Новая смерть: оперштаб выдал данные о распространении коронавирусной инфекции в Ярославской области

В Ярославской области от коронавируса скончался 66-летний мужчина
К середине сентября ситуация с распространением коронавирусной инфекции по Ярославской области стала ухудшаться. На утро 15 сентября оперативный штаб сообщил о смерти 66-летнего пациента от COVID-19 и 42 новых случаях заболевания. Выписаны с больничных при этом 67 человек.
— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7851 положительных тестов на COVID-19, 7350 пациентов выздоровели за всё время, 43 умерли, — свели общие данные в Информационном центре по коронавирусу.
Как распространилась инфекция по региону:
- Ярославль — 3840;
- Рыбинск — 1125;
- Ростовский МР — 423;
- Тутаевский МР — 371;
- Переславский городской округ — 365;
- Ярославский МР — 348;
- Гаврилов-Ямский МР — 272;
- Рыбинский МР — 209;
- Борисоглебский МР — 172;
- Угличский МР — 147;
- Некрасовский МР — 146;
- Пошехонский МР — 124;
- Большесельский МР — 89;
- Некоузский МР — 74;
- Даниловский МР — 62;
- Мышкинский МР — 36;
- Первомайский МР — 21;
- Брейтовский МР — 18;
- Любимский МР — 9.
Напомним, 12 сентября Ярославль широко и массово праздновал День города, что может спровоцировать новую вспышку коронавирусной инфекции.