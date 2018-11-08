Вечный огонь в Ярославле зажжён с 1968 года

В Ярославле закупают газ для поддержания Вечного огня. Один год негасимого пламени обойдётся в 320 тысяч 935 рублей, не считая обслуживания и профилактики конструкции. Закупку на такую сумму провели в Ярославле.

Закупка проходила у единственного поставщика, и на данный момент она завершена.

Кстати, Вечный огонь в Ярославле горит уже 50 лет. Он был открыт в октябре 1968 года, его зажёг первый секретарь ярославского обкома КПСС Фёдор Лощенков.

Недавно в Ярославле открылся памятник комсомольской молодёжной организации ВЛКСМ, который получил много критики.