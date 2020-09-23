Жутко и по ГОСТу: Ярославль упаковали в серые заборы. Как теперь выглядит город

Жутко и по ГОСТу: Ярославль упаковали в серые заборы. Фоторепортаж
В этом году в Ярославле появится 10 километров новых заборов. Их ставят повсюду — даже вместо старых заборов. Ранее урбанист из Ярославля рассказал, почему это плохо. В социальных сетях люди ругаются друг с другом — одни пытаются убедить других в том, что придорожные ограждения — это безопасность, другие доказывают, что от них вреда больше, чем пользы.
Тем временем массовое «озаборивание» города идёт полным ходом. Давайте посмотрим, как это происходит.
Благодарим за фотографии участников сообществ «Городские проекты», «Дороги Ярославля» и «Неравнодушный Ярославль».