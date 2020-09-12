В Ярославской области выросло количество заболевших коронавирусом

В Ярославле 44 человека заболели коронавирусом, 86 выздоровели
В Ярославской области за сутки выявили 44 новых случая коронавируса. Таким образом, на утро 12 сентября общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии составило 7722 человека.
— Летальных исходов за минувшие сутки от COVID-19 в Ярославской области не было. Общее их количество на сегодняшний день составляет 42 человека. Выздоровело 86 пациентов, а в целом за период эпидемии — 7277, — сообщили в федеральном оперштабе.
В целом по России количество заразившихся вирусом за сутки увеличилось на 5488 человек, общее количество составило 1 миллион 57 тысяч 362 человека.
Напомним, рекорд недели по заболевшим пришелся на пятницу, 11 сентября, когда было выявлено 49 новых случаев. Также стало известно о том, что целую школу в Переславском районе закрыли на карантин из-за того, что у половины учителей выявили COVID-19.