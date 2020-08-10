Заразившихся всё больше: оперштаб выдал данные о заражённых COVID в Ярославской области 10 августа

В Ярославской области продолжает распространяться коронавирусная инфекция. По данным федерального оперативного штаба, на утро 10 августа зарегистрировано 37 новых заболевших и всего 1 выздоровевший. Таким образом, за минувшие три дня положительные тесты на COVID-19 выявили ещё у 117 человек.

— В Ярославской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 6423, выздоровели 5751 и 31 человек умер, — уточнили общую статистику в Информационном центре по коронавирусу в России.