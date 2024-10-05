Эти витамины нужно пить всем женщинам и мужчинам! Рекомендации врача из Ярославля

Какие витамины стоит пить мужчинам и женщинам Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В современном мире забота о состоянии здоровья становится всё более актуальной. Витамины играют ключевую роль в поддержании жизненных процессов и укреплении иммунной системы, но потребности в них могут существенно различаться в зависимости от пола и возраста.

Мужчины и женщины сталкиваются с различными физическими и физиологическими вызовами, которые требуют индивидуального подхода к выбору витаминов и минералов. Какие добавки необходимы для каждого пола, рассказала 76.RU терапевт из Ярославля Наталья Серова.

— Есть специализированные витамины для мужчин и для женщин. Основа у них одинаковая, — объяснила врач. — Для женщин часто добавляется масло вечерней примулы, которое обладает благоприятным действием на гормональную систему. Также рекомендуется принимать железо, потому что женщины менструируют, теряют железо, а оно полностью не восстанавливается.

По словам врача, почти у всех жителей Ярославской области наблюдается дефицит йода, магния и витамина D в организме. Это связано с климатическими особенностями региона. Поэтому рекомендуется всем регулярно пить курсы этих витаминов. Однако, помимо них, мужчинам следует обратить внимание на следующие минералы:

— У мужчин часто добавляется к основному набору витаминов экстракт карликовой пальмы. Он обладает корректирующим действием на гормональную систему мужчин. Также рекомендуется цинк, потому что он влияет на сперматогенез — развитие мужских половых клеток, — рассказала терапевт Наталья Серова.