«Кровь из глаз, диарея, лечения не существует»: в России ждут прихода смертельно опасного вируса из Африки

Роспотребнадзор ужесточил карантинные требования для граждан, пересекающих государственную границу Российской Федерации. Причина — чрезвычайно опасная лихорадка Марбург, зарегистрированная в Руанде. Большая часть заболевших — медицинские работники, первые случаи заражения уже зарегистрированы в Старом Свете, а Роспотребнадзор усилил надзор за всеми въезжающими на территорию России.
Летальность приближается к 100%
По данным российского санитарного ведомства, в африканской Руанде в семи из 30 округов страны была зарегистрирована вспышка лихорадки Марбург. Причем 70% зараженных — работники здравоохранения из двух больниц в столице Руанды, Кигали.
— Контактировавшие с заболевшими находятся под наблюдением для предотвращения распространения вируса, — говорится в сообщении Роспотребнадзора. — Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков. В пунктах пропуска через государственную границу с помощью АИС «Периметр» специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Для купирования риска завоза заболевания на территорию страны у Роспотребнадзора имеются разработанная в подведомственном научном учреждении диагностическая тест-система на вирус Марбург.
По данным Всемирной организации здравоохранения, впервые вспышка заболевания была выявлена в городе Марбург, Германия. Там заразились 29 человек, семеро из них умерли. Последние случаи заболевания регистрировались в Уганде в 2017 году. Тогда летальность составила 100% — умерли все заболевшие. В Европе и Америке последняя вспышка регистрировалась в 2008 году — в Нидерландах и в США. Оба случая — завозные из Уганды, пациента из США удалось спасти, в Нидерландах зафиксирован летальный исход. Самые массовые вспышки были в 1998–2000 годах в Демократической Республике Конго, где из 154 заболевших умерли 128 человек, и в 2005 году — в Анголе, когда из 374 заразившихся умерли 329 человек.
— Первичное заражение человека происходит в результате длительного пребывания в рудниках или пещерах, где обитают колонии летучих мышей, — говорится в сообщении ВОЗ. — Распространение вируса в человеческой популяции происходит в результате непосредственного физического контакта с кровью, выделениями, органами или другими физиологическими жидкостями инфицированных, а также контакта с загрязненными биологическими жидкостями, поверхностями и материалами. Не исключено и заражение при незащищенном сексе — вирус содержится даже в семенной жидкости, а выздоровевшим считается человек, которому дважды пришли отрицательные тесты на вирус Марбург.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает — нередки случаи заражения медицинских работников, оказывавших помощь пациентам с подозрением на болезнь, вызванную вирусом Марбург.
— Заражение через инфицированный инъекционный инструмент или при травмах от уколов иглой ассоциируется с более тяжелым течением болезни, стремительным ухудшением состояния больного и, вероятно, более высоким коэффициентом летальности, — предупреждает ВОЗ. — Одним из факторов передачи вируса Марбург могут быть погребальные церемонии, сопровождающиеся непосредственным контактом участников церемонии с телом покойного.
Кровотечения — признак смерти
ВОЗ предупреждает: заболевание начинается внезапно с резкого повышения температуры тела, сильной головной боли и тяжелого недомогания. Распространенным симптомом являются мышечные боли. На третий день могут развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота, тошнота и рвота. Диарея может сохраняться до одной недели. На этой стадии заболевания у больных отмечаются характерный осунувшийся вид («как привидение»), глубоко ввалившиеся глаза, отсутствие какого-либо выражения лица и крайняя апатия. Во время вспышки болезни в Европе в 1967 году через 2–7 дней после появления симптомов болезни у многих пациентов наблюдалась не вызывающая зуд сыпь.
— На 5–7 день болезни у многих пациентов наблюдаются тяжелые геморрагические симптомы, и кровотечения, часто множественные, являются обычным симптомом в случаях с летальным исходом. Присутствие свежей крови в рвотных массах и фекалиях часто сопровождается кровотечениями из носа, десен и влагалища, — описывает Всемирная организация здравоохранения симптомы заболевания. — Особенно проблематичными могут быть спонтанные кровотечения из мест венепункции (мест прокола стенок венозных сосудов для внутривенного введения жидкостей или взятия образцов крови). На тяжелой стадии болезни у пациентов может держаться высокая температура. Поражение центральной нервной системы может проявляться в спутанности сознания, раздражительности и агрессивности. В некоторых случаях на поздней стадии болезни (15-й день заболевания) может развиваться орхит (воспаление одного или двух яичек). В смертельных случаях заболевания летальный исход, которому обычно предшествуют тяжелая кровопотеря и шок, чаще всего наступает через 8–9 дней после появления симптомов.
«Мы накануне грандиозного шухера»
Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова в своем телеграм-канале сообщает: особо опасный вирус уже покинул пределы африканского континента и добрался до Европы.
— В Германии на вокзале города Гамбург был огромный шухер по вопросу возможной инфекции вирусом Марбург (родственник Эболы, только хуже). Чрезвычайная ситуация была вызвана тем, что у 26-летнего немецкого студента-медика и у его девушки, ехавших на поезде ICE из Франкфурта в Гамбург, во время поездки появились симптомы гриппа, — пишет профессор Баранова. — Непонятно какие, но точно не насморк. Кое-где написано, что глаза налились кровью и понос начался. Если так, то на грипп не похоже. В более надежных источниках написано, что студента стошнило. Этот студент только что прилетел из Руанды и там контактировал с человеком, у которого потом обнаружился вирус Марбург. Тревогу поднял сам испугавшийся за свою жизнь студент. Он вызвал пожарных (они же и скорая помощь). Ведь он знал о том, что в Руанде — вирус Марбург. Сейчас он и девушка уже в больнице UKE (Университетский медицинский центр Гамбург-Эппендорф) в изолированной палате. Конечно же, о том, есть ли в реальности у них вирус, мы пока не знаем. Однако одновременное появление симптомов является странным (ведь девушка в Руанде не была). Как узнаем, расскажем.
На данный момент в Руанде 29 заболевших, 10 погибших; введены строгие правила для похорон.
На данный момент в Руанде 29 заболевших, 10 погибших; введены строгие правила для похорон.
Отметим, вирус Марбург легко может оказаться и в России. Самый быстрый перелет из Кигали в Москву займет всего 15 часов 10 минут авиакомпанией Ethiopian Airlines с пересадкой в Аддис-Абебе и прибытием в московский аэропорт Домодедово. Оттуда можно улететь практически в любую точку России. А с пересадкой в Стамбуле или Дубае зараженный человек легко может добраться в Россию и из Европы.
Опасен только при контакте
Заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольга Чернявская предупреждает: протокола лечения этого заболевания нет. Вакцины тоже не существует:
— Лихорадка Марбург относится к числу особо опасных болезней, — рассказывает доктор Чернявская. — Источник в природе — животные, зеленые мартышки. Заболевание относится к числу африканских лихорадок, но впервые было зарегистрировано в Германии, в городе Марбург. Туда привезли партию зеленых мартышек из Африки, вспышка произошла среди сотрудников лаборатории, в которой работали с этими животными. Болезнь у сотрудников протекала очень тяжело, летальность составила 27%. С тех пор в Африке периодически регистрируются вспышки этой инфекции.
Руанда, по мнению инфекциониста Чернявской, является типичной территорией для возникновения вспышки заболевания, поскольку там есть природные источники заражения.
— В России случаи этого заболевания могут быть только завозными, если кто-то приехал с территории, где сейчас наблюдается вспышка, при условии контактирования с заразившимся. Причем во время инкубационного периода, который может продлиться до трех недель, человек теоретически не опасен, — предупреждает врач. — К тому же у нас не так часто ездят в Африку, но к тем, кто прибывает из стран Африканского континента, всегда повышенное внимание и контроль.
Что же касается появления первого случая заражения в Германии, то, по мнению доктора Чернявской, это обусловлено процессами естественной миграции населения.
Вакцины нет однозначно, но не исключено, что при новой вспышке может быть отработана схема лечения или даже появится первая вакцина.
— Даже если к нам приедет кто-то заболевший, у нас отработана система изоляции и транспортировки этих больных, регулярно проводятся учения, — успокаивает Ольга Чернявская. — Наши медики знают, как работать с особо опасными инфекциями, больных изолируют в специальные боксы, поводов переживать нет. Воздушно-капельным путем заразиться невозможно, способ передачи — контактный, возбудитель выделяется вместе со всеми биологическими жидкостями, но только с появлением симптомов, и до этого момента человек не заразен. Лихорадка Марбург очень похожа на лихорадку Эбола, поэтому не исключено, что препараты, действующие на одного возбудителя, будут действовать и на другого. Но проблема в том, что четких схем лечения этого заболевания у нас до сих пор нет.