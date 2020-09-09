«Всем мерить температуру — невозможно»: власти Ярославля рассказали об ограничениях в День города

Власти Ярославля рассказали об ограничениях в День города
В Ярославле вот-вот пройдёт празднование 1010-летия города. Из-за пандемии оно пройдёт не так, как обычно. Сегодня власти города рассказали, какие ограничения ждут ярославцев в эту субботу, 12 сентября.
В День города будут работать 60 развлекательных площадок. Культурная программа сформирована без традиционных концертов, это нужно для того, чтобы избежать скопления народа. Кроме того, никуда не исчезнет масочный режим — защиту спросят на входе в отдельные праздничные площадки.
Какие ещё особенности будут в этот день:
- в туалетах и на фудкортах выставят санитайзеры;
- в ресторанной зоне на Стрелке будет разметка;
- санитайзеры будут расставлены на центральных улицах города;
- появятся специальные точки продаж медицинских масок.
Мы спросили у мэра Ярославля, будут ли на празднике измерять температуру и предполагается ли какой-то пропускной режим с фильтром.
— Никаких ограничений по пропускному режиму не будет. Всем мерить температуру не будут, это невозможно, — ответил глава Ярославля Владимир Волков.
Напомним, накануне мы подробно рассказывали о том, как пройдет День города в Ярославле, и публиковали полную программу гуляний.