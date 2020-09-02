В Ярославской области коронавирусом заболела чиновница. Администрацию района отправили на карантин

В Ярославской области коронавирус выявили в администрации Пошехонского района. Заболела сотрудница управления образования. Вместе с ней на карантин отправили ещё пятерых человек из-за контакта с заражённой.

— Это не парализовало нашу работу и работу управления образования, начальник которого на месте, — рассказала секретарь главы администрации Пошехонского района. — Они находятся в другом здании.

За минувшие сутки в Ярославской области подтвердились ещё 39 положительных тестов на коронавирус, итого за всё время это 7308 заражений. За последнюю неделю статистика в регионе стала ухудшаться, регистрируют много новых смертей.