«Кровь из глаз, диарея, лечения не существует»: в России ждут прихода смертельно опасного вируса из Африки

Кровотечение — один из симптомов смертельно опасного вируса Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Роспотребнадзор ужесточил карантинные требования для граждан, пересекающих государственную границу Российской Федерации. Причина — чрезвычайно опасная лихорадка Марбург, зарегистрированная в Руанде. Большая часть заболевших — медицинские работники, первые случаи заражения уже зарегистрированы в Старом Свете, а Роспотребнадзор усилил надзор за всеми въезжающими на территорию России.

Летальность приближается к 100%

По данным российского санитарного ведомства, в африканской Руанде в семи из 30 округов страны была зарегистрирована вспышка лихорадки Марбург. Причем 70% зараженных — работники здравоохранения из двух больниц в столице Руанды, Кигали.

— Контактировавшие с заболевшими находятся под наблюдением для предотвращения распространения вируса, — говорится в сообщении Роспотребнадзора. — Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков. В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС «Периметр» специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Для купирования риска завоза заболевания на территорию страны у Роспотребнадзора имеются разработанная в подведомственном научном учреждении диагностическая тест-система на вирус Марбург.

По данным Всемирной организации здравоохранения, впервые вспышка заболевания была выявлена в городе Марбург, Германия. Там заразились 29 человек, семеро из них умерли. Последние случаи заболевания регистрировались в Уганде в 2017 году. Тогда летальность составила 100% — умерли все заболевшие. В Европе и Америке последняя вспышка регистрировалась в 2008 году — в Нидерландах и в США. Оба случая — завозные из Уганды, пациента из США удалось спасти, в Нидерландах зафиксирован летальный исход. Самые массовые вспышки были в 1998–2000 годах в Демократической Республике Конго, где из 154 заболевших умерли 128 человек, и в 2005 году — в Анголе, когда из 374 заразившихся умерли 329 человек.

— Первичное заражение человека происходит в результате длительного пребывания в рудниках или пещерах, где обитают колонии летучих мышей, — говорится в сообщении ВОЗ. — Распространение вируса в человеческой популяции происходит в результате непосредственного физического контакта с кровью, выделениями, органами или другими физиологическими жидкостями инфицированных, а также контакта с загрязненными биологическими жидкостями, поверхностями и материалами. Не исключено и заражение при незащищенном сексе — вирус содержится даже в семенной жидкости, а выздоровевшим считается человек, которому дважды пришли отрицательные тесты на вирус Марбург.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает — нередки случаи заражения медицинских работников, оказывавших помощь пациентам с подозрением на болезнь, вызванную вирусом Марбург.

— Заражение через инфицированный инъекционный инструмент или при травмах от уколов иглой ассоциируется с более тяжелым течением болезни, стремительным ухудшением состояния больного и, вероятно, более высоким коэффициентом летальности, — предупреждает ВОЗ. — Одним из факторов передачи вируса Марбург могут быть погребальные церемонии, сопровождающиеся непосредственным контактом участников церемонии с телом покойного.

Кровотечения — признак смерти

ВОЗ предупреждает: заболевание начинается внезапно с резкого повышения температуры тела, сильной головной боли и тяжелого недомогания. Распространенным симптомом являются мышечные боли. На третий день могут развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота. Диарея может сохраняться до одной недели. На этой стадии заболевания у больных отмечаются характерный осунувшийся вид («как привидение»), глубоко ввалившиеся глаза, отсутствие какого-либо выражения лица и крайняя апатия. Во время вспышки болезни в Европе в 1967 году через 2–7 дней после появления симптомов болезни у многих пациентов наблюдалась не вызывающая зуд сыпь.

Действия в случае потенциальной угрозы отработаны в пандемию COVID-19 Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— На 5–7 день болезни у многих пациентов наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы, и кровотечения, часто множественные, являются обычным симптомом в случаях с летальным исходом. Присутствие свежей крови в рвотных массах и фекалиях часто сопровождается кровотечениями из носа, десен и влагалища, — описывает Всемирная организация здравоохранения симптомы заболевания. — Особенно проблематичными могут быть спонтанные кровотечения из мест венепункции (мест прокола стенок венозных сосудов для внутривенного введения жидкостей или взятия образцов крови). На тяжелой стадии болезни у пациентов может держаться высокая температура. Поражение центральной нервной системы может проявляться в спутанности сознания, раздражительности и агрессивности. В некоторых случаях на поздней стадии болезни (15-й день заболевания) может развиваться орхит (воспаление одного или двух яичек). В смертельных случаях заболевания летальный исход, которому обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шок, чаще всего наступает через 8–9 дней после появления симптомов.

«Мы накануне грандиозного шухера»

Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова в своем телеграм-канале сообщает: особо опасный вирус уже покинул пределы африканского континента и добрался до Европы.

При первых признаках заражения больного запирают в боксе Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— В Германии на вокзале города Гамбург был огромный шухер по вопросу возможной инфекции вирусом Марбург (родственник Эболы, только хуже). Чрезвычайная ситуация была вызвана тем, что у 26-летнего немецкого студента-медика и у его девушки, ехавших на поезде ICE из Франкфурта в Гамбург, во время поездки появились симптомы гриппа, — пишет профессор Баранова. — Непонятно какие, но точно не насморк. Кое-где написано, что глаза налились кровью и понос начался. Если так, то на грипп не похоже. В более надежных источниках написано, что студента стошнило. Этот студент только что прилетел из Руанды и там контактировал с человеком, у которого потом обнаружился вирус Марбург. Тревогу поднял сам испугавшийся за свою жизнь студент. Он вызвал пожарных (они же и скорая помощь). Ведь он знал о том, что в Руанде — вирус Марбург. Сейчас он и девушка уже в больнице UKE (Университетский медицинский центр Гамбург-Эппендорф) в изолированной палате. Конечно же, о том, есть ли в реальности у них вирус, мы пока не знаем. Однако одновременное появление симптомов является странным (ведь девушка в Руанде не была). Как узнаем, расскажем.

На данный момент в Руанде 29 заболевших, 10 погибших; введены строгие правила для похорон. Анча Баранова доктор биологических наук, профессор

На данный момент в Руанде 29 заболевших, 10 погибших; введены строгие правила для похорон.

Отметим, вирус Марбург легко может оказаться и в России. Самый быстрый перелет из Кигали в Москву займет всего 15 часов 10 минут авиакомпанией Ethiopian Airlines с пересадкой в Аддис-Абебе и прибытием в московский аэропорт Домодедово. Оттуда можно улететь практически в любую точку России. А с пересадкой в Стамбуле или Дубае зараженный человек легко может добраться в Россию и из Европы.

Опасен только при контакте

Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская предупреждает: протокола лечения этого заболевания нет. Вакцины тоже не существует:

— Лихорадка Марбург относится к числу особо опасных болезней, — рассказывает доктор Чернявская. — Источник в природе — животные, зеленые мартышки. Заболевание относится к числу африканских лихорадок, но впервые было зарегистрировано в Германии, в городе Марбург. Туда привезли партию зеленых мартышек из Африки, вспышка произошла среди сотрудников лаборатории, в которой работали с этими животными. Болезнь у сотрудников протекала очень тяжело, летальность составила 27%. С тех пор в Африке периодически регистрируются вспышки этой инфекции.

Руанда, по мнению инфекциониста Чернявской, является типичной территорией для возникновения вспышки заболевания, поскольку там есть природные источники заражения.

— В России случаи этого заболевания могут быть только завозными, если кто-то приехал с территории, где сейчас наблюдается вспышка, при условии контактирования с заразившимся. Причем во время инкубационного периода, который может продлиться до трех недель, человек теоретически не опасен, — предупреждает врач. — К тому же у нас не так часто ездят в Африку, но к тем, кто прибывает из стран Африканского континента, всегда повышенное внимание и контроль.

Что же касается появления первого случая заражения в Германии, то, по мнению доктора Чернявской, это обусловлено процессами естественной миграции населения.

Вакцины нет однозначно, но не исключено, что при новой вспышке может быть отработана схема лечения или даже появится первая вакцина. Ольга Чернявская заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ