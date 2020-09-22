«Ярославль — город заборов»: люди разругались из-за новых придорожных ограждений

Настоящая интернет-война развернулась в Ярославле из-за массового «озаборивания» города. В социальных сетях люди ругаются друг с другом — одни пытаются убедить других в том, что придорожные ограждения — это безопасность, другие доказывают, что от них вреда больше, чем пользы.



Защитники заборов в основном уверяют, что ограждения способствуют снижению количества ДТП, а также не дают пешеходам перебегать дорогу где вздумается, а автолюбителям — парковаться на тротуарах.



— На протяжении всего Московского проспекта убрали ограду, — подметила Ирина. — И возвращать, похоже, не собираются. Теперь идти по тротуару вдоль проспекта, мягко говоря, неприятно — машины несутся, визуальных препятствий для глаз нет, бордюр практически вровень с проезжей частью! Вылететь на обочину и на людей — нечего делать.

