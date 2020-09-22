«Ярославль — город заборов»: люди разругались из-за новых придорожных ограждений
Настоящая интернет-война развернулась в Ярославле из-за массового «озаборивания» города. В социальных сетях люди ругаются друг с другом — одни пытаются убедить других в том, что придорожные ограждения — это безопасность, другие доказывают, что от них вреда больше, чем пользы.
Защитники заборов в основном уверяют, что ограждения способствуют снижению количества ДТП, а также не дают пешеходам перебегать дорогу где вздумается, а автолюбителям — парковаться на тротуарах.
— На протяжении всего Московского проспекта убрали ограду, — подметила Ирина. — И возвращать, похоже, не собираются. Теперь идти по тротуару вдоль проспекта, мягко говоря, неприятно — машины несутся, визуальных препятствий для глаз нет, бордюр практически вровень с проезжей частью! Вылететь на обочину и на людей — нечего делать.
— Уберите заборы, и появится другая тема для обсуждения: пешеходы ходят где хотят, водители паркуются на тротуарах, — полагает Гость. — И опять будет толпа недовольных.
— Расскажите, как иначе сделать так, чтобы маршрутки не останавливались, где им вздумается, чтобы авто не парковались на тротуарах и пешики не выбегали, где им вздумается? — задаётся вопросом ЯРС.
В свою очередь, противники километров заборов по всему городу уверены, что при ДТП ограждения могут лишь усугубить ситуацию, они портят внешний облик города и отнимают много места у тротуаров, а чиновники их повсюду ставят ради наживы.
— Всё — по плану, процесс не остановить, — пишет Роман Шевченко. — Кормушка рассчитана на много лет.
— Ярославль — город заборов, — делится мнением Гость. — Москва, Питер и даже Рыбинск для наших чиновников — не пример. А для безопасности людей за забор надо посадить мэра, вместе с его командой чиновников-гастролёров.
— Заборы должны быть выше, прочнее, с колючей проволокой, а город не должен отличаться от концлагеря, — шутит Вадим Новиков. — Сильная рука власти должна проявляться во всём.
Заборы в городе — это...
Тем, кому не нравятся километры заборов, мэр Ярославля советует устроиться на работу в департамент городского хозяйства и своими руками благоустраивать город.
— Для этого нужны желание и мозг, — говорит Владимир Волков. — Если что-то есть, то приходи.
Напомним, в этом году в Ярославле появится 10 километров новых заборов. Их ставят повсюду — даже вместо старых заборов. Ранее урбанист из Ярославля рассказал, почему это плохо.