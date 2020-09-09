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«Всем мерить температуру — невозможно»: власти Ярославля рассказали об ограничениях в День города

Чего ожидать ярославцам

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В центре Ярославля развернут 60 развлекательных площадок&nbsp;

В центре Ярославля развернут 60 развлекательных площадок 

Власти Ярославля рассказали об ограничениях в День города

В Ярославле вот-вот пройдёт празднование 1010-летия города. Из-за пандемии оно пройдёт не так, как обычно. Сегодня власти города рассказали, какие ограничения ждут ярославцев в эту субботу, 12 сентября.

В День города будут работать 60 развлекательных площадок. Культурная программа сформирована без традиционных концертов, это нужно для того, чтобы избежать скопления народа. Кроме того, никуда не исчезнет масочный режим — защиту спросят на входе в отдельные праздничные площадки.

Какие ещё особенности будут в этот день:

  • в туалетах и на фудкортах выставят санитайзеры;
  • в ресторанной зоне на Стрелке будет разметка;
  • санитайзеры будут расставлены на центральных улицах города;
  • появятся специальные точки продаж медицинских масок.

СЮЖЕТ

День города Ярославля

Мы спросили у мэра Ярославля, будут ли на празднике измерять температуру и предполагается ли какой-то пропускной режим с фильтром.

— Никаких ограничений по пропускному режиму не будет. Всем мерить температуру не будут, это невозможно, — ответил глава Ярославля Владимир Волков.

Напомним, накануне мы подробно рассказывали о том, как пройдет День города в Ярославле, и публиковали полную программу гуляний.

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Ярославль
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