В Ярославской области выросло количество заболевших коронавирусом

В Ярославской области за сутки выявили 44 новых случая коронавируса. Таким образом, на утро 12 сентября общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии составило 7722 человека.



— Летальных исходов за минувшие сутки от COVID-19 в Ярославской области не было. Общее их количество на сегодняшний день составляет 42 человека. Выздоровело 86 пациентов, а в целом за период эпидемии — 7277, — сообщили в федеральном оперштабе.