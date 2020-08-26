«Вы хотите, чтобы дети учились?»: в Рыбинске жителей позвали на субботники в школе-новострое

Строительство четырёхэтажной школы обошлось в 650 миллионов рублей, деньги выделили из федерального и областного бюджетов при софинансировании из городской казны. Подряд выиграла ярославская компания «Техмонтаж». Почему компания сама не приберёт школу? Этот вопрос мы задали в администрацию города.

— Субботник организует местный депутат совместно с компанией «Верфь братьев Нобель». Речь идёт о высадке клумб на территории школы и оформлении кабинетов внутри — расставлять пособия, книги и так далее. На субботнике будут работать учителя и члены родительских комитетов.

Здание школы рассчитано почти на 800 учеников и построено так, что удобно делится на 4 блока — начальной школы, средней и старшей школы — с 5-х по 11-е классы, — а также блоки музыкальной школы и организации образовательного процесса.

Стало известно, как начнётся учебный год — 2020 в школах Ярославской области: из-за коронавируса ввели вторую смену и ограничили доступ родителей в здания. Также на 1 Сентября отказались от линеек, оставив их только для определённых классов.