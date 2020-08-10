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Заразившихся всё больше: оперштаб выдал данные о заражённых COVID в Ярославской области 10 августа

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться

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За последние три дня коронавирусом заразились 117 человек&nbsp;

За последние три дня коронавирусом заразились 117 человек 

В Ярославской области за сутки заболели 37 человек

В Ярославской области продолжает распространяться коронавирусная инфекция. По данным федерального оперативного штаба, на утро 10 августа зарегистрировано 37 новых заболевших и всего 1 выздоровевший. Таким образом, за минувшие три дня положительные тесты на COVID-19 выявили ещё у 117 человек.

— В Ярославской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 6423, выздоровели 5751 и 31 человек умер, — уточнили общую статистику в Информационном центре по коронавирусу в России.

В целом по России за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 5118 человек, 3259 выписали с больничных, умерло 70 пациентов.

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