Они в дефиците почти у всех: врач назвала витамины, которых не хватает ярославцам

Всё о витаминах и БАДах рассказала терапевт Наталья Серова Источник: Дарья Селенская / Городские порталы, Кристина Геворкян / 76.RU











Ежегодно осенью начинается всплеск заболеваний ОРВИ и гриппом. Чтобы укрепить иммунитет и обезопасить себя от сезонных вирусов, врачи рекомендуют вводить в рацион витамины.

Чем витамины отличаются от БАДов? Дефицит каких элементов есть почти у каждого ярославца? Можно ли с помощью таблеток компенсировать отсутствие сбалансированного питания? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом 76.RU ответила Наталья Серова — врач-терапевт с превентивным интегративным подходом Соловьевской больницы Ярославля.

Превентивно-интегративный подход — это метод в медицине, когда врач комплексно рассматривает здоровье человека, уделяя особое внимание профилактике заболеваний

«Абсолютной безопасности нет»

— Для начала хотелось бы разобраться, чем БАДы отличаются от витаминов и минералов?

— БАДы — это широкое понятие, в которое также входят витамины и минералы. БАДы — это биологически активные соединения, которые могут быть в разнообразной форме: порошках, таблетках, капсулах, жидкостях. У них у всех цель — восполнение недостающих минералов, витаминов и иных полезных веществ.

Стоит отметить, что некоторые витамины могут быть лекарственными формами. Всё зависит от регистрации. Если зарегистрирован витамин как лекарство и такие есть в аптеках, то он будет считаться лекарственным препаратом. Однако количество БАДов значительно больше. Их проще зарегистрировать, нежели лекарственные препараты.

— Какие есть противопоказания для приема?

— Как и для всех лекарственных препаратов, для приема БАДов есть противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность и др. На самом деле даже, например, для длительного приема витамина С в дозе более 500 мг есть противопоказания, такие как склонность к тромбозам, перегрузка железом. Абсолютной безопасности нет. Надо понимать, что БАД также активное вещество. Да, она помягче, чем химически синтезированный лекарственный препарат. БАДы более физиологичны, их действие схоже с биохимическими процессами в организме.

Еще из противопоказаний я бы выделила людей с онкозаболеваниями. Они нуждаются в витаминах, но их дозировку надо выбирать взвешенно. Синтетические я бы не осмелилась назначать. Но есть витамины стандартизированные по дозам и выделенные из растений, их онкобольным допустимо принимать.

И конечно, у беременных есть свои противопоказания к БАДам. Например, витамин С в большой дозе может иметь абортивный эффект и привести к выкидышу. Витамин А необходим для нормального развития плода, но при больших дозах он может иметь мутагенный эффект, привести к порокам развития.

Одним словом, все противопоказания индивидуальны и важна именно дозировка.

Эти витамины надо пить всем в нашем регионе

— Каких витаминов и БАДов чаще всего не хватает жителям Центральной России, в частности, Ярославской области?

— Наш регион однозначно дефицитален по йоду, и все это знают. Есть нормы употребления йода ежесуточно, ее установили в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Мы их не набираем, находимся в дефиците. Поэтому уместно назначать жителям нашего региона добавки с органическим йодом, соблюдая рекомендуемые дозировки.

Ярославская область дефицитальна по витамину D, мы его недополучаем. Мы не в той зоне живем, чтобы есть глубоководную жирную рыбу и икру, в которых содержится этот витамин. Кто-то летом решает не пить витамин D, солнце же. Но на самом деле, чтобы получить нормальный объем данного витамина, нужно практически голышом ходить в полдень. Но тут могут возникнуть другие проблемы с ультрафиолетовой нагрузкой — рак кожи или преждевременное старение.

Стоит отметить, что детям с рождения назначают витамин D в каплях. До двух лет все его получают, а после про него забывают. Но для организма всегда важно принимать витамин.

Сюда я также обозначу магний. Он принимает участие в более 200 различных биохимических процессах в организме. Не видела людей, которые живут в полноценном достатке магния. Он расходуется на работу нервной системы. А люди сейчас подвержены многозадачности, они постоянно находятся в информационном потоке. Это всё очень быстро расходует магний.

Проблема — в балансе

— Какие внешние признаки свидетельствуют о дефиците витаминов в организме?

— Большинство врачей ориентируются на внешний вид. Вообще, когда человек заходит в кабинет, присаживается, уже очень много можно о нем сказать. Волосы, кожа, ногти, слизистые, глаза, язык — это всё свидетельствует о том, как организм насыщен витаминами и минералами.

Стоит обращать внимание не только на выпадение, но и на рядение, истончение, сухость, ломкость, раннюю седину. Также как и с ногтями. Не только то, что на слуху, — ломкость, медленный рост, но и разнообразные изменения ложа ногтя, когда он растет веерообразно. Это может свидетельствовать о недостатке витаминов.

Яркие признаки авитаминоза можно обнаружить на языке. Это и трещины на языке, его обложенность, разнообразные цветовые изменения. Очевидный пример дефицита витамина B12 — когда язык становится гладким, словно лакированным, и меняет свой цвет на насыщенный красный. Сухость, отеки, трещины на языке — всё это свидетельствует о дефиците витаминов этой группы.

Как сказал академик Владимир Энгельгардт, витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием. Наталья Серова терапевт

Помимо внешних проявлений недостаток витаминов в организме может сказываться на самочувствии. Частые ОРВИ, слабость, быстрая утомляемость — признаки авитаминоза.

— Если есть проблемы со сбалансированным питанием, возможно ли компенсировать полезные элементы БАДами и витаминами?

— На мой взгляд, можно. К примеру, веганы недополучают витамин B12, потому что он находится в животной пище. Запаса этого витамина хватает года на два. Далее его нужно получать извне. Это можно сделать при помощи БАДов.

В то же время важно стремиться к сбалансированному питанию. Есть такая диета — радуга. Согласно ее правилам, в рационе питания на день должна быть еда каждого из семи цветов. Это сложно.

Хорошая еда в моем понимании — та еда, которая максимально приближена к природным условиям. В природе нет консервации в баночках. Гречка, рис, картофель, корнеплоды — то, что можем встретить в природе. Всё, что в баночках долгого хранения, нужно употреблять в минимальных количествах.

— Что лучше: витаминные комплексы, где в одной капсуле сразу несколько витаминов, или монопрепараты?

— Для человека, который не ходил к врачу, лучше выбирать витаминные комплексы, потому что там, как правило, всё сбалансировано. Это безопасно, потому что передозировать их сложно, вреда принести не должно. Переборщить с препаратом проще, когда это отдельные витамины.

Вот здесь надо знать, что принимать. Особенно с жирорастворимыми витаминами: A, E, D, K. Эти витамины накапливаются в организме человека и способны приводить к передозировке.

Какие витамины посоветовали бы для поддержания здоровья мужчинам и женщинам?

— Есть витамины, которые специализированные для мужчин и для женщин. Основа у них одинаковая. Для женщин часто добавляется масло вечерней примулы, которое обладает благоприятным действием на гормональную систему. Также рекомендуется принимать железо, потому что женщины менструируют, теряют железо, а оно полностью не восстанавливается.