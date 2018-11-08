Гори-гори ясно: сколько стоит Вечный огонь в Ярославле
8 ноября 2018 09:36
2 397 23
В Ярославле закупают газ для поддержания Вечного огня. Один год негасимого пламени обойдётся в 320 тысяч 935 рублей, не считая обслуживания и профилактики конструкции. Закупку на такую сумму провели в Ярославле.
Закупка проходила у единственного поставщика, и на данный момент она завершена.
Кстати, Вечный огонь в Ярославле горит уже 50 лет. Он был открыт в октябре 1968 года, его зажёг первый секретарь ярославского обкома КПСС Фёдор Лощенков.
Недавно в Ярославле открылся памятник комсомольской молодёжной организации ВЛКСМ, который получил много критики.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru