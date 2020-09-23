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Тема дняЗаборизация Ярославля: безумный фоторепортаж

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Жутко и по ГОСТу: Ярославль упаковали в серые заборы. Как теперь выглядит город

Большой фоторепортаж с обнесённых ограждениями улиц

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Новые ограждения устанавливаются в рамках целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в&nbsp;<nobr class="_">2013–2020 гг.</nobr>»

Новые ограждения устанавливаются в рамках целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.»

Жутко и по ГОСТу: Ярославль упаковали в серые заборы. Фоторепортаж

В этом году в Ярославле появится 10 километров новых заборов. Их ставят повсюду — даже вместо старых заборов. Ранее урбанист из Ярославля рассказал, почему это плохо. В социальных сетях люди ругаются друг с другом — одни пытаются убедить других в том, что придорожные ограждения — это безопасность, другие доказывают, что от них вреда больше, чем пользы.

Тем временем массовое «озаборивание» города идёт полным ходом. Давайте посмотрим, как это происходит.

На улице Батова дорога от гипермаркета к жилым домам стала с препятствием

На улице Батова дорога от гипермаркета к жилым домам стала с препятствием

Вот так вписался в городское пространство забор на Московском проспекте у остановки «Выемка»

Вот так вписался в городское пространство забор на Московском проспекте у остановки «Выемка»

Так выглядит теперь выезд с улицы Чернопрудной на проспект Фрунзе

Так выглядит теперь выезд с улицы Чернопрудной на проспект Фрунзе

Так преобразился перекрёсток улицы Богдановича и проспекта Ленина

Так преобразился перекрёсток улицы Богдановича и проспекта Ленина

Улицу Володарского только недавно освободили от старых заборов, и вот теперь...

Улицу Володарского только недавно освободили от старых заборов, и вот теперь...

Ещё чуть-чуть и улица Победы будет «озаборена»

Ещё чуть-чуть и улица Победы будет «озаборена»

На перекрёстке улиц Свободы и Городской Вал забор уже установлен

На перекрёстке улиц Свободы и Городской Вал забор уже установлен

Не обошёл стороной забор и улицу Белинского на «Пятёрке»

Не обошёл стороной забор и улицу Белинского на «Пятёрке»

На улице Кудрявцева забор смотрится вот так

На улице Кудрявцева забор смотрится вот так

На улице Рыкачёва теперь троллейбусы высаживают людей прямо в забор

На улице Рыкачёва теперь троллейбусы высаживают людей прямо в забор

Ну а как же без забора на пересечении улиц Свободы и Победы?

Ну а как же без забора на пересечении улиц Свободы и Победы?

Если на вашу улицу пока не воткнули забор, не расстраивайтесь (ну, и не радуйтесь раньше времени) — их ещё много

Если на вашу улицу пока не воткнули забор, не расстраивайтесь (ну, и не радуйтесь раньше времени) — их ещё много

Благодарим за фотографии участников сообществ «Городские проекты», «Дороги Ярославля» и «Неравнодушный Ярославль».

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