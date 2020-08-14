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Впервые с 1967 года: «Газпром» потребовал от Рыбинска оплачивать Вечный огонь

Местные власти в шоке

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Топливо для Вечного огня много лет предоставляли бесплатно&nbsp;

Топливо для Вечного огня много лет предоставляли бесплатно 

В Рыбинске Вечный огонь рискует остаться без огня. Спорная ситуация развернулась из-за того, что поставщик «Газпром-Межрегионгаз» выставил городу счёт за полгода работы огня. Местные власти не ожидали такого поворота.

— До недавнего времени мы не платили за газ у Вечного огня, — рассказывает председатель муниципального совета Рыбинска Константин Долгов. — На повестку заседания совета внесли сразу документ о корректировке бюджета города на 2020 год на сумму в 133 750 рублей — это счёт за полгода поставки газа на Вечный огонь. 15 депутатов проголосовали против этого, нужно сперва провести переговоры с «Газпромом», узнать, почему их социально-ответственная позиция изменилась.

Сам памятник принадлежит городу, за счёт городских средств его чистят, ремонтируют при необходимости. Однако, по словам депутата, газ для Вечного огня был бесплатным с момента его появления, то есть с 1967 года.

Мы попытались узнать у компании «Газпром межрегионгаз Ярославль», почему выставили счёт Рыбинску.

— Компания вынуждена была обратиться с прямым письмом к главе города Рыбинска в связи с отсутствием договора на поставку газа на мемориале «Вечный огонь». В администрацию Рыбинска и ранее неоднократно направлялись письма о необходимости заключения договора, а также был направлен и сам договор поставки газа. Необходимость заключения договора появилась в июле 2019 года. Согласно Правилам поставки газа бездоговорное потребление ресурса незаконно. Об этом Общество неоднократно сообщало руководству администрации Рыбинска. Тем не менее руководство городского округа до сих пор не предприняло каких-либо действенных мер. В Ярославской области Рыбинск — единственный город, где нет договора поставки газа на мемориал. В других муниципальных округах поставка ресурса на данные объекты осуществляется в соответствии с договорными отношениями, и все вопросы руководство администраций решает своевременно. Компания открыта к диалогу и надеется, что руководство Рыбинска в ближайшее время предпримет действия для урегулирования возникшей ситуации.

Для Ярославля год Вечного огня обходится больше, чем в 300 тысяч рублей.

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