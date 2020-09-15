Новая смерть: оперштаб выдал данные о распространении коронавирусной инфекции в Ярославской области

К середине сентября ситуация с распространением коронавирусной инфекции по Ярославской области стала ухудшаться. На утро 15 сентября оперативный штаб сообщил о смерти 66-летнего пациента от COVID-19 и 42 новых случаях заболевания. Выписаны с больничных при этом 67 человек.

— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7851 положительных тестов на COVID-19, 7350 пациентов выздоровели за всё время, 43 умерли, — свели общие данные в Информационном центре по коронавирусу.