дает ребенку дополнительный приток крови (что, собственно, и делают в родильных домах, не заостряя на этом внимание роженицы). После пульсации надо сразу же пережимать и перерезать пуповину для исключения осложнений, — предупреждает врач.

ПО ТЕМЕ
Лотосовые роды Роды Дети Индонезия Плацента
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Комментарии
1
Гость
40 минут
Бабы вообще с ума посходили.
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