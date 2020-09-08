«Все кашляют, как туберкулёзники»: что не понравилось родителям в антиковидном формате образования

Что не понравилось родителям в антиковидном формате образования
Учёба в школах в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции началась не в том режиме, к которому все привыкли. Родители теперь не могут зайти за своими детьми после уроков — приходится стоять и ждать в сторонке. Но больше всего, конечно, изменения коснулись самих учеников. Накануне дети рассказали, какие перемены они ощутили во время первой недели обучения. Сегодня высказались взрослые.
Елена Смирнова:
— Все кашляют, как туберкулёзники, и чихают, как слоны. Уверена, если всем школьникам сделать тест на коронавирус, будет 70% положительных результатов.
Люба Селякова:
— Здоровье дороже образования.
Михаил Минин:
— Как же надоело это всё. Заигрались взрослые дяди и тёти, а отдуваться дети должны.
Юлия Антонова:
— Правильно сделали, что такие изменения в учебе. Лучше пусть будет так, чем дистанционное обучение. Мы, родители, так не научим, как учат в школе педагоги.
Темур Абдуллаев:
— С точки зрения родителя не поменялось ничего. Ребёнок уходит в школу и возвращается. Проверяем уроки и периодически забываем физкультурную форму.
Анна Лурье:
— У нас тоже особо ничего не изменилось. Но подбешивает то, что теперь пришлось учиться во вторую смену.
Перед началом этого учебного года школы по всему миру ввели новые правила. Рассказываем, что происходит в разных странах.