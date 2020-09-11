Это вторая волна? Ярославская область второй день подряд устанавливает рекорд по коронавирусу

В Ярославской области начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Второй день подряд устанавливается рекорд по новым заражённым: на утро 11 сентября положительные тесты подтвердились у 49 человек. С больничных выписали 57 человек.

— В Ярославской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 7678 человек, выздоровел за всё время 7191 заболевший, 42 человека умерли, — свели общую статистику в Информационном центре по коронавирусу в Ярославской области.

Сегодня в ковид-отделениях области находятся 406 человек, из них только 161 человек с официально подтверждённым диагнозом, остальные - пока не включены в статистику, но лежат в больнице с тяжёлыми симптомами вируса.