Жутко и по ГОСТу: Ярославль упаковали в серые заборы. Как теперь выглядит город

В этом году в Ярославле появится 10 километров новых заборов. Их ставят повсюду — даже вместо старых заборов. Ранее урбанист из Ярославля рассказал, почему это плохо. В социальных сетях люди ругаются друг с другом — одни пытаются убедить других в том, что придорожные ограждения — это безопасность, другие доказывают, что от них вреда больше, чем пользы.



Тем временем массовое «озаборивание» города идёт полным ходом. Давайте посмотрим, как это происходит.