«Все кашляют, как туберкулёзники»: что не понравилось родителям в антиковидном формате образования

Люба Селякова:

— Здоровье дороже образования.

Михаил Минин:

— Как же надоело это всё. Заигрались взрослые дяди и тёти, а отдуваться дети должны.

Юлия Антонова:

— Правильно сделали, что такие изменения в учебе. Лучше пусть будет так, чем дистанционное обучение. Мы, родители, так не научим, как учат в школе педагоги.



Темур Абдуллаев:

— С точки зрения родителя не поменялось ничего. Ребёнок уходит в школу и возвращается. Проверяем уроки и периодически забываем физкультурную форму.

Анна Лурье:

— У нас тоже особо ничего не изменилось. Но подбешивает то, что теперь пришлось учиться во вторую смену.

Перед началом этого учебного года школы по всему миру ввели новые правила. Рассказываем, что происходит в разных странах.

