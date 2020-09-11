Это вторая волна? Ярославская область второй день подряд устанавливает рекорд по коронавирусу

В Ярославле 57 человек выздоровели от коронавируса, заболели 49
В Ярославской области начался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Второй день подряд устанавливается рекорд по новым заражённым: на утро 11 сентября положительные тесты подтвердились у 49 человек. С больничных выписали 57 человек.
— В Ярославской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 7678 человек, выздоровел за всё время 7191 заболевший, 42 человека умерли, — свели общую статистику в Информационном центре по коронавирусу в Ярославской области.
Сегодня в ковид-отделениях области находятся 406 человек, из них только 161 человек с официально подтверждённым диагнозом, остальные - пока не включены в статистику, но лежат в больнице с тяжёлыми симптомами вируса.
Рост заболевших начался с нового школьного учебного года. За последнюю неделю по всей области почти десять классов перевели на дистанционное обучение и карантин из-за заражённых COVID-19 учеников и преподавателей.
При этом завтра, 12 сентября, в Ярославле масштабно отметят 1010-летие города. Власти придумали насыщенную программу, без скопления большого числа людей на этом празднике не обойдётся.