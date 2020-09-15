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Новая смерть: оперштаб выдал данные о распространении коронавирусной инфекции в Ярославской области

Актуальная статистика на 15 сентября

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Коронавирусная инфекция не сдаёт позиций&nbsp;

Коронавирусная инфекция не сдаёт позиций 

В Ярославской области от коронавируса скончался 66-летний мужчина

К середине сентября ситуация с распространением коронавирусной инфекции по Ярославской области стала ухудшаться. На утро 15 сентября оперативный штаб сообщил о смерти 66-летнего пациента от COVID-19 и 42 новых случаях заболевания. Выписаны с больничных при этом 67 человек.

— С начала пандемии в Ярославской области выявлено 7851 положительных тестов на COVID-19, 7350 пациентов выздоровели за всё время, 43 умерли, — свели общие данные в Информационном центре по коронавирусу.

Как распространилась инфекция по региону:

  • Ярославль — 3840;
  • Рыбинск — 1125;
  • Ростовский МР — 423;
  • Тутаевский МР — 371;
  • Переславский городской округ — 365;
  • Ярославский МР — 348;
  • Гаврилов-Ямский МР — 272;
  • Рыбинский МР — 209;
  • Борисоглебский МР — 172;
  • Угличский МР — 147;
  • Некрасовский МР — 146;
  • Пошехонский МР — 124;
  • Большесельский МР — 89;
  • Некоузский МР — 74;
  • Даниловский МР — 62;
  • Мышкинский МР — 36;
  • Первомайский МР — 21;
  • Брейтовский МР — 18;
  • Любимский МР — 9.

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Напомним, 12 сентября Ярославль широко и массово праздновал День города, что может спровоцировать новую вспышку коронавирусной инфекции.

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