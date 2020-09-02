2 сентября среда
СЕЙЧАС +18°С
usd 73.58
eur 88.15
СрочноШкольников из Ярославля перевели на дистант

Все новости

Все новости

В Ярославской области коронавирусом заболела чиновница. Администрацию района отправили на карантин

COVID-19 продолжает распространяться по региону

837
2Обсудить

Поделиться

Чиновников администрации Пошехонского района отправили на карантин&nbsp;

Чиновников администрации Пошехонского района отправили на карантин 

На карантин по коронавирусу отправили чиновников администрации района

В Ярославской области коронавирус выявили в администрации Пошехонского района. Заболела сотрудница управления образования. Вместе с ней на карантин отправили ещё пятерых человек из-за контакта с заражённой.

— Это не парализовало нашу работу и работу управления образования, начальник которого на месте, — рассказала секретарь главы администрации Пошехонского района. — Они находятся в другом здании.

За минувшие сутки в Ярославской области подтвердились ещё 39 положительных тестов на коронавирус, итого за всё время это 7308 заражений. За последнюю неделю статистика в регионе стала ухудшаться, регистрируют много новых смертей.

При этом в регионе уже разрешили проводить массовые мероприятия, Ярославль готовится ко Дню города 12 сентября.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!