«Всем мерить температуру — невозможно»: власти Ярославля рассказали об ограничениях в День города

В Ярославле вот-вот пройдёт празднование 1010-летия города. Из-за пандемии оно пройдёт не так, как обычно. Сегодня власти города рассказали, какие ограничения ждут ярославцев в эту субботу, 12 сентября.

В День города будут работать 60 развлекательных площадок. Культурная программа сформирована без традиционных концертов, это нужно для того, чтобы избежать скопления народа. Кроме того, никуда не исчезнет масочный режим — защиту спросят на входе в отдельные праздничные площадки.

Какие ещё особенности будут в этот день: